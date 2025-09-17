Garážová vrata a zahradní boxy Hörmann v hlavní roli Akce roku

Společnost Hörmann nabízí sekční garážová vrata v mnoha motivech a s několika typy povrchů. Tento typ vrat se otevírá svisle a panely se zasouvají pod strop garáže. Díky tomuto mechanismu nevyžadují žádný prostor před garáží, což je ideální pro domy s krátkým příjezdem nebo pro garáže, které ústí přímo na chodník. Sekční vrata Hörmann jsou opatřeny automatickým mechanickým zajištěním proti zvednutí a vybrané modely je možné doplnit certifikovanou ochranou úrovně RC2 proti vloupání.
Od 15. září do 30. listopadu letošního roku budou moci zákazníci využít atraktivní Akce roku, díky níž získají nejen designová sekční vrata Hörmann z řad LPU a Renomatic, ale také moderní a praktický zahradní box JUNO, jehož normální cena je 19 180 Kč, ale pokud ho koupí společně se sekčními garážovými vraty LPU a Renomatic, bude stát jenom 1 199 Kč. Každý detail zahradního boxu Juno je pečlivě promyšlen: dveře jsou opatřeny bezpečnostním cylindrickým zámkem a maximální stabilitu umožňuje integrovaný podlahový rám.
Více informací získají zákazníci na webu webu Akce roku a na webových stránkách společnosti Hörmann a také prostřednictvím reklamní rozhlasové, mediální i venkovní kampaně.