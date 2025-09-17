Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Garážová vrata a zahradní boxy Hörmann v hlavní roli Akce roku

před 4 hodinami
Moderní garážová vrata se zahradními boxy Hörmann čekají na zákazníky v aktuální Akci roku
Foto: Komerční sdělení

Společnost Hörmann nabízí sekční garážová vrata v mnoha motivech a s několika typy povrchů. Tento typ vrat se otevírá svisle a panely se zasouvají pod strop garáže. Díky tomuto mechanismu nevyžadují žádný prostor před garáží, což je ideální pro domy s krátkým příjezdem nebo pro garáže, které ústí přímo na chodník. Sekční vrata Hörmann jsou opatřeny automatickým mechanickým zajištěním proti zvednutí a vybrané modely je možné doplnit certifikovanou ochranou úrovně RC2 proti vloupání.

Foto: Komerční sdělení

Od 15. září do 30. listopadu letošního roku budou moci zákazníci využít atraktivní Akce roku, díky níž získají nejen designová sekční vrata Hörmann z řad LPU a Renomatic, ale také moderní a praktický zahradní box JUNO, jehož normální cena je 19 180 Kč, ale pokud ho koupí společně se sekčními garážovými vraty LPU a Renomatic, bude stát jenom 1 199 Kč. Každý detail zahradního boxu Juno je pečlivě promyšlen: dveře jsou opatřeny bezpečnostním cylindrickým zámkem a maximální stabilitu umožňuje integrovaný podlahový rám.

Foto: Komerční sdělení

Více informací získají zákazníci na webu webu Akce roku a na webových stránkách společnosti Hörmann a také prostřednictvím reklamní rozhlasové, mediální i venkovní kampaně.

 

 
Mohlo by vás zajímat

Zločiny, záhady, ideologie. Vyhrajte knihu Pavla Švece Podivné zločiny

Zločiny, záhady, ideologie. Vyhrajte knihu Pavla Švece Podivné zločiny

Zapomeňte na drahé injekce. Tyto přírodní látky mohou fungovat podobně jako Ozempic

Zapomeňte na drahé injekce. Tyto přírodní látky mohou fungovat podobně jako Ozempic

Herci čtou na neobvyklých místech. V českých městech proběhne Noc literatury

Herci čtou na neobvyklých místech. V českých městech proběhne Noc literatury

Jak jste na tom s pravopisem? Tyhle chytáky byste měli znát, jako když bičem mrská

Jak jste na tom s pravopisem? Tyhle chytáky byste měli znát, jako když bičem mrská
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

Aktualizováno před 16 minutami
Trump zahájil "bezprecedentní" návštěvu Británie, přivítala ho královská rodina

Trump zahájil "bezprecedentní" návštěvu Británie, přivítala ho královská rodina

Americký prezident Donald Trump dnes po poledni místního času zahájil oficiální část návštěvy Británie.
před 41 minutami
Zločiny, záhady, ideologie. Vyhrajte knihu Pavla Švece Podivné zločiny

Zločiny, záhady, ideologie. Vyhrajte knihu Pavla Švece Podivné zločiny

Záhadné kauzy, zamlčená svědectví a ideologické tlaky. Soutěžte o knihu Podivné zločiny!
před 41 minutami

Systém penzí považuje za nespravedlivý 56 procent Čechů, hlásí průzkum

Mezi českou veřejností dál převládá názor, že současný důchodový systém není spravedlivý, přesto takto smýšlejících ubylo na 56 procent. Před rokem tvrdilo, že je systém penzí nespravedlivý, 60…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 45 minutami
Pustí vraha, který unikl trestu smrti, na svobodu? Znalec vyřkl svůj názor

Pustí vraha, který unikl trestu smrti, na svobodu? Znalec vyřkl svůj názor

Vrah měl být popraven v prosinci 1989, ale smrti unikl díky změně režimu v listopadu téhož roku. Po zrušení trestu smrti mu soud uložil doživotí.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Už to fičí." Covid zasáhl Česko plnou silou, expert mluví o variantě i příznacích

"Už to fičí." Covid zasáhl Česko plnou silou, expert mluví o variantě i příznacích

„Letošní covidová sezona oficiálně začala,“ říká epidemiog Roman Prymula. Nejhorší situace je podle něj na Strakonicku a na Písecku.
Aktualizováno před 1 hodinou
Mého muže ve vězení otrávili, řekla Navalná. Odkazuje se na laboratorní testy

Mého muže ve vězení otrávili, řekla Navalná. Odkazuje se na laboratorní testy

Dlouholetý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina zemřel loni v polovině února náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii na Sibiři.
před 1 hodinou

Zavedeme cla na izraelské zboží a sankce na extremisty, plánuje Evropská komise

Evropská komise navrhla balíček opatření proti Izraeli kvůli válce v Pásmu Gazy i dění na okupovaném Západním břehu Jordánu. Týká se obchodních vztahů, konkrétně zavedení cel na některé zboží, ale…
Přečíst zprávu
Další zprávy