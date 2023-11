Moderní ERP: Pomocník při digitalizaci

O digitalizaci se dnes mluví ve všech oblastech lidské činnosti. Nejaktivněji k ní však přistupují firmy, především ty výrobní, protože jim může poskytnout obrovskou konkurenční výhodu.

Do digitalizace investují miliardy korun, a to i navzdory současné ekonomické krizi. Na to reagují i tvůrci podnikových informačních systémů, kteří svoje produkty neustále inovují, aby digitalizaci plně podporovaly. Výjimkou není ani ERP systém pro velké firmy Helios Nephrite z produkce Asseco Solutions.

Horké trendy

Vývojáři a producenti ERP se dnes intenzivně věnují i nejnovějším trendům, jako jsou umělá inteligenci a machine learning. Systém Helios Nephrite je například rozšiřován o prvky v podobě predikcí a nalezení anomálií.

Novinkou je i loňské začlenění ANeT-Advanced Network Technology, sofistikovaného docházkového systému. Je přímo integrován do systémů Helios. Nejen, že nahrazuje legendární píchačky, ale zjišťuje pro HR oddělení téměř cokoliv, co je třeba.

Řešení má oproti zahraniční konkurenci velkou výhodu v tom, že odpovídá české a slovenské legislativě, a navíc je finančně výhodnější.

Systém tak vedle docházky kontroluje například i dodržování zákoníku práce a využívá umělou inteligenci. Ta totiž pomáhá s automatizací plánování pracovních směn.

Vychytávky v hlavním menu

Řadu novinek se tvůrcům systému Helios Nephrite podařilo uskutečnit v hlavním menu - takzvaném "ribbonu", ale i uvnitř systému, kde lze například využít lepší vyhledávání operací právě v "ribbonu", kdy se k vyhledávanému záznamu zobrazí, kde přesně se operace v systému nachází.

Další "vychytávkou" je, že pokud pracujete právě v neaktuálním roce v účetních agendách - systém vás upozorní. Chcete-li zmenšit obrazovku, náš systém vás z hlediska rozlišení pustí i do minusu. Práci s vybraným oknem ovládáte pomocí hlavního menu - vztahuje se pouze k aktivní oblasti nebo zjednodušení nastavení a práce s oblíbenými funkcemi. A v neposlední řadě i pilotní provoz nového přehledu, který je nyní v testovacím režimu se zcela novými komponenty filtrování, nebo označení "check boxů" u řádků přehledů.

Systém Helios Nephrite má však pro své zákazníky připraveny i další nadmíru užitečné novinky. Mezi ně patří například Kniha Jízd, což je funkcionalita, která automaticky vytváří pracovní cesty. Za zmínku dále stojí též takzvaný Balíček pro auditory, což je v praxi seznam potřebných předpřipravených šablon.

Helios Nephrite, vlajková loď Asseco Solutions pracuje také na bázi takzvané Multicompany. Tedy, že v jednom systému může fungovat více firem s vlastním IČO.

Novinky lze však nalézt i v souvislosti s modulem Výroba. Jde například o výrobní konfigurátor, APS Logis, o který je možno modul Výroba rozšířit.

Na dalších novinkách například novém přehledu či nových ikonách na úrovni tříd a pořadačů zdejší lidé neustále pracují a věří, že všechny změny povedou k dalšímu zjednodušení práce a lepší orientaci v systému.

Petr Jiras, Asseco Solutions