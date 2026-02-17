Přeskočit na obsah
Benative
17. 2. Miloslava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Moderní brána do Prahy. Stanice Praha-Dejvice odhaluje svou tvář

Praha-Dejvice není jen zastávkou na trase. Je symbolem toho, jak by mohlo vypadat cestování budoucnosti – funkční, propojené a architektonicky kultivované.
Železniční spojení mezi Prahou, letištěm a Kladnem se po letech příprav posouvá dál – a s ním i představa, jak bude vypadat jedna z klíčových zastávek celé trasy.
Správa železnic nově představila budoucí podobu stanice Praha-Dejvice. Vizualizace vytvořilo studio monolot podle architektonického návrhu studia dh architekti.
Samotná stanice Praha-Dejvice má být ukázkou současné, ale střídmé architektury. Podle zveřejněných vizualizací sází na čisté linie, promyšlené detaily a materiály, které kombinují hladké plochy s reliéfní strukturou kamene. Z jednoho úhlu působí obklady minimalisticky, z druhého odhalují plastický povrch – nenápadná hra světla a stínu dodává prostoru hloubku bez okázalosti.
Nová trať má ambici zásadně proměnit cestování mezi centrem metropole a Letištěm Václava Havla – a to bez nutnosti přestupu. Právě pohodlí a přímost spojení jsou jedním z hlavních benefitů projektu, který propojí Prahu s letištěm i Kladnem rychleji a komfortněji než dosud.
Zobrazit
5 fotografií
Praha-Dejvice není jen zastávkou na trase. Je symbolem toho, jak by mohlo vypadat cestování budoucnosti – funkční, propojené a architektonicky kultivované. |
Foto: Správa železnic
Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Železniční spojení mezi Prahou, letištěm a Kladnem se po letech příprav posouvá dál – a s ním i představa, jak bude vypadat jedna z klíčových zastávek celé trasy. Správa železnic nově představila budoucí podobu stanice Praha-Dejvice. Vizualizace vytvořilo studio monolot podle architektonického návrhu studia dh architekti.

Reklama

Nová trať má ambici zásadně proměnit cestování mezi centrem metropole a Letištěm Václava Havla – a to bez nutnosti přestupu. Právě pohodlí a přímost spojení jsou jedním z hlavních benefitů projektu, který propojí Prahu s letištěm i Kladnem rychleji a komfortněji než dosud.

Samotná stanice Praha-Dejvice má být ukázkou současné, ale střídmé architektury. Podle zveřejněných vizualizací sází na čisté linie, promyšlené detaily a materiály, které kombinují hladké plochy s reliéfní strukturou kamene. Z jednoho úhlu působí obklady minimalisticky, z druhého odhalují plastický povrch – nenápadná hra světla a stínu dodává prostoru hloubku bez okázalosti.

Související

Chytře řešený strop integruje osvětlení tak, aby nepůsobil rušivě, a důraz tvůrci kladli i na funkčnost: stanice nabídne čtyři výtahy propojené s nástupištěm metra, což výrazně zlepší bezbariérovost a komfort přestupu.

Stanice, rekonstrukce, tepna

Projekt ale zdaleka nekončí u Dejvic. V rámci nového železničního spojení vznikne šest zcela nových vlakových stanic a zastávek, přičemž dalších dvanáct projde rekonstrukcí. Promění se nejen samotná doprava, ale i okolní veřejný prostor.

Reklama
Reklama

Součástí plánů je také nové propojení Stromovky, Letenských sadů, Dejvic a Veleslavína pro pěší a cyklisty. Trať tak nemá být jen rychlou dopravní tepnou, ale i impulsem pro kvalitnější městské prostředí a lepší prostupnost jednotlivých čtvrtí.

Nadšení i střízlivé poznámky

Jak už to u velkých projektů bývá, první reakce veřejnosti jsou směsicí nadšení, opatrnosti i kritiky. Na sociálních sítích se objevují pochvaly za jednoduchost návrhu bez zbytečných efektů, které by mohly být náročné na údržbu. „Díky bohu za návrh, který je jednoduchý bez zbytečných výmyslů,“ zaznívá v jednom z komentářů.

Jiní oceňují citlivé propojení moderního vzhledu s prvky připomínajícími starší stanice metra. Podle dalších je stanice „mega povedená“ a mohla by být příkladem toho, jak přistupovat k nové výstavbě.

Nechybí ale ani pragmatické poznámky – například že na vizualizacích působí počet laviček poměrně skromně, nebo obavy, že výsledný dojem mohou v realitě narušit reklamní plochy. A pak je tu i typický český povzdech nad délkou příprav a výstavby: „Krásné plány, ale dožijeme se otevření?“.

Reklama
Reklama

Krok k budoucnosti

Jedno je však jisté: železniční spojení Praha–Letiště–Kladno představuje jeden z nejvýznamnějších dopravních projektů posledních let. Pokud se podaří naplnit představené vize, získá metropole nejen rychlé spojení na letiště bez přestupů, ale i moderní stanice, které mohou být plnohodnotnou součástí městského života.

Praha-Dejvice tak není jen zastávkou na trase. Je symbolem toho, jak by mohlo vypadat cestování budoucnosti – funkční, propojené a architektonicky kultivované.

Mohlo by vás zajímat: Vlak na Václaváku, dokončený okruh a nové tunely - Prahu čeká největší budování od stavby metra v 70. letech

Vlak na Václaváku, dokončený okruh a nové tunely - Prahu čeká největší budování od stavby metra v 70. letech | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Správa železnic, Instagram, Facebook, Seznam

Prohlédnout 5 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama