Moderní brána do Prahy. Stanice Praha-Dejvice odhaluje svou tvář

Železniční spojení mezi Prahou, letištěm a Kladnem se po letech příprav posouvá dál – a s ním i představa, jak bude vypadat jedna z klíčových zastávek celé trasy. Správa železnic nově představila budoucí podobu stanice Praha-Dejvice. Vizualizace vytvořilo studio monolot podle architektonického návrhu studia dh architekti.
Nová trať má ambici zásadně proměnit cestování mezi centrem metropole a Letištěm Václava Havla – a to bez nutnosti přestupu. Právě pohodlí a přímost spojení jsou jedním z hlavních benefitů projektu, který propojí Prahu s letištěm i Kladnem rychleji a komfortněji než dosud.
Samotná stanice Praha-Dejvice má být ukázkou současné, ale střídmé architektury. Podle zveřejněných vizualizací sází na čisté linie, promyšlené detaily a materiály, které kombinují hladké plochy s reliéfní strukturou kamene. Z jednoho úhlu působí obklady minimalisticky, z druhého odhalují plastický povrch – nenápadná hra světla a stínu dodává prostoru hloubku bez okázalosti.
Chytře řešený strop integruje osvětlení tak, aby nepůsobil rušivě, a důraz tvůrci kladli i na funkčnost: stanice nabídne čtyři výtahy propojené s nástupištěm metra, což výrazně zlepší bezbariérovost a komfort přestupu.
Stanice, rekonstrukce, tepna
Projekt ale zdaleka nekončí u Dejvic. V rámci nového železničního spojení vznikne šest zcela nových vlakových stanic a zastávek, přičemž dalších dvanáct projde rekonstrukcí. Promění se nejen samotná doprava, ale i okolní veřejný prostor.
Součástí plánů je také nové propojení Stromovky, Letenských sadů, Dejvic a Veleslavína pro pěší a cyklisty. Trať tak nemá být jen rychlou dopravní tepnou, ale i impulsem pro kvalitnější městské prostředí a lepší prostupnost jednotlivých čtvrtí.
Nadšení i střízlivé poznámky
Jak už to u velkých projektů bývá, první reakce veřejnosti jsou směsicí nadšení, opatrnosti i kritiky. Na sociálních sítích se objevují pochvaly za jednoduchost návrhu bez zbytečných efektů, které by mohly být náročné na údržbu. „Díky bohu za návrh, který je jednoduchý bez zbytečných výmyslů,“ zaznívá v jednom z komentářů.
Jiní oceňují citlivé propojení moderního vzhledu s prvky připomínajícími starší stanice metra. Podle dalších je stanice „mega povedená“ a mohla by být příkladem toho, jak přistupovat k nové výstavbě.
Nechybí ale ani pragmatické poznámky – například že na vizualizacích působí počet laviček poměrně skromně, nebo obavy, že výsledný dojem mohou v realitě narušit reklamní plochy. A pak je tu i typický český povzdech nad délkou příprav a výstavby: „Krásné plány, ale dožijeme se otevření?“.
Krok k budoucnosti
Jedno je však jisté: železniční spojení Praha–Letiště–Kladno představuje jeden z nejvýznamnějších dopravních projektů posledních let. Pokud se podaří naplnit představené vize, získá metropole nejen rychlé spojení na letiště bez přestupů, ale i moderní stanice, které mohou být plnohodnotnou součástí městského života.
Praha-Dejvice tak není jen zastávkou na trase. Je symbolem toho, jak by mohlo vypadat cestování budoucnosti – funkční, propojené a architektonicky kultivované.
