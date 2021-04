Modelka prodává erotické fotky, aby pomohla příteli s rakovinou. Léčba je drahá, říká

Americká modelka a influencerka Ona Artist začala prodávat své erotické fotky na webu OnlyFans. Chce tak pomoct svému partnerovi, kterému lékaři diagnostikovali rakovinu. Na nákladnou léčbu chemoterapií už od svých předplatitelů vybrala 50 tisíc dolarů (v přepočtu přes milion korun).

Zoufalá situace často vyžaduje zoufalé činy. Když modelčině partnerovi Dustinovi lékaři v loňském roce řekli, že onemocněl rakovinou lymfatických uzlin a šance na uzdravení je 50 procent, založila si Ona Artist profil na platformě OnlyFans.

Na té ženy či muži nabízejí za poplatek své lechtivé snímky a videa a vnadné influencerce to připadalo jako dobrý způsob, jak získat peníze na léčbu. I když je však Ona Artist mezi uživateli internetové stránky populární, 50 tisíc dolarů (více než milion korun), které od nich zatím vybrala, na nákladnou chemoterapii nestačí.

Účty za léčbu už se totiž za dobu, co Dustin na chemoterapii dochází, podle ní vyšplhaly na astronomickou částku 500 tisíc dolarů, tedy deset milionů korun, a pár bojuje, aby je dokázal splatit. Informoval o tom web LADbible.

"Když Dustinovi nádor našli, všechno se zhroutilo. Nejenže jsem se strachovala o jeho život, chemoterapie se navíc zdála natolik vysilující, že jsem se bála, aby ještě vůbec někdy mohl pracovat a já se o něj nemusela po zbytek života starat," svěřila se modelka.

Doplnila také, že partnerovi zveřejňování jejích intimních fotografií na internetu nevadí. "Jak se nám ve schránce hromadily složenky, rozhodla jsem se pustit do něčeho, co mě lákalo, ale pořád jsem to odkládala. Dustin mě nějakou dobu sám fotil a vnímá moje akty stejně jako já, tedy jako umění," zdůraznila Ona Artist.

Další peníze by Američanka ráda vybrala prostřednictvím charitativního cyklistického závodu Arizona Trail, kterého se plánuje sama zúčastnit. Na kole ji čeká 800 mil (bezmála 1300 kilometrů) dlouhá trať, která vede z Mexika až do Utahu a zahrnuje hory, pouště, lesy i kaňony. Své zkušenosti ze závodu chce sdílet na sociálních sítích a získat tak další finanční dárce.

"V minulých měsících jsem si říkala, že musím provést něco šíleného, abych upoutala pozornost lidí, kteří mi pomohou zachránit mého milovaného muže. Pak mě napadlo zkusit Arizona Trail. Jsem totiž zapálená cyklistka, stejně jako Dustin, když byl ještě zdravý. Doufám, že si jednou závod zajede společně se mnou," dodala Ona Artist.

