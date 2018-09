Moc jíte, už sem nechoďte. Restaurace zakázala vstup sportovci, který snědl sto porcí

před 57 minutami

Triatlonista Jaroslav Bobrowski si vysloužil zákaz vstupu do "all you can eat" restaurace za to, že snědl příliš mnoho jídla. "Sní toho jako pět lidí, to není normální," uvedl majitel restaurace.

Většina restaurací usiluje o to, aby se zákazníci pravidelně vraceli a snědli u nich co nejvíce jídla. To však zřejmě neplatí, pokud spořádáte sto porcí sushi v restauraci typu all you can eat (sněz, co můžeš). Alespoň tak to dopadlo v případě německého triatlonisty Jaroslava Bobrowského, který dostal zákaz vstupu do restaurace Running Sushi v bavorském městečku Landshut. Ačkoliv je Bobrowski podle informací serveru Eater pravidelným návštěvníkem restaurace, její vedení se rozhodlo, že jeho nadměrnou spotřebu již nebude tolerovat. Za necelých 16 eur (zhruba 410 korun) naposledy spořádal stovku porcí. "Sní toho jako pět lidí, to není normální," uvedl majitel restaurace pro deník Passauer Neue Presse. Triatlonistu rozhodnutí restaurace podle internetového deníku The Local šokovalo. Podle svých slov dodržuje speciální režim, součástí kterého je hladovka po dobu dvaceti hodin, následovaná neomezenou konzumací. "Když jsem odcházel, chtěl jsem jim dát spropitné, ale servírka ho nechtěla," uvedl. Incident zaznamenal úspěch také v zahraničních médiích a sportovci se teď přezdívá "sushi man". Sám se za svou nadměrnou konzumaci omluvil a dodal, že si příště bude dávat pozor na to, kolik toho sní.