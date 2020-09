Mobily, notebooky i chytré hodinky od Huawei v září se slevou

Do nového školního roku je fajn vyrazit s novým zařízením. Do konce září jsou k dostání za výhodnou cenu jak chytré telefony Huawei P40 lite a P40 lite E, tak MateBooky D14 a D15 a další zařízení od Huawei.

Specialista na fotky

Smartphone Huawei P40 lite využívá konstrukci čtyř fotoaparátů ve čtvercovém uspořádání umístěných v levém horním rohu zadního panelu. Působivé řešení je také nadmíru funkční a skrývá slušnou fotografickou výbavu hodnou profesionálního studia: 48 MPx hlavní fotoaparát, 8 MPx ultra širokoúhlý objektiv, 2 MPx objektiv s bokeh efektem pro filmové portréty a 2 MPx makro objektiv. Fotoaparáty vyvinuté ve spolupráci se společností Leica umožní zachytit skvělý obraz, ať už fotíte cokoliv.

Verze Huawei P40 lite E nabízí v hlavním fotoaparátu trojici snímačů, hlavní s rozlišením 48MPx, který zvládne pořídit skvělé snímky díky spolupráci s umělou inteligencí chytrého telefonu. Druhým snímačem je pak širokoúhlý 8 MPx, vhodný hlavně pro pořizování snímků krajiny. Posledním tahákem trojice snímačů je 2 MPx senzor určený pro rozlišování hloubky snímků.

Dlouhá výdrž je samozřejmostí

Obrovskou výhodou obou modelů chytrých telefonů Huawei je dlouhá výdrž baterie. Jelikož v dnešní době funguje spousta lidí ve spěchu, přijde vhod kombinace vyššího výkonu a nižší spotřeby energie. Díky funkci Huawei SuperCharge o výkonu 40 W se chytrý telefon nabije na 70 % za pouhých 30 minut, zatímco baterie o kapacitě 4 200 mAh zajišťuje dostatečné množství energie pro celodenní použití. Díky kombinaci vlastností telefonu s vysokým výkonem a schopností skvělého fotografování je Huawei P40 lite nejuniverzálnějším chytrým telefonem ve své kategorii.

Díky dlouhé výdrži baterie si budete moci naplno užívat dostupných aplikací. Huawei P40 lite obsahuje rozhraní EMUI10 založené na Androidu 10.0 poháněné Huawei Mobile Services (HMS). Ekosystém aplikací HMS přináší širokou škálu globálních a lokálních aplikací v AppGallery. A pokud zde některé aplikace nenajdete, můžete je vyhledat pomocí vyhledávače Petal Search.

Do konce září můžete modely Huawei P40 lite a P40 lite E pořídit v obchodu Huawei s atraktivní slevou 16 %, P40 lite vás tak vyjde na 5 999 Kč. Po přihlášení do zákaznického účtu můžete ještě navíc čerpat slevu 800 Kč na nákup v hodnotě nad 5 000 Kč, přičemž větší nákupy vám zpřístupní ještě větší slevy. P40 lite E vás vyjde na 3 999 Kč.

Bezkonkurenční poměr cena - výkon

MateBooky D14 a D15 se pyšní tenkým celokovovým tělem, displejem s minimálními rámečky a čtečkou otisku prstů v zapínacím tlačítku. Svou poctivou výbavou a baterií k neutahání poslouží skvěle každému. Díky širokoúhlým displejům ve Full HD rozlišení a skvělým pozorovacím úhlům téměř 180° se MateBooky hodí na sledování filmů a jako základ pro domácí multimediální systém. V podání těchto dvou zařízení jsou poměry celkové plochy displeje k rámečkům úctyhodných 87 a 84 %. MateBooky díky tomu vypadají moderně a elegantně.

Kovové tělo notebooku je zároveň výbornou ochranou před mechanickým poškozením a dodává mu pevnost, kterou byste nečekali. Můžete ho zvednout za jeden z okrajů a nic se mu nestane. Precizní dílenské zpracování také není výsadou drahých zařízení, a proto by mělo být standardem. Ušetříte si tím spoustu starostí s polámanými plastovými díly těla notebooku nebo dokonce s poškozením klíčových vnitřních součástek.

Baterie notebooků zvládnou provoz bez nutnosti připojení k zásuvce po dobu devíti hodin v případě MateBooku D14 a přes šest hodin u D15. Baterie lze velmi rychle nabíjet pomocí přibaleného adaptéru, na necelých 50 % za půl hodiny. Nabíjecí adaptér využívá koncovku USB-C, máte tedy adaptér k nabíjení většiny novějších zařízení nejen od Huawei.

Pohodlné přihlašování pomocí otisku

Celá řada nových MateBooků přinesla do segmentu notebooků inovaci v podobě spolehlivé čtečky otisků prstů integrované do zapínacího tlačítka. U ní společnost Huawei využila své zkušenosti z vývoje čteček otisků prstů z vlastních chytrých telefonů a tak vznikla dosud nejspolehlivější čtečka, která je navíc ergonomicky ideálně umístěná v zapínacím tlačítku. Pro zapnutí MateBooků stačí pouze jednou stisknout, počítač se zapne a otisk prstu zůstane v mezipaměti, aby ho mohl systém Windows použít pro přihlášení do odpovídajícího uživatelského profilu. Stejný postup se aplikuje i při obnovení z režimu spánku. Všechno probíhá rychle a spolehlivě, přesně jako u chytrých telefonů.

V době návratu do školních lavic můžete Matebook D14 pořídit se slevou dva tisíce korun za cenu 12 999 Kč a k tomu potěšit školou povinné ještě dalšími dárky - myší a dokovací stanicí Huawei MateDock 2 v hodnotě kolem 2 000 Kč. Dvoutisícová sleva na vybraná zařízení Huawei běží až do konce září a dělá z patnáctitisícového zařízení velmi výhodnou koupi.