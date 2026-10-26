Měli být přáteli, kteří spolu vedli dlouhé rozhovory. Dcera zesnulého Milana Lasici však tvrdí opak. Hana Lasicová zveřejnila korespondenci z roku 1992, v níž její otec ostře odmítá údajné výhrůžky Jozefa Banáše. Spor o nově vydanou knihu rozhovorů tak oživil staré křivdy i temnou kapitolu slovenské historie spojenou s komunistickou Státní bezpečností.
Všechno začalo zdánlivě nevinně. Slovenský spisovatel a bývalý diplomat Jozef Banáš se rozhodl vydat dosud nepublikované rozhovory s legendárním hercem, humoristou a dramatikem Milanem Lasicou. Banáš dílo představil jako připomínku mimořádné osobnosti, s níž ho pojilo přátelství. Jenže právě toto tvrzení vyvolalo ostrou reakci Lasicovy rodiny.
Lasicova dcera Hana se od publikace veřejně distancovala a na sociálních sítích zveřejnila dokumenty, které podle ní ukazují, že vztah obou mužů byl ve skutečnosti úplně jiný. „Chci uvést na pravou míru, že my s touto publikací nemáme nic společného,“ prohlásila. „Můj otec nebyl kamarádem takového člověka, jako je Jozef Banáš,“ dodala jednoznačně.
Přátelství z vídeňských kaváren, nebo jen zdání?
Banáš na společné chvíle s Lasicou vzpomínal velmi vřele. Jejich vztah se začal prohlubovat už při setkávání v divadelní kavárně Štúdia. Zdůrazňoval, že patřil mezi lidi, kterým Lasica dovolil tykat, což podle něj nebylo samozřejmostí.
Na začátku devadesátých let se jejich cesty protnuly ve Vídni. Banáš zde v letech 1990 až 1992 působil v československých diplomatických službách. Právě tehdy měly vzniknout rozhovory, které nyní vydal knižně. Podle Banáše Lasica s jejich nahráváním i případným pozdějším zveřejněním souhlasil.
Jenže dcera slavného humoristy tuto verzi zpochybňuje. Podle ní otec po událostech roku 1992 s Banášem přerušil kontakt a už s ním nechtěl mít nic společného.
Rok 1992: Politika, rozpad federace a stíny komunistické minulosti
Aby bylo možné pochopit, proč se vztahy mezi oběma muži tak vyostřily, je potřeba vrátit se do období krátce po sametové revoluci.
Československo tehdy procházelo zásadní proměnou. Země se vyrovnávala s komunistickou minulostí, řešila působení někdejších spolupracovníků Státní bezpečnosti ve veřejných funkcích a současně směřovala k rozpadu federace.
V červnových volbách roku 1992 zvítězilo na Slovensku Hnutí za demokratické Slovensko vedené Vladimírem Mečiarem, zatímco v českých zemích uspěla koalice vedená Václavem Klausem. Následná jednání otevřela cestu k rozdělení společného státu, k němuž došlo 1. ledna 1993.
Právě v této době zastávala Lasicova manželka, herečka Magda Vášáryová, mimořádně významnou funkci. Někdejší hvězda filmů Marketa Lazarová a Postřižiny přijala po listopadu 1989 nabídku vstoupit do diplomacie a od roku 1990 působila jako československá velvyslankyně v Rakousku.
Na stejné ambasádě pracoval také Banáš, který měl za sebou diplomatickou kariéru už z období komunistického režimu. V letech 1983 až 1988 působil jako tiskový atašé československého velvyslanectví ve východním Berlíně.
„To, že jsi byl estébák, mi nevadí. Ale nezatahuj mě do toho“
Podle Lasicové se Banáš v roce 1992 ocitl v obtížné situaci kvůli informacím o své spolupráci s komunistickou Státní bezpečností. Banášovi podle lustračního zákona hrozil vyhazov, proto podle Lasicové jejího otce i matku požádal, aby ho kryli. Když odmítli, měl jim pohrozit veřejným poškozením pověsti rodiny. Hana na podporu svého tvrzení ukázala korespondenci, kterou si její otec uchoval v osobním archivu.
Z konceptu jeho odpovědi přečetla mimo jiné tato slova: „Mně vyhrožovat nebudeš, nebudeš mě ani vydírat. To, že jsi byl estébák, mi nevadí, ale nezatahuj mě do toho. Je to tvůj problém, a ne můj.“ Lasica měl podle předčítaného textu pokračovat ještě ostřeji: „Chápu, že když člověka zaženou do kouta, tak se brání a kope. Ale proč chceš kopat do nás? Pravděpodobně máš velký strach.“
Lasica se podle dcery odmítal nechat zastrašit
Z dalších částí korespondence je patrné, že se Lasica nechtěl nechat zatáhnout do problémů, které považoval za Banášovu osobní záležitost.
„Zkrátka, nikdo nám nemůže vzít naši osobní svobodu a nezávislost. Takže pokud jde o vydírání, nejsi na správné adrese. Kdybychom se měli někoho opravdu zaleknout, musel by to být trochu větší formát, než jsi ty,“ citovala jeho dcera.
V další pasáži se měl humorista vyjádřit také k případnému veřejnému skandálu. „Jestli chceš skandál, prosím. Alespoň se ukáže, kdo je Lasica a kdo Banáš. Pokud se ukáže, že Banáš je víc, alespoň bude všechno jasné. Nic to však nezmění na lidské hodnotě tvého postoje.“
Podle Hany Lasicové tato slova dokládají, že její otec Banášovo jednání odmítal a po konfliktu už s ním neudržoval vztahy.
Banášova minulost u StB znovu na světle
Otázka Banášových vazeb na komunistickou tajnou policii přitom není pouze tvrzením Lasicovy rodiny. Slovenský Ústav paměti národa v září 2025 veřejně uvedl, že podle dochovaných archivních dokumentů působil Jozef Banáš více než dvanáct let jako tajný spolupracovník Státní bezpečnosti.
Skončili ve stejné straně
Ačkoliv se vztahy s Jozefem Banášem po vídeňském incidentu v roce 1992 zhroutily, osud přinesl nečekanou pointu. V roce 2006 se Magda Vášáryová i Jozef Banáš sešli jako opoziční poslanci téže strany – Dzurindovy prozápadní SDKÚ. Zatímco Vášáryová po velvyslanecké misi v Polsku hájila liberální diplomacii, z Banáše se stal místopředseda Parlamentního shromáždění NATO. Dnes stojí na opačných pólech: z Vášáryové je symbol proevropského proudu, z Banáše komerčně úspěšný autor oblíbený na slovenské národovecké a alternativní scéně.
V závěru osmdesátých let měl být podle ústavu současně veden jako spolupracovník kontrarozvědky pod krycím jménem Lotos a rozvědky pod jménem Bueno. Instituce rovněž uvedla, že jeden ze svazků měl před skartací v roce 1989 obsahovat více než 900 stran vlastnoručních zpráv a záznamů příslušníků StB. Banáš však vědomou spolupráci s tajnou policií a udávání lidí dlouhodobě odmítá.
Banáš obvinění odmítá. Knihu považuje za poctu
Jozef Banáš na výhrady rodiny reagoval odmítavě. „Je to celé samozřejmě hloupost. Jestli na to má důkazy, ať je ukáže a zveřejní,“ řekl slovenskému portálu Koktejl.sk.
V rozhovoru pro týdeník Život uvedl, že si stále intenzivněji uvědomuje rozdělení slovenské společnosti na liberálně-progresivní a národně-konzervativní část. Lasica podle něj dokázal lidi spojovat, a právě proto považuje zveřejnění rozhovorů za důležité.
Rodina ovšem s takovým vysvětlením nesouhlasí. Zpochybňuje okolnosti vydání i podobu publikovaných textů a upozorňuje, že rozhovory nebyly autorizovány. Hana Lasicová navíc tvrdí, že se rodina pokoušela vydání knihy právně zabránit už v době, kdy se projekt připravoval v nakladatelství Ikar. Také Magda Vášáryová avizovala další právní kroky.
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Zdroj: Facebook Hany Lasicové, STARTITUP, Slovak Literary Centre, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Seznam Zprávy, Ústav pamäti národa, hnonline.sk
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