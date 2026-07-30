Mléčná dráha prošla katastrofou, o které jsme neměli tušení. Její následky cítíme dodnes

Naše galaxie Mléčná dráha možná v dávné minulosti prošla dramatickou proměnou, která navždy změnila její podobu. Podle nové studie se její galaktický disk - plochá spirálovitá část, kde se nachází většina hvězd včetně našeho Slunce - mohl během své historie převrátit o více než 90 stupňů. Astronomové se domnívají, že k této události mohla přispět dávná srážka s jinou galaxií.
Spirální galaxie, jako je právě Mléčná dráha, se skládají ze dvou hlavních částí. Tou první je plochý disk, v němž se nachází většina hvězd, obrovské množství plynu i centrální černá díra. Kolem něj se pak rozprostírá mnohem řidší hvězdné halo - obrovský obal tvořený především staršími hvězdami, který celou galaxii obklopuje.
A právě hvězdné halo Mléčné dráhy dlouho představovalo pro astronomy záhadu. Vědci totiž zjistili, že hvězdy v tomto vnějším obalu rotují mnohem pomaleji než v samotném spirálovitém disku galaxie. Důvod tohoto rozdílu se jim dlouho nedařilo vysvětlit.
Nové odpovědi nyní přinesly superpočítačové simulace astronomů z Durhamské univerzity. Ti sledovali vývoj 25 galaxií podobných Mléčné dráze během miliard let a zjistili, že galaxie s pomalu rotujícím halem často prošly obrovskou čelní srážkou a následným takzvaným „převrácením disku“ - událostí, při které se orientace celé galaxie změnila o více než 90 stupňů.
Obří srážka před 10 miliardami let
K podobné události podle nich mohlo dojít i v případě naší galaxie. Astronomové už dříve zjistili, že Mléčná dráha před zhruba 10 miliardami let prodělala obří čelní srážku s trpasličí galaxií Gaia-Sausage-Enceladus.
Nové simulace naznačují, že právě takové galaktické kolize mohou souviset s následným „převrácením disku“. Vědci ale zatím nedokážou s jistotou říct, zda to byl přesně mechanismus, který změnil orientaci i naší galaxie.
„Už víme, že Mléčná dráha měla v minulosti obrovskou čelní srážku s galaxií známou jako Gaia-Sausage-Enceladus. Proto si myslíme, že disk Mléčné dráhy se v minulosti pravděpodobně převrátil,“ uvedl hlavní autor výzkumu Kirill Batrakov z Durhamské univerzity, který zjištění představil na Národním astronomickém setkání Královské astronomické společnosti.
Gaia-Sausage-Enceladus byla sice označována jako trpasličí galaxie, rozhodně ale nebyla bezvýznamná. Obsahovala hvězdy, plyn i temnou hmotu o hmotnosti více než deseti miliard Sluncí.
Slunce mohlo kdysi obíhat úplně jinak
Největší otázkou zůstává, jak dávná katastrofa ovlivnila naši vlastní Sluneční soustavu. Pokud k převrácení disku došlo v době, kdy už Slunce existovalo, mohla změnit i jeho dráhu kolem středu galaxie.
„Převrácení disku znamená, že většina hvězd Mléčné dráhy se kdysi pohybovala po úplně jiných drahách než dnes, možná i naše Slunce. To znamená, že naše ‚stabilní‘ místo v galaxii nemuselo být po celou dobu existence Sluneční soustavy tak stabilní,“ vysvětlil Batrakov.
Podle vědců ale nešlo o žádný náhlý vesmírný kotrmelec. Celá změna probíhala pomalu a mohla trvat stovky milionů let. Galaxie se během této doby postupně přeuspořádávala pod vlivem obrovských gravitačních sil.
Objev navíc pomáhá astronomům lépe pochopit, jak se Mléčná dráha během miliard let vyvíjela. „Protože žijeme uvnitř Mléčné dráhy, můžeme ji studovat detailněji než kteroukoli jinou galaxii. Je to klíčový test pro pochopení vývoje galaxií obecně,“ řekl Batrakov. Dávná srážka s galaxií Gaia-Sausage-Enceladus ale podle astronomů nemusí být posledním velkým otřesem v historii Mléčné dráhy.
VIDEO: Přiblížení sondy Psyche k Marsu, její průlet v těsné blízkosti planety i následný odlet
Zdroje: The Guardian, Royal Astronomical Society, Phys.org
Klíčový lék na rakovinu prsu dochází. „Ženy si ho půjčují jedna od druhé“
Mezi pacientkami s rakovinou prsu vypukla panika. Může za ni nedostatek léku Tamoxifen. Přestože je pro část z nich nepostradatelný, na trhu už několik měsíců chybí. Podle ministerstva zdravotnictví se teď sice podařilo sehnat tisíc nových balení, roční spotřeba tohoto léku je ale 43,5 tisíce balení. „Ženy si ho tak musí předávat mezi sebou,“ říká Nikol Pazderová z pacientské organizace Bellis.
Žižkovská legenda. Přes dvacet let peče v paneláku štrúdly, které zná celá Praha
Sláva žižkovských štrúdlů se dávno dostala za hranice nejen Žižkova, ale i celé Prahy. Nehledejte tady ale žádný moderní podnik ani trendy kavárnu, ty nejlepší štrúdly v Praze se už přes 20 let pečou v maličké dílně v přízemí paneláku a prodávají se tady z malého okýnka ve dveřích a zabalené do papíru.
„Ukrajina ztratí další území.“ Putin ji varoval před nečekanými nepřáteli
Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Ukrajina podle něj dříve či později přijde o svá západní území. Řekl to při nedělním setkání s příslušníky ruského námořnictva v Petrohradu. Záznam vystoupení zveřejnil ruský novinář Pavel Zarubin, který je nazýván dvorním kremelským propagandistou a k vládci největší země na světě má prý exkluzivní přístup.
„Stanjura mě morálně šokoval.“ Krize Třineckých železáren potrvá ještě pět let, ví šéf
„Teď jsme ve stadiu těžké nemoci, a pokud se uzdravíme, pak zase budeme moct skákat přes kaluže,“ popisuje současnou situaci Třineckých železáren jejich generální ředitel Roman Heide. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz se vyjadřuje i k tomu, jak posledního českého výrobce surového železa změní zavedení elektrické obloukové pece. Popisuje i to, proč se firma nedostala k padlým hutím Liberty Ostrava.