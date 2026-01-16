„Mlátili nám obličejem o zeď.“ Megavězení v Salvadoru má děsit teroristy i členy gangů

Jedna z největších věznic světa, masové deportace a obvinění z mučení, systematického násilí i sexuálních útoků. Salvadorský CECOT se stal symbolem tvrdé bezpečnostní politiky i mezinárodního sporu o lidská práva. „Řekli nám: 'Vítejte v pekle,'“ vzpomíná jeden z bývalých vězňů v reportáži 60 Minutes, kterou CBS stáhla z vysílání – a otevřela tím otázku, kdo a proč umlčuje nepohodlná svědectví.
V březnu loňského roku se salvadorské megavězení dostalo do mezinárodního hledáčku poté, co Spojené státy na základě zákona z roku 1798 deportovaly více než dvě stovky převážně venezuelských migrantů. Trumpova administrativa o mužích tvrdila, že se jedná o členy gangu Tren de Aragua.
Obchod s drogami a lidmi
Podle zjištění americké investigativní platformy InSight Crime patří Tren de Aragua k nejvlivnějším kriminálním strukturám, které vzešly z Venezuely. Skupina, jež vznikla za mřížemi věznice Tocorón, se postupně proměnila v organizovaný celek s mezinárodním dosahem. Její aktivity dnes přesahují hranice země a sahají mimo jiné do Chile, Kolumbie či Peru. Spektrum jejích ilegálních činností je široké – od obchodu s drogami a lidmi, přes převaděčství migrantů až po nelegální těžbu surovin a sofistikované formy digitální kriminality.
Venezuelská vláda a rodiny uvězněných kritizovaly zacházení, kterého se jejich blízkým v Salvadoru dostalo, a zároveň s tím uvedly, že Spojené státy ani Salvador nepředložily důkazy, že deportovaní jsou skutečně členy zmiňovaného gangu.
Všech 252 zadržených mužů bylo nakonec v červenci 2025 v rámci dohody o výměně vězňů mezi Spojenými státy, Venezuelou a Salvadorem, z věznice letecky přepraveno do venezuelského hlavního města Caracasu. Někteří ze zadržených poté vypověděli, že byli v zařízení po dobu čtyř měsíců opakovaně biti, ponižováni a v některých případech také sexuálně napadáni.
„Tady si na nic nehrají,“ pochvaloval si Trump
Podmínkám v zařízení se v uplynulých týdnech věnovala i reportáž prestižního pořadu 60 Minutes. Americká televizní stanice CBS ji však na poslední chvíli stáhla z vysílání. Záběry z obávaného salvadorského vězení se přesto dostaly ven, objevily se na internetu – a okamžitě vyvolaly otázky o mučení, politických tlacích i o tom, kdo rozhoduje, co se diváci smějí dozvědět.
Jedna část, kterou připravoval tým reportérky Sharyn Alfonsiové, se nejprve nečekaně objevila v aplikaci kanadské televize Global TV, jež má v Kanadě práva na vysílání 60 Minutes. Téměř čtrnáctiminutová reportáž nabízí syrový pohled do obřího vězeňského komplexu, který je symbolem tvrdé bezpečnostní politiky salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho. CBS mezitím potvrdila, že kanadský partner Global TV odvysílal tenhle dílek pořadu „omylem“. I když ho z aplikace rychle stáhli, v mezičase se rozšířil po sociálních sítích.
„První věc, kterou nám řekli, byla, že už nikdy neuvidíme den ani noc. Řekli nám: ,Vítejte v pekle,‘“ vzpomíná v reportáži Luis Muñoz Pinto, venezuelský student, který dnes žije v Kolumbii. Pinto se do Spojených států vydal s cílem požádat o azyl. V roce 2024 byl v Kalifornii zadržen přímo během schůzky s americkým Úřadem pro celní a pohraniční ochranu.
„Jen se na mě podívali a řekli mi, že jsem hrozbou pro společnost,“ popisuje. Reportérce Alfonsiové zároveň zdůraznil, že nikdy před tím nebyl trestně stíhán. „Nikdy jsem nedostal ani pokutu za špatné parkování,“ dodal. CBS plánovala reportáž odvysílat v neděli 21. prosince, krátce před vysíláním ji však stáhla. Televize uvedla, že materiál „vyžaduje další doplnění“ a že se k němu vrátí v některém z příštích dílů. Rozhodnutí ale vyvolalo silnou kritiku – uvnitř redakce i mimo ni.
Co je CECOT
Věznice CECOT (zkratka španělského Centro de Confinamiento del Terrorismo - Středisko pro zadržování teroristů) je s kapacitou 40 tisíc vězňů zřejmě největším zařízením svého druhu. Nachází se na okraji městečka Tecoluca, které leží asi 70 kilometrů od salvadorské metropole. Jeho rozloha činí 23 hektarů, salvadorské bezpečnostní složky kontrolují kolem věznice další území o rozloze 140 hektarů.
Například Sharyn Alfonsiová rozeslala kolegům interní zprávu, v níž uvedla, že reportáž prošla pěti interními kontrolami a schválili ji jak právníci CBS, tak oddělení standardů a etiky. „Materiál je fakticky správný. Podle mého názoru nejde o redakční rozhodnutí, ale o politický krok,“ napsala.
Šéfredaktorka CBS News Bari Weissová naopak trvala na tom, že jejím úkolem je zajistit maximální kvalitu vysílaných příspěvků. „Zadržení materiálů, které ještě nejsou připravené, například proto, že jim chybí kontext nebo důležité hlasy, je běžnou součástí práce každé redakce,“ uvedla s tím, že se těší na odvysílání reportáže, až bude „připravená“.
Samotný obsah reportáže je přitom podle britského serveru The Guardian mimořádně silný. Pinto v ní popisuje brutální zacházení ze strany dozorců. „Čtyři strážní mě popadli a bili, dokud jsem nekrvácel a nebyl v naprosté agónii. Mlátili nám obličejem o zeď. Tehdy mi vyrazili zub,“ říká.
Alfonsiová připomíná i zprávu amerického ministerstva zahraničí z roku 2023, která hovoří přímo o mučení a život ohrožujících podmínkách. „Přesto loni v dubnu vyjádřil prezident Trump při setkání s prezidentem Bukelem v Bílém domě obdiv k salvadorskému vězeňskému systému,“ konstatuje reportérka. Do reportáže promlouvá i Juan Pappier, zástupce ředitele nevládní organizace Human Rights Watch, který se podílel na rozsáhlé, 81stránkové zprávě o podmínkách v salvadorském megavězení.
Zpráva popisuje vzorec „systematického mučení“ a zároveň uvádí, že téměř polovina zadržovaných mužů neměla žádnou trestní minulost. Podle Pappiera vycházejí zjištění z vlastních záznamů amerického imigračního úřadu ICE. Tým 60 Minutes podle reportérky Alfonsiové tato tvrzení nezávisle ověřil.
Další bývalý vězeň, William Losada Sánchez, popisuje tzv. „ostrov“ – celu bez světla a ventilace. „Je to malá místnost, kde nevidíte ani vlastní ruku. Když nás tam zavřeli, každou půlhodinu přišli, zbili nás a mlátili obušky do dveří, aby nás psychicky zlomili.“
Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti ani salvadorská vláda se k reportáži nevyjádřily.
Celá kauza se navíc odehrává na pozadí dlouhodobého napětí mezi pořadem 60 Minutes a Donaldem Trumpem, který CBS opakovaně obviňuje z nepřátelského přístupu. Situaci komplikuje i změna vlastnických struktur mediální skupiny Paramount, jejíž součástí CBS je.
Zdroj: The Guardian, BBC
Mohlo by vás zajímat
Trump se konečně dočkal, má vysněnou Nobelovu cenu míru. Přestože je nepřenosná
Venezuelská opoziční politička a lauerátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová po čtvrtečním setkání v Bílém domě předala své ocenění americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi svou medaili. Ten se podle zdroje z Bílého domu rozhodl si medaili ponechat, přestože je podle Nobelova výboru nepřenosná. Otázkou podle médií je, jestli tím Machadová něco získá.
ŽIVĚPrezident Petr Pavel dorazil do Kyjeva, na ukrajinskou metropoli mezitím útočily ruské drony
Český prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny. V pátek ráno přicestoval vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě, řekl český prezident Petr Pavel po čtvrtečním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově.
Neměl Turek s rozšiřováním NATO pravdu? Trochu ano, ale…
Poslanec a čestný předseda Motoristů a nejnověji také zmocněnec vlády pro Green Deal Filip Turek vyvolal bouři kritiky svými výroky v Kyjevě o tom, že za válku může i špatná zahraniční politika velmocí a rozšiřování NATO. To, že úvahy o členství Ukrajiny v NATO přispěly k ruskému rozhodnutí zahájit agresi, ale většina expertů potvrzuje. Důležitý je ale kontext.
Skvělí M+M. Macháč i Menšík jsou ve finále, zahrají si o druhý titul
Čeští tenisté Tomáš Macháč a Jakub Menšík si zahrají v generálkách na Australian Open o trofeje. Pětadvacetiletý Macháč postoupil do finále na turnaji v Adelaide, o pět let mladší Menšík v Aucklandu. Oba si zahrají o druhý titul na okruhu ATP v kariéře.
Češi řádí v NHL. Pastrňák pečetil výhru Bostonu, Hertl v závěru zachránil Vegas
Český útočník David Pastrňák pečetil v NHL výhru hokejistů Bostonu 4:2 nad Seattlem. Tomáš Hertl gólem sedm vteřin před třetí sirénou pomohl Vegas k výhře 6:5 v prodloužení s Torontem.