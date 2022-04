Mladá generace bude radši bez práce, než aby v zaměstnání trpěla, ukázal průzkum

Většina mladých lidí z řad generace Z a mileniálů by dala ve svém zaměstnání výpověď, pokud by práce negativně narušovala jejich osobní život. Téměř polovina z nich by raději zůstala nezaměstnaná, než aby dělala práci, která odporuje jejich přesvědčení. Vyplývá to z mezinárodní studie poradenské firmy Randstad.

Mezinárodního průzkumu se zúčastnilo 35 tisíc respondentů z řad generace Z (ve věku mezi 18 a 24 lety) nebo mileniálů (ve věku mezi 25 a 34 lety) a všichni v té době byli v zaměstnaneckém pracovním poměru. Až 56 procent lidí z mladší věkové skupiny a 55 procent ze starší věkové skupiny v dotazníku ovšem uvedlo, že by své místo raději opustili, pokud by kvůli němu měli přijít o osobní život. Až 43 procent dotazovaných v obou sledovaných generacích zmínilo, že by nepřijalo pracovní nabídku od zaměstnavatele, který by zastával odlišné názory na sociální a environmentální problémy. Celkem 41 procentům by zase podle výsledků vadilo pracovní prostředí, které nepodporuje rovnoprávnost a začleňování různých společenských skupin. Informoval o tom web Dazed Digital. Související Zatracená generace Z: Jak přemýšlejí mladí Češi o životě, práci i budoucnosti Infografika Každému čtvrtému účastníkovi průzkumu by dokonce nevadilo dostávat nižší plat, pokud by firma namísto toho investovala do nějakého společensky prospěšného cíle. Mezi prioritami, které respondenti nejčastěji vyzdvihovali, byly možnost pracovat z domova, flexibilní pracovní doba a příležitost rozvíjet prostřednictvím kurzů své profesní dovednosti. "Naše zjištění naznačují, že zaměstnanci v posledních desetiletích výrazně přehodnocují své priority. Mladí lidé zjevně chtějí být v zaměstnání sami sebou, a pokud se práce neslučuje s jejich hodnotami, nehodlají přistupovat na kompromisy. Firmy na tuhle proměnu musí reagovat, jinak se jim nepodaří přilákat nové pracovníky ani udržet ty stávající," dodal výkonný ředitel poradenské firmy Randstad Sander van 't Noordende. Mohlo by vás zajímat: Pitím kávy a klábosením stráví zaměstnanci 2,5 hodiny denně, firmy neumí plánovat práci, říká Urban 16:04 Týká se to lidí v kancelářích, ve výrobě to nejde, tam jsou možnosti jasně definované, říká specialista na lidské zdroje Roman Urban. | Video: Emma Smetana