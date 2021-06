Mladá Angličanka zachránila sestru před krokodýlem. Dala zvířeti ránu pěstí

Pražský dopravní podnik (DPP) v pátek zahájil stavbu první části prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Sídliště Barrandov do Slivence. Trať bude dočasně končit v Holyni, měřit bude zhruba jeden kilometr a budou na ní dvě zastávky. Dostavěna by měla být za deset měsíců. Náklady jsou zhruba 170 milionů korun. Novinářům to řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) a ředitel DPP Petr Witowski. Po dokončení první části vybuduje podnik koleje do Slivence. Podnik nyní chystá také prodloužení tratě z Modřan na Libuš a zahájena byla stavba smyčky na Zahradním Městě.

"Taková událost se v Praze stává jednou za 20 let a já doufám, že touto stavbou to prolomíme. Naposledy se v Praze zahajovala stavba plnohodnotné trati v roce 2001 z Hlubočep na Barrandov," řekl Scheinherr.

Dvoukolejná trať z barrandovské smyčky do Holyně bude mít dvě zastávky, první bude zastávka Kaskády podle stejnojmenného developerského projektu. Následovat bude zastávka Holyně, kde bude trať provizorně ukončena úvratí. Prodloužena do Holyně bude linka číslo 5. DPP v rámci oprav trati od Smíchovského nádraží na Barrandov vybudoval napojení nové trati u Barrandovské smyčky.