V nekonečném proudu videí na sociálních sítích se před časem objevil mladík, který místo dokonalého života ukazuje ten skutečný. Matěj Houška učí lidi rozdělat oheň, přežít v lese a objevovat divočinu. V osmnácti má vlastní seriál, za sebou expedici do Mongolska i nebezpečná setkání. „Byly chvíle, kdy jsem chodil pozdě v noci spát s tím, že tohle nikdy nemůžeme dát,“ přiznává dobrodruh.
Mezi krátkými videy, ve kterých lidé vybalují nákupy, předvádějí nové oblečení, nebo tančí před kamerou, se před pár lety objevil trochu neobvyklý kluk. Místo nejnovějších trendů vyprávěl o tom, jak přečkat noc v lese, rozdělat oheň nebo ulovit rybu. Nesnažil se šokovat ani předstírat život, který nežije. Zkrátka jen mluvil o přírodě, jako by byla jeho druhým domovem. Mezi vším tím digitálním plevelem působil na první dobrou skoro jako zjevení. Především proto, že byl opravdový.
Jmenoval se Matěj Houška. Dnes je mu osmnáct let, za sebou má vydávání knížek, zahraniční expedice i vystoupení před zaplněnou O2 arenou. A právě teď si splnil sen, o kterém přemýšlel od jedenácti let: má vlastní dobrodružný televizní seriál Tajemná říše Matěje Houšky.
Označení influencer mu ale přesto příliš nesedí. Sám se považuje především za dobrodruha, rybáře a zálesáka. Sociální sítě pro něj představují jen prostředek, jak ostatním přiblížit svět, ve kterém vyrůstal.
„Samozřejmě si uvědomuji ten paradox, že k tomu, abych lidi inspiroval dobrodružstvími v přírodě, používám právě sociální sítě a televizi,“ připouští se smíchem. „Nevnímám je však jako cíl, nýbrž jako prostředek. Sám jsem vyrůstal v přírodě, v lesích a u vody, a vím, kolik zážitků a zkušeností to člověku může dát. To vám žádná obrazovka nenahradí,“ stojí si za svým.
Jeho příběh přitom nezačal žádnou velkolepou expedicí. Spíš obyčejným lesem, potokem a rodinou, ve které se vztah k přírodě předává z generace na generaci. Matěj ji začal objevovat už jako tříletý. Postupně se naučil rozdělávat oheň, stavět přístřešky a vyrážet na stále odvážnější výpravy. Jeden okamžik mu ale utkvěl v paměti obzvlášť silně.
„Bylo to, když jsem poprvé přespal venku pod širým nebem. V noci mě trochu strašily zvuky lesa, ale když jsem se ráno probudil a viděl, jak první sluneční paprsky prosvítají mezi kmeny stromů, to byl přesně ten okamžik, kdy jsem si uvědomil, že příroda se stává mým druhým domovem,“ vzpomíná.
Dnes už má za sebou mnohem vzdálenější výpravy. Jenže ani tam se příroda neřídí scénářem a dobrodružství někdy nabere směr, který by si člověk dobrovolně nevybral.
Dva jezdci, dřevěná tyč a nečekaná záchrana
Při expedici do Mongolska si Matěj splnil jeden ze svých velkých rybářských snů. Ulovil tajmena, legendární rybu zdejších řek. Jenže nejsilnější vzpomínka, kterou si z výpravy odvezl, nemá s úlovkem mnoho společného. A do výsledného filmu se přitom vůbec nedostala.
S bratrem se ocitl daleko od základního tábora, v odlehlé divočině bez možnosti kontaktovat ostatní. Jednou museli hledat cestu, jak se v hustém porostu vyhnout medvědovi u řeky. Ještě nepříjemnější setkání však podle jeho vyprávění přišlo ve chvíli, kdy se před nimi objevili dva neznámí muži na koních.
„Na první pohled bylo vidět, že nepřicházejí s přátelskými úmysly, a jak se k nám přiřítili, okamžitě na nás začali něco naštvaně mongolsky křičet. My jsme jim nerozuměli ani slovo a navíc jeden z nich se pustil přímo do mě,“ vzpomíná Matěj.
Jeden z mužů do něj podle jeho slov začal strkat dlouhou dřevěnou tyčí. Situace se ještě více vyhrotila, když si všiml skládacího nože na Matějově opasku. Bratři nerozuměli, co po nich jezdci požadují, a nedokázali jim vysvětlit, že mají potřebná povolení.
„Mně ale v té chvíli najednou blesklo v hlavě a vzpomněl jsem si na slova mých kamarádů, kteří Mongolsko velmi dobře znají,“ pokračuje. Domníval se, že muži chtějí peníze nebo rybářské vybavení. Peníze bratři neměli a o drahou výbavu přijít nechtěli.
Nakonec pomohla improvizace. Matěj se s jezdci pokoušel domluvit rukama i nohama a nabídl jim několik rybářských nástrah.
„Nakonec nás zachránily nějaké rybářské nástrahy, které jim, myslím, byly úplně k ničemu, protože je stejně nedokázali správně použít,“ směje se. Celá příhoda má přitom téměř pohádkovou pointu. Nástrahy mu před odjezdem věnoval kamarád, muzikant Tomáš Poul, se slovy: „Hlavně ať ti v Mongolsku přinesou štěstí.“
„Tak myslím, že to celkem vyšlo,“ krčí rameny Matěj.
Dodnes neví, kdo oba muži byli ani jaké měli skutečné úmysly. Jedno však podobné zkušenosti připomínají spolehlivě: příroda a vzdálené kraje nejsou kulisami dobrodružného filmu, ve kterém má hlavní hrdina všechno pod kontrolou.
A právě falešný pocit bezpečí považuje Matěj za jeden z největších omylů, kterých se lidé ve vztahu k přírodě dopouštějí.
„Největší chybou je pocit, že po zhlédnutí několika videí člověk zvládne všechno. Skutečná příroda vás vždycky něčím překvapí a na reálné přežití se nikdy nedokážete připravit stoprocentně.“
Nemusí přitom jít o Mongolsko nebo kanadskou divočinu. Podle Matěje stačí v českých horách nečekaná bouřka, hustá mlha či obyčejné zranění. A turistovi, který ještě před chvílí bezstarostně obdivoval krajinu, může být najednou docela úzko.
Potok, kde dědovi narážely ryby do nohou, téměř zmizel
Houškovy příběhy ovšem nejsou jen přehlídkou nebezpečných situací. Některá dobrodružství se odehrávají na místech, která zná od dětství. A právě tam někdy přicházejí překvapení, na která člověka nepřipraví ani všechny zkušenosti světa.
Při natáčení svého nového dokumentárního seriálu se například rozhodl najít lipana podhorního v potoce, u kterého vyrůstal už jeho dědeček. Místo důvěrně známé říčky ho ale čekalo nepříjemné překvapení.
„Dříve tu dědovi narážely ryby do nohou, dnes voda zmizela,“ popisuje.
Během letošního horkého léta potok prakticky vyschl. Zůstalo jen několik hlubších tůní, většinou bez přítoku. Matěj stál před situací, kterou nevyřeší ani nejlepší rybářský prut, ani důkladná příprava. Musel čekat na déšť a doufat, že se voda alespoň částečně vrátí.
Jestli nakonec vysněného lipana objevil, prozradit nechce. Diváci se to podle něj dozvědí v Tajemné říši.
Podobné situace zároveň ukazují, že skutečné dobrodružství má s dokonale připraveným televizním obrazem často překvapivě málo společného. Matěj například několik let pozoroval divoká prasata, než se mu podařilo připravit podmínky pro jejich natáčení. Některé epizody seriálu tak vznikaly až čtyři roky.
„Do přírody vyrážím i bez kamery velmi často. Pravdou ale je, že svůj čas v přírodě vždycky věnuji i přípravě natáčení dalších dobrodružných příběhů,“ přiznává.
A zatímco divák vidí dobrodruha, který se prodírá houštím nebo čeká u řeky na vysněný úlovek, za kamerou se odehrává ještě jeden, podstatně méně romantický příběh.
Dobrodružství před kamerou? To je prý ta nejjednodušší část
Když Matěj v jedenácti letech snil o vlastním televizním pořadu, představoval si především vzrušující výpravy, divoká zvířata a objevování neznámých míst. Netušil, že skutečná výzva na něj bude často čekat až po návratu z lesa.
Tajemnou říši Matěje Houšky připravoval sedm let. Seriál vznikl v rodinné produkci a režie se ujal jeho otec František Houška. Matěj se přitom neomezil na roli průvodce před kamerou. Podílel se také na přípravách a produkci, což znamenalo organizaci natáčení, komunikaci s televizí, shánění povolení, odborníků, techniky i koordinaci celého štábu.
Dobrodružství se tak někdy změnilo v nekonečnou sérii telefonátů, termínů a problémů, které bylo potřeba okamžitě vyřešit.
„Byly chvíle, kdy jsem chodil pozdě v noci spát s tím, že tohle nikdy nemůžeme dát. Nejtěžší přitom je, že nemůžete vypnout a říct si, že dnes už máte hotovo, protože nemáte,“ přiznává.
Ve chvíli, kdy se ostatní těší na hotový televizní pořad, jeho tvůrci řeší množství drobností, bez kterých by se na obrazovkách neobjevil jediný záběr. „Když jsem byl malý kluk, představoval jsem si hlavně to dobrodružství před kamerou. Až postupem času jsem pochopil, že to je na tom všem vlastně to úplně nejjednodušší,“ dodává s úsměvem.
Vlastní představy o tvorbě si přitom hlídá důsledně. V minulosti podle svých slov několik televizních nabídek odmítl, protože by při jejich realizaci neměl dostatek tvůrčí svobody.
A jak taková svoboda funguje v rodinné firmě, kde má režii na starosti vlastní otec? Matěj tvrdí, že na place rozhoduje především kvalita nápadu, nikoliv rodinná hierarchie.
„Samozřejmě táta je na setu režisér a všechno řídí, ale nikdo nemá sám o sobě silnější slovo. Někdy se jede podle mě, jindy zvítězí názor táty, jindy naopak názor hlavního kameramana.“
V osmnácti splněný sen. A spolužáci, na které nezbýval čas
Při pohledu na Houškův životopis by se mohlo zdát, že má za sebou víc než leckterý člověk ve středním věku. Jenže výpravy, natáčení a budování vlastní tvorby mají i druhou stranu, o které se na sociálních sítích tolik nemluví.
Tou cenou je obyčejný čas.
„Abych řekl pravdu, v uplynulém roce jsem na běžný život osmnáctiletého kluka vůbec neměl čas,“ přiznává. Kvůli natáčení seriálu přišel o řadu společných zážitků s kamarády. Zatímco jeho spolužáci žili běžnými starostmi a radostmi dospívání, on cestoval, natáčel, stříhal a připravoval další projekty.
„Člověk je pořád někde na cestách, něco natáčí, stříhá nebo připravuje, až mu někdy ani nedojde, o kolik jiných zážitků mezitím přichází,“ vysvětluje Matěj. Když se tak v září vrátil na gymnázium, uvědomil si, jak moc mu spolužáci chyběli. Některé společné chvíle už však zpátky nezíská.
Nelituje toho, ale nijak se netají tím, že mu to bylo líto. A přestože jeho život někdy připomíná kalendář profesionálního filmaře, stále ho čekají také velmi obyčejné studentské milníky. Maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu.
Na druhou stranu už ve svých patnácti letech zažil chvíli, o které kdysi snil jako malý fanoušek rockové hudby. Vystoupil před zaplněnou O2 arenou. „Odmala jsem sledoval a obdivoval koncerty svých oblíbených rockových kapel, přemýšlel o tom, jaké to asi je stát před takovou spoustou lidí,“ vzpomíná.
Na pódium ho tehdy pozval kamarád Jiří Burian. Místo kytary si však Matěj přinesl příběhy o lese, rybách a zálesáctví.
„Moc dobře vím, že s kytarou by se mi to rozhodně nikdy nepodařilo, ale o to silnější pro mě bylo, když jsem v patnácti letech vystoupil a mohl před zaplněnou O2 arenou vyprávět o svých zážitcích z přírody.“ Pocit, že stojí na stejném místě jako jeho hudební idoly, tak patří dodnes k zážitkům, které by si nejraději zopakoval.
Velké sny nekončí. A další možná nebude z lesa
Přestože už má vlastní televizní seriál, Matěj rozhodně nepovažuje svůj velký sen za splněný a uzavřený. Naopak. Chce v Tajemné říši pokračovat, posouvat její vizuální úroveň, hledat nové lokace a přicházet s dalšími příběhy.
V hlavě nosí dokonce dvě velké mety, o kterých zatím odmítá mluvit. Prý jsou natolik odvážné, že by mohly znít skoro nemožně.
Jednu novinku však přece jen naznačuje. V příštím roce chce představit projekt, který bude pro jeho dosavadní tvorbu úplnou premiérou.
„A nebude ani od vody, ani z lesa,“ prozrazuje tajemně.
Člověk by si možná pomyslel, že osmnáctiletý kluk, který už vydal knihy, cestoval do Mongolska, vystoupil před tisíci lidmi a dostal se na televizní obrazovky, musí mít o svém životě docela jasnou představu. Matěj ale říká, že čím víc světa poznává, tím víc si uvědomuje, kolik dalších příběhů na něj ještě čeká. Zároveň připouští, že příroda ho naučila jednu zásadní věc: štěstí nemusí znamenat mít pořád víc.
„Člověk ke štěstí vlastně nepotřebuje tolik, kolik si někdy myslí. V dnešní uspěchané době často hledáme štěstí ve věcech, které ve skutečnosti vůbec nepotřebujeme,“ myslí si Matěj.
Když nakonec dostane otázku, co by si přál, aby o něm jednou mohl jednou, v budoucnosti, říct padesátiletý Matěj Houška, nemluví o sledovanosti, slávě ani penězích.
„Hlavně bych si ale přál, aby si ten padesátiletý Matěj mohl říct, že se nebál jít za tím, co ho bavilo, a že přitom nikdy nezapomněl na lidi, kteří při něm stáli na samém začátku.“
Možná právě proto dokáže jeho tvorba zaujmout i člověka, který by si dobrovolně v lese nikdy neustlal. Ve světě, kde se o pozornost bojuje stále hlasitěji a kde úspěch často znamená především počet zhlédnutí, připomíná Matěj Houška docela jednoduchou věc: Že skutečné dobrodružství nemusí začínat na druhém konci světa. Někdy totiž stačí zavřít Instagram, vzít batoh na záda a vyrazit ven.
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