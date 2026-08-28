Ještě nedávno se v přízemní budově na návsi v Čebíně u Brna nakupovaly rohlíky a mouka. Když dvoutisícové obci začala docházet místa pro školáky, odmítla stavět novou budovu na zelené louce za vesnicí. Místo toho pořídila normalizační obchodní dům ze 70. let a svěřila ho architektům. Ti z reliktu socialismu vytvořili školu s centrální dvoranou, která nyní boduje v architektonických soutěžích.
Čebín řešil problém, který znají mnohé obce v okolí velkých měst. Dětí přibývalo a místa ve školách ubývala. Na druhý stupeň proto čebínští žáci dosud dojížděli do nedalekého Drásova.
Ani tam už ale kapacita nestačila. Obec se místo čekání na řešení rozhodla vybudovat vlastní školu. A využila k tomu budovu, kterou už měla – bývalou Jednotu.
Z Jednoty je škola
Když architekti z brněnského studia knesl kynčl architekti dostali za úkol proměnit bývalou Jednotu ve druhý stupeň pro 120 žáků, nemuseli začínat od nuly. Část původní konstrukce zachovali a starému domu dali úplně nový účel.
Budova ale nemohla růst do šířky. Pozemek je poměrně malý, a tak škola vyrostla hlavně do výšky. Dnes má tři podlaží a uvnitř ji propojuje velká centrální dvorana. Kolem ní jsou učebny, kabinety, sborovna i další zázemí.
Původní obchodní dům už dnes připomíná jen máloco. Pro architekty bylo důležité, aby škola zůstala tam, kde se život obce odehrává – na návsi, vedle radnice, školky, prvního stupně, pošty nebo hospody. „Škola v obci je vždy centrem komunity. Pokud ji obec má, tak žije, když chybí, skomírá,“ říkají autoři projektu. Právě proto podle nich dává smysl, že nový druhý stupeň není od obce oddělený, ale stal se součástí jejího středu.
Škola pro děti i obec
Čebín přitom nemyslel jen na samotnou výuku. V budově je také jídelna a kuchyně, která zvládne připravit až 500 jídel denně. Jídlo může odtud putovat i do dalších obecních institucí.
A protože nikdo neví, kolik dětí bude v Čebíně za deset nebo dvacet let, obec si nechala otevřená vrátka. Během přípravy projektu koupila sousední pozemek a škola se může v budoucnu rozšířit až o 80 procent. Architekti tomu přizpůsobili i umístění schodiště a výtahu, aby případná přístavba mohla na současnou budovu jednoduše navázat.
Na bývalé Jednotě dnes navíc něco přibylo, co obchodní dům nepotřeboval – velké hodiny na fasádě. Z budovy se díky nim stal nový orientační bod návsi. Přestavba stála 77,65 milionu korun bez DPH. Část zaplatila obec ze svého, většinu nákladů pokryly dotace z evropských programů a od Jihomoravského kraje.
Škola má také nízkou energetickou náročnost, využívá tepelná čerpadla a obec ji chce v budoucnu zapojit do společného systému sdílené energie mezi svými budovami. Projekt získal třetí místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2025.
Zdroj: linka.news
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