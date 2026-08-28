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Místo regálů lavice. Starou socialistickou Jednotu proměnili v oceňovanou školu

Nová škola vznikla přestavbou bývalého obchodního domu Jednota ze 70. let minulého století, který obec již dříve odkoupila.
Obálka budovy je navržena s důrazem na energetickou efektivitu – kontaktní zateplovací systém s minerální izolací, kvalitní výplně otvorů a kompaktní tvar stavby přispívají k nízké energetické náročnosti.
Obec se rozhodla vzít situaci do svých rukou a zajistit výuku dětem vlastními silami, místo aby čekala na řešení ze strany státu.
Konstrukční a materiálové řešení bylo při výstavbě použito standardní. Svislé konstrukce jsou z keramických tvárnic a stropy jsou lité betonové.
Význam stavby jako jedné z klíčových veřejných budov v obci podtrhují hodiny umístěné na hlavním průčelí, které se díky poloze stavby stávají novou orientační dominantou návsi i příjezdu do obce.
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Nová škola vznikla přestavbou bývalého obchodního domu Jednota ze 70. let minulého století, který obec již dříve odkoupila. |
Foto: knesl kynčl architekti, se souhlasem
Terezie Benoni
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Ještě nedávno se v přízemní budově na návsi v Čebíně u Brna nakupovaly rohlíky a mouka. Když dvoutisícové obci začala docházet místa pro školáky, odmítla stavět novou budovu na zelené louce za vesnicí. Místo toho pořídila normalizační obchodní dům ze 70. let a svěřila ho architektům. Ti z reliktu socialismu vytvořili školu s centrální dvoranou, která nyní boduje v architektonických soutěžích.

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Čebín řešil problém, který znají mnohé obce v okolí velkých měst. Dětí přibývalo a místa ve školách ubývala. Na druhý stupeň proto čebínští žáci dosud dojížděli do nedalekého Drásova.

Ani tam už ale kapacita nestačila. Obec se místo čekání na řešení rozhodla vybudovat vlastní školu. A využila k tomu budovu, kterou už měla – bývalou Jednotu.

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Z Jednoty je škola

Když architekti z brněnského studia knesl kynčl architekti dostali za úkol proměnit bývalou Jednotu ve druhý stupeň pro 120 žáků, nemuseli začínat od nuly. Část původní konstrukce zachovali a starému domu dali úplně nový účel.

Budova ale nemohla růst do šířky. Pozemek je poměrně malý, a tak škola vyrostla hlavně do výšky. Dnes má tři podlaží a uvnitř ji propojuje velká centrální dvorana. Kolem ní jsou učebny, kabinety, sborovna i další zázemí.

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Původní obchodní dům už dnes připomíná jen máloco. Pro architekty bylo důležité, aby škola zůstala tam, kde se život obce odehrává – na návsi, vedle radnice, školky, prvního stupně, pošty nebo hospody. „Škola v obci je vždy centrem komunity. Pokud ji obec má, tak žije, když chybí, skomírá,“ říkají autoři projektu. Právě proto podle nich dává smysl, že nový druhý stupeň není od obce oddělený, ale stal se součástí jejího středu.

Škola pro děti i obec

Čebín přitom nemyslel jen na samotnou výuku. V budově je také jídelna a kuchyně, která zvládne připravit až 500 jídel denně. Jídlo může odtud putovat i do dalších obecních institucí.

A protože nikdo neví, kolik dětí bude v Čebíně za deset nebo dvacet let, obec si nechala otevřená vrátka. Během přípravy projektu koupila sousední pozemek a škola se může v budoucnu rozšířit až o 80 procent. Architekti tomu přizpůsobili i umístění schodiště a výtahu, aby případná přístavba mohla na současnou budovu jednoduše navázat.

Protože stavební parcela nabízela omezené prostorové možnosti, má škola kompaktní vertikální uspořádání. Tři podlaží propojuje centrální dvorana, kolem níž jsou organizovány jednotlivé učebny, kabinety pedagogů, sborovna i administrativní zázemí.
Součástí budovy jsou kromě učeben a provozního zázemí také školní jídelna a kuchyně s kapacitou až 500 jídel denně, které slouží nejen škole, ale i dalším obecním institucím.
Transformace stávající budovy představovala ekonomicky i urbanisticky nejvhodnější řešení.
Přestavba třípodlažního objektu je navržena pro přibližně 120 žáků.
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Na bývalé Jednotě dnes navíc něco přibylo, co obchodní dům nepotřeboval – velké hodiny na fasádě. Z budovy se díky nim stal nový orientační bod návsi. Přestavba stála 77,65 milionu korun bez DPH. Část zaplatila obec ze svého, většinu nákladů pokryly dotace z evropských programů a od Jihomoravského kraje.

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Škola má také nízkou energetickou náročnost, využívá tepelná čerpadla a obec ji chce v budoucnu zapojit do společného systému sdílené energie mezi svými budovami. Projekt získal třetí místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2025.

Zdroj: linka.news

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