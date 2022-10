Místo obýváku hospoda. Restauracím by letos mohli pomoci lidé pracující z domova

Hospody a kavárny zažijí po více než dvou letech s koronavirem další náročný podzim a zimu. Jejich podnikání negativně ovlivňují zvyšující se ceny energií, rostoucí náklady na potraviny, nápoje i na personál. Podle britského deníku The Guardian by jim však mohl pomoci přesun lidí z home office právě do restauračních zařízení.

The Guardian totiž předpokládá, že lidé, kteří se s příchodem pandemie ve větší míře přeorientovali na práci z domova, budou chtít během chladných měsíců ulevit svým účtům za energie. Častěji by tak mohli upřednostňovat pobyt v kavárně, baru či restauraci. Na poptávku už reagují některé britské restaurace a kavárny, které nabízejí balíčky WFP (z anglického "work from pub" neboli "práce z hospody"). Například řetězec hospod londýnského pivovaru Fuller's nabízí v přepočtu za 280 korun na den posezení se zásuvkou, oběd a nápoj. Řetězec Young's zase poskytuje za 420 korun oběd a neomezené množství kávy nebo čaje. Minipivovar Brewhouse and Kitchen inzeruje "kancelářský set" se zásuvkami, možností tisku a neomezeným přísunem horkých a nealkoholických nápojů za necelých tři sta korun na den. Z českých kaváren začala pracovní balíček nabízet například pražská Kavárna co hledá jméno. Za 100 korun na den je pro pracující k dispozici židle, zásuvka, wi-fi připojení, voda a káva. Pracovat a pak se sblížit Luke McMillan provozuje firmu Sea Sand, která prodává sandály. Řídí ji z londýnské hospody Weybridge, kde si kupuje balíček "work and play", v rámci nějž si může dát po práci s ostatními pracujícími také skleničku ginu s tonikem. Své kanceláře se kvůli úsporám vzdal před dvěma měsíci, ale pracovat od kuchyňského stolu jej prý ničilo. Předpokládá, že práce od hospodského stolu mu letošní topnou sezonu ušetří stovky liber. "Ale nejlepší je ta pohodová atmosféra a skutečnost, že se člověk večer může u piva sblížit s dalšími lidmi," pochvaluje si.