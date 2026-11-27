Obyvatelé Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku otevírají poštovní schránky a místo letáků v nich nacházejí bankovky – a někdy i několik naráz. Kdo za nečekanou nadílkou stojí a proč po něm pátrá policie?
Obyvatelům Ždírce nad Doubravou v posledních dnech přistávají v poštovních schránkách bankovky a nikdo neví, odkud se berou. Největší nadílku, 28 tisíc korun, zatím našla jedna z domácností, uvedla podle ČTK policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Ve Ždírci, kde žijí zhruba tři tisíce lidí, vědí podle ČTK na radnici asi o deseti takových nálezech. Policie jich podle Havlíčkobrodského deníku zatím potvrdila nejméně šest a jeden také v sousedním Krucemburku. Pokaždé šlo o dvoutisícovky, které někdo vložil do schránky bez obálky. Falešné podle starosty Bohumíra Nikla nebyly.
Dar, nebo past?
„Když se těch případů objevilo víc, tak jsme to dali policii,“ vysvětlil starosta. Na radnici nejdřív doufali, že jde o tichou pomoc od někoho štědrého.
Město teď podle Deníku prochází záznamy z kamer a obyvatele varuje, že za nadílkou může stát i podvod. Kdo peníze najde, má na ně pokud možno nesahat a rovnou volat policii.
„Pokud jste i vy ve své poštovní schránce nalezli finanční hotovost, která vám nepatří, kontaktujte Policii České republiky,“ vyzývá mluvčí Lébrová. Policisté vzkazují i samotnému dárci, ať se jim ozve na služebně v Chotěboři. Kdo o něm něco ví, může zavolat na linku 158.
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Na sociálních sítích zpráva rozpoutala vlnu vtipů. Pod příspěvkem Jihlavské drbny na Instagramu má přes 900 lajků komentář „Ať se dotyčný klidně ozve a dám mu adresu.“
Další lidé prosí o návštěvu v Liberci nebo v Českých Budějovicích a jiní nabízejí tip na další vesnici. Někteří ale nechápou, proč se případem vůbec zabývá policie: „Kdo si sakra stěžoval? Někdo, kdo dostal míň než soused?“
Odpověď zatím nikdo nezná. Dokud se tajemný dárce neozve, zůstane ždírecká nadílka záhadou. A lidé na Vysočině budou schránky nejspíš ještě chvíli vybírat pozorněji než obvykle.
Na případ upozornily i redakce Jihlavské drbny a iDnes.cz.
Zdroje: Jihlavská drbna, iDNES.cz, ČTK, Havlíčkobrodský deník
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