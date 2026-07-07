Australské úřady řeší záhadu jako vystřiženou ze sci-fi filmu. Na plážích ve státě Queensland se během jediného víkendu objevilo hned šest podivných stříbrných koulí. Kvůli obavám, že mohou obsahovat nebezpečné chemické látky, se část pláže okamžitě uzavřela a na místo vyrazili hasiči. Teď už ale odborníci tuší, odkud tajemné objekty pocházejí.
Když v pátek dorazili rybáři lovící kraby na pláž Forrest Beach, asi 80 kilometrů severně od města Townsville, čekalo je překvapení jako ze sci-fi filmu. Na písku ležela velká stříbrná lesklá koule neznámého původu. Policisté jim okamžitě nařídili, aby místo opustili.
Jenže tím záhada neskončila. Během následujících dvou dnů moře vyplavilo dalších pět podobných koulí. Úřady vyhlásily bezpečnostní zónu a varovaly veřejnost, aby se k tajemným objektům nepřibližovala. „Pokud někdo narazí na podezřelý objekt, měl by se okamžitě vzdálit a zavolat záchranné složky,“ uvedl hasičský sbor státu Queensland.
Na sociálních sítích se ihned rozjela lavina spekulací. Někteří uživatelé tvrdili, že jde o nádrže na hydrazin - vysoce toxické raketové palivo, které je mimořádně hořlavé a nebezpečné i v malém množství. Obavy nebyly plané - záběry z místa ukazovaly specialisty v protichemických oblecích, kteří koule pod dohledem policie ukládali do speciálních sudů určených pro nebezpečný materiál.
Místní obyvatelka a majitelka občerstvení Lisa Scobieová přiznala, že neobvyklý nález vyvolal v jinak poklidné přímořské komunitě pořádný rozruch. „Lidé se snažili přijít na to, jak dlouho byly v moři, protože nevypadaly, že by tam ležely nějak zvlášť dlouho,“ řekla australské televizi.
Zřejmě část rakety
Odborníci však už tuší, o co by mohlo jít. Nejpravděpodobnější vysvětlení nyní nabídla Australská vesmírná agentura. Podle ní se nejspíš jedná o tlakové nádoby z nosné rakety, která nedávno vstoupila zpět do atmosféry. „Poloha i charakteristiky objektů odpovídají troskám cizího raketového stupně, který se nedávno vrátil z oběžné dráhy,“ uvedla agentura. Zároveň dodala, že stále spolupracuje se zahraničními partnery na potvrzení přesného původu rakety.
Odbornice na kosmický odpad Alice Gormanová z australské Flinders University vysvětlila, proč koule nevypadají jako klasické ohořelé trosky.
„Tyto části palivového systému často přežijí návrat do atmosféry, protože mají vyšší bod tání, než jakých teplot se při průletu atmosférou dosahuje,“ popsala. „Pokud jsou tlakové nádoby prázdné a neobsahují palivo, mohou být dostatečně lehké, aby plavaly na hladině. Proto je moře může vyplavit na břeh,” dodala.
Nejde o první případ
Austrálie už podobnou návštěvu z vesmíru zažila. V roce 2023 potvrdila Indická kosmická agentura, že obří kovová kopule vyplavená na západním pobřeží země pocházela z rakety typu Polar Satellite Launch Vehicle. Podobnou kovovou kouli nalezli také v roce 2011 v odlehlé části Namibie. I tehdy experti dospěli k závěru, že šlo nejspíš o nádrž na hydrazin z raketového nosiče.
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Zdroje: Australian Space Agency, BBC, ABC
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