Hledání partnera přes displej telefonu začíná připomínat nekonečnou hru bez vítěze. Po plytkých konverzacích na randíčkách přes apku už víte, že skutečná chemie se z filtrovaných fotek vycítit nedá? Pokud se vám ani přesto nechce nad seznamováním zlomit hůl, možnosti máte stále. Stačí si vybrat podle toho, co vás baví, a vyrazit na jednu ze seznamovacích akcí s lidmi s podobnými zájmy!
Není se čemu divit, jestli vás přemáhá chuť vracet se k seznamování v realitě. Nabízí na rozdíl od digitálního světa pocity, které v nás vyvolá chování toho druhého – nejen úzkostlivě vyleštěné profilovky. Že nejde o chvilkový rozmar, potvrzují i tvrdá data – podle průzkumu platformy Forbes Health je dnes hledání partnera přes aplikace emočně vyčerpávající pro 79 procent zástupců generace Z a mileniálů.
Česká čísla tento trend jasně potvrzují. Jak ukázal nedávný průzkum sexshopu YOO.cz, seznamovací aplikace sice stále využívá 40 procent Čechů, ale celých 73 procent z nás by mnohem raději vyrazilo na rande do přírody. Reakcí na tuto touhu je pořádný boom akcí, které chytře propojují výhody seznamky (všichni přítomní chtějí někoho potkat) s kouzlem okamžiku.
Pokud si po přečtení následujících tipů nebudete moct vybrat, je to vlastně dobře. Vyzkoušejte klidně všechno!
Vrátíte tím do seznamování hravost a lehkost, která se možná mezi swajpy pomalu vypařila.
Kvíz místo křížového výslechu
Klasický „speed dating“ neboli rychlé rande může někoho děsit, ale projekt Singles Club na to jde mnohem chytřeji. Zakladatelky Kája Kováčová a Pavlína Louženská propojily seznamování s formátem zábavného hospodského kvízu. Hned u vchodu dostanete jednoduchý úkol na prolomení ledů – například zjistit od pěti dalších lidí, co dělali naposledy poprvé. Díky tomu ze všech okamžitě spadne stres a trapné ticho nemá šanci.
Během večera potkáte zhruba dvanáct lidí. S každým z nich ve dvojici hledáte odpovědi na kvízové otázky (třeba kdo namaloval Monu Lisu) a zároveň probíráte osobnější témata, jako je vaše představa ideální neděle.
Tento formát vám rychle ukáže, jak potenciální protějšek reaguje v lehce stresové situaci a zda vůbec umí rozvíjet konverzaci. Singles Club navíc hlásí obrovský úspěch – takzvaný „match“ (vzájemnou shodu a sympatie) tam najde přes polovinu účastníků. Komunita pro velký úspěch už zkouší i další formáty, třeba běhací speed dating nebo uměleckou bojovku v galerii.
Láska v běžeckých teniskách
Až 45 procent mladých lidí má dnes pocit, že klasická rande nad skleničkou vína připomínají spíše strohý pracovní pohovor. Čím dál raději proto volí aktivní setkání a mění alkohol za endorfiny.
Odborníci dokonce spočítali ideální tempo pro běžecké rande, takzvané date pace: asi 7,5 minuty na kilometr. Při téhle rychlosti se vám spolehlivě vyplaví hormony štěstí, ale nezpotíte se a bez problémů zvládnete klábosit. Stačí se přidat k některému z běžeckých komunitních klubů, jako jsou Prague Running Crew nebo Prague Social Runners.
Tréninky často probíhají formou takzvaných pop-upů, které plynule končí posezením v kavárně, občas i za doprovodu DJ.
Zajímavým spojením běhu a seznamování přes aplikaci je „Strava dating“ – sportovci si z populární běžecké apky udělali v podstatě alternativní seznamku, protože díky ní hned vidí, že mají s potenciálním partnerem společný zájem. Tento trend vyvolal takový zájem, že se s aplikací Strava spojil i samotný Tinder a spustil výzvy pro hledání „Soulmates“ (tedy spřízněných duší v teniskách).
Ranní ptáčata na kafi
Nechcete pít alkohol, neradi se v noci trmácíte domů, ale přesto máte chuť poznávat nové lidi, poslouchat hudbu a tančit? Pak jsou pro vás ideální coffee raves. Jedná se v podstatě o dopolední nealko party v kavárnách, kde je tou nejsilnější drogou kofein.
Mladá generace je k alkoholu mnohem střídmější, ale potřeba sdílet intenzivní zážitky a cítit se součástí komunity jí také zůstává. Ranní taneční setkání už dorazila i do Česka, pořádají se například v pobočkách pražírny a sítě kaváren The Miners. Stačí si po dobré snídani vychutnat třeba espreso tonic, nabít se ranní energií a poznat fajn lidi s čistou hlavou.
Sidequesty a YOLO
Zajímavou alternativou pro ty, kdo se nebojí lehce vykročit z komfortní zóny, jsou zážitkové komunity. Projekt s příhodným názvem Sidequesty vás vytáhne ze stereotypu prostřednictvím menších či větších dobrodružství.
Ať už je to jóga při západu slunce, lezecká stěna, surfování, nebo ranní výšlapy na hory. Nehrajete na výkon, zkrátka poznáváte svět i sebe sama v bezpečném prostředí a přirozeně u toho potkáváte nové tváře.
Pro milovníky trochu šílenějších akcí je tu komunita Game of YOLO (YOLO z anglického you only live once), která organizuje netradiční akce pro pobavení. V Brně například uspořádali zpívání karaoke v pronajaté party šalině nebo proměnili náměstí Svobody v obrovský veřejný parket, kde desítky lidí tancovaly podle hry Just Dance promítané na velkou obrazovku. Na takové akci je skoro těžší se s někým nedat do řeči než se seznámit.
Komu víc vyhovuje klidnější povídání, pro toho organizuje offlinová setkání komunita Tělo & Duše, která kromě výletů pořádá třeba i rychlé rande pro cestovatele.
Žluté papírky
Cítíte se odvážně, ale nemáte čas na celodenní akce? Zkuste fenomén, který proslul na TikToku pod názvem „Sticky note dating“. Do kabelky či batohu si přihodíte obyčejný bloček žlutých lepicích papírků (post-it notes).
Když v supermarketu, fitku nebo oblíbené kavárně uvidíte někoho sympatického, jednoduše mu napíšete stručný vzkaz: „Ahoj, jmenuji se… Omlouvám se, jestli jsi zadaný, ale přijdeš mi roztomilý. Tady je moje číslo.“
S úsměvem papírek dotyčnému podáte, otočíte se a odejdete, čímž se vyhnete obávanému trapnému tichu. I kdyby se daný člověk neozval, s jistotou mu zlepšíte den. A co víc – posílíte vlastní sebevědomí, zkusíte si, že případné odmítnutí od cizího člověka vlastně vůbec nic neznamená.
Fantazii se zkrátka meze nekladou. Odložte na chvíli telefon, nasaďte pohodlné boty a buďte otevření novým zážitkům. Láska totiž často nečeká mezi lajky u vaší nové profilovky, ale možná sedí přímo u vedlejšího stolu.
Video: Seznamování je dnes docela rychlé, říká herec a režisér Jakub Wehrenberg
Zdroj: autorský text
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