Vydělával na touze lidí dobývat hory, nakonec zasvětil život jejich záchraně. Doug Tompkins vyměnil svět velkého byznysu za divočinu Patagonie a začal skupovat lesy, které chtěl uchránit před zánikem. Jeho sen dnes pokračuje v rukou ženy, s níž ho spojovala láska k přírodě.
V prosinci 2015 vyrazil Doug Tompkins s několika přáteli na kajacích na jezero General Carrera v chilské Patagonii. Mezi nimi nechyběl ani Yvon Chouinard, zakladatel značky Patagonia a jeho dlouholetý přítel. Výpravu zastihlo špatné počasí, silný vítr a vysoké vlny. Záchranáři převezli několik účastníků do nemocnice, dvaasedmdesátiletý Tompkins však po nehodě zemřel na následky podchlazení.
Chouinard přišel o člověka, kterého znal téměř šedesát let. Spojilo je horolezectví, společné výpravy do odlehlých koutů světa i snaha chránit přírodu. Oba muži navíc výrazně ovlivnili moderní outdoorový průmysl. Tompkins pomohl vybudovat The North Face, Chouinard založil Patagonii. Jejich životní cesty se však nakonec rozešly.
Z obchodníka ochráncem přírody
V roce 1968 vyrazili Doug Tompkins a Yvon Chouinard s několika přáteli z Kalifornie dodávkou na dlouhou cestu do Jižní Ameriky. Šest měsíců surfovali, lyžovali na chilských sopkách a nakonec se pokusili o výstup na patagonský Fitz Roy. Právě tato výprava se stala jedním z důležitých bodů jejich životů – a později také dala jméno firmě, kterou Chouinard vybudoval.
Jejich profesní cesty se však začaly rozcházet už v následujících letech. Tompkins se po návratu zapojil do oděvní značky Plain Jane, kterou jeho tehdejší manželka Susie založila s Jane Tiseovou. Společně z ní vybudovali mezinárodní módní společnost Esprit. Zatímco Tompkins řídil obchod a marketing, Chouinard rozvíjel vlastní podnikání s horolezeckým vybavením a postupně také oděvní značku Patagonia. Pojmenoval ji podle krajiny, kterou poznal právě na společné cestě s Tompkinsem.
Esprit během sedmdesátých a osmdesátých let rychle rostl a Tompkins vydělal značné jmění. Úspěch ho ale postupně přestal těšit. Vadilo mu, že módní průmysl podporuje stále větší spotřebu a zároveň zatěžuje přírodu. Na konci osmdesátých let se rozpadlo také jeho manželství. V roce 1989 prodal svůj podíl v Espritu Susie a z podnikání odešel. O rok později zamířil do Chile. Do světa módy ani k budování další firmy se už nevrátil.
Patagonii znal z horolezeckých výprav, teď zde chtěl chránit krajinu, která ho kdysi okouzlila. Začal kupovat pozemky na jihu Chile, především v okolí fjordu Reñihué. Nešlo mu o to vytvořit soukromé panství. Chtěl uchránit původní lesy a další cenná území před těžbou, rozšiřováním pastvin a zástavbou a jednou je předat státu.
Místo pro tisícileté stromy i ohrožená zvířata
Jedním z jeho největších projektů se stal Pumalín na jihu Chile. Tompkins zde postupně skupoval pozemky a budoval rozsáhlé chráněné území. Krajinu tvoří hory, fjordy, vodopády a vzácné temperátní deštné lesy. Rostou v nich také alerce, jehličnaté stromy, které patří k nejdéle žijícím organismům na Zemi.
Některé dosahují stáří několika tisíc let. V minulosti je ohrožovala těžba, protože jejich kvalitní dřevo má značnou hodnotu. Podle organizace Tompkins Conservation chrání Pumalín přibližně čtvrtinu zbývající populace těchto stromů.
Tompkins nechtěl vytvořit území uzavřené před lidmi. Jeho tým proto budoval stezky, kempy a vyhlídky, aby návštěvníci mohli poznávat zdejší přírodu, aniž by ji ničili. Projekt přesto v Chile vyvolával odpor. Někteří obyvatelé se obávali, že americký podnikatel skupuje příliš velké území a omezí tradiční hospodaření.
Tompkins od začátku počítal s tím, že si chráněné území neponechá natrvalo. Jeho cílem bylo předat pozemky chilskému státu, který by zajistil jejich ochranu i do budoucna. První důležitý krok přišel v roce 2005, kdy Pumalín získal zvláštní status ochrany přírody Santuario de la Naturaleza. V roce 2018 pak Chile na části těchto pozemků a přilehlých státních územích vyhlásilo národní park Pumalín Douglas Tompkins.
Ochrana krajiny pro něj neznamenala jen zachování lesů a hor. Chtěl do přírody vrátit také zvířata, která z ní člověk vytlačil. Výrazným příkladem se stal argentinský národní park Iberá. V tamních mokřadech ochranáři obnovují populace jaguárů, mravenečníků velkých a dalších původních druhů. Návrat jaguára patří k nejambicióznějším projektům.
V argentinských mokřadech tato největší kočkovitá šelma amerického kontinentu téměř vyhynula. Ochranáři proto spustili chovný program a postupně začali vypouštět zvířata do volné přírody. Na práci organizace Tompkins Conservation dnes navazuje Rewilding Argentina.
Kris pokračuje v práci, kterou spolu začali
V roce 1993 se k Tompkinsovi připojila Kristine McDivittová. Měla za sebou vlastní úspěšnou kariéru: dvacet let pracovala pro outdoorovou značku Patagonia, kterou pomáhala budovat s jejím zakladatelem Yvonem Chouinardem. Nakonec stanula v jejím čele jako generální ředitelka.
V roce 1993 z firmy odešla, provdala se za Tompkinse a společně se pustili do ochrany jihoamerické přírody. Jejich spolupráce pokračovala až do Dougova úmrtí při kajakářské nehodě v prosinci 2015. Kris pak převzala vedení ochranářských aktivit a dotáhla také plán na předání rozsáhlých pozemků chilskému státu.
V lednu 2018 podepsala s chilskou prezidentkou Michelle Bacheletovou dohodu, která završila jeden z největších soukromých darů půdy na ochranu přírody v historii. Tompkins Conservation věnovala Chile přibližně milion akrů pozemků (přes čtyři tisíce kilometrů čtverečních) a potřebnou infrastrukturu.
Stát do nové sítě národních parků zahrnul také zhruba devět milionů akrů vlastních území. Dohoda umožnila vznik pěti nových národních parků a rozšíření dalších tří. Chile tak získalo rozsáhlou síť chráněné krajiny, která sahá od severu Patagonie až k Ohňové zemi.
Chouinard a Tompkins zůstali spojeni přátelstvím a společnou láskou k horám. V roce 2022 se Chouinard spolu s rodinou vzdal vlastnictví Patagonie. Její akcie rozdělili mezi dvě organizace, které mají zajistit, aby zisky firmy dlouhodobě podporovaly ochranu přírody a její podnikání zůstalo v souladu s ekologickými hodnotami.
Zdroj: publications.americanalpineclub.org, www.rewildingchile.org, www.tompkinsconservation.org, hbs.edu
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