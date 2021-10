Místo čarodějů prasátko. Rowlingová vydala knihu inspirovanou plyšákem jejího syna

Ve více než dvaceti jazycích v úterý vyšla nová dětská kniha britské spisovatelky Joanne Rowlingové, autorky příběhů o čarodějnickém učni Harrym Potterovi. Titul The Christmas Pig (Vánoční prasátko) je inspirovaný plyšovým prasátkem autorčina syna, které bylo jeho nejoblíbenější hračkou.

Hlavní hrdina příběhu, osmiletý Jack, se o Štědrém večeru vydává na záchranou výpravu, aby zachránil svého ztraceného plyšového kamaráda, který se ocitl ve spárech ničitele hraček. Přední britská média dnes vydala recenze, v názoru na knihu se ovšem zdaleka neshodnou. Český překlad vyjde ve čtvrtek, jeho autorem je Petr Eliáš.

"Příběhy o oživlých hračkách jsou tak staré jako Louskáček a mohou být tak chytré jako Příběh hraček. (…) Rowlingová ale posouvá tradiční koncepty ještě mnohem dál," píše Evening Standard. Až do konce 12. kapitoly jde podle autorky recenze o příjemné jednoduché čtení, které snadno zvládnou i menší děti. Pak ovšem přichází stylistický i dějový zlom, objevují se surrealistické alegorie, temné okamžiky a srdceryvná rozhodnutí. Rowlingová je v recenzi označena za "mistryni napětí" a její Vánoční prasátko za nejlepší knihu od Harry Pottera a vězně z Azkabanu.

Deník The Times se ptá, co se děje se všemi drobnými předměty, které ztrácíme. "A co ztracené charakterové vlastnosti? Štěstí, ambice, naděje, optimismus, moc? Kde žijí, když nás opustí? Rowlingová nabízí odpověď ve svém nádherném zbrusu novém příběhu, který začíná rodinným dramatem (…) a končí závěrem, na který by (dánský filosof Sören) Kierkegaard a jeho existencialističtí kamarádi byli hrdí," píše recenzent The Times. Vyzdvihuje také schopnost Rowlingové zapracovat do příběhu i těžší témata i problematiku recyklace.

Naopak právě postavy oživlých plastových brček kritizuje The New York Times: "Ekologické poselství někdy táhne příběh dolů". Pochvalu naopak sklízí personifikace štěstí, naděje a ambicí.

Rowlingová v rozhovorech před vydáním knihy uvedla, že příběh má mnoho společného s její vlastní rodinou. Když byl její syn David malý, měl oblíbeného plyšáka. V obavách, jak by dítě reagovalo na jeho případnou ztrátu, zakoupila hračku ještě jednou a schovala ji. Jednoho dne ji ovšem její syn našel a spisovatelku to inspirovalo k napsání příběhu o svým způsobem náhradnících. Hrdina vánočního příběhu je z neúplné rodiny, což je téma, které se objevuje v autorčiných příbězích velmi často, připomínají média.

Rowlingová vydala první knihu o čarodějnickém učni Harrym Potterovi v roce 1997 a ta ji rázem zařadila mezi nejčtenější světové autory. V poslední době čelila kritice části svých fanoušků, kteří ji obvinili z nenávisti k transgenderovým osobám na základě jejích poznámek o menstruaci.