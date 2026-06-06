Trolejbus Karkulku znal v Jihlavě snad každý, ale jen málokdo tehdy tušil, jak hluboko se zapsal do osudu jednoho čtrnáctiletého kluka. Když tahle zářivě červená legenda v roce 2015 z městských ulic zmizela, nebylo pravděpodobné, že se ještě někdy vrátí. Petr Příhoda si ale tehdy dal bláznivý slib, který nyní mění ve skutečnost.
Některé záliby máme jen v dětství, některé nás provází celý život a stanou se doslova vášní. Přesně to se stalo i Petrovi Příhodovi z Jihlavy, který odjakživa miluje trolejbusy.
„Autobus mi přišel vždycky trochu nudný, protože to jenom mručelo. Zato trolejbus a jeho sběrače vzadu a dráty nad silnicí, to bylo hrozně zajímavé,“ vzpomíná po letech se smíchem, zatímco se mu klukovský sen zhmotňuje před očima: před časem si totiž koupil trolejbus, který se teď snaží opravit.
Malí kluci, malé hračky, velcí muži, velké hračky
Petrův tatínek byl instruktor v autoškole a bydleli hned vedle jihlavského dopravního podniku, takže k nim měl blízko odmalička. Zatímco běžného kluka takováto dětská vášeň časem přejde, Petr se rozhodl proměnit ji ve svoji profesi a dnes studuje na pardubické Dopravní fakultě Jana Pernera, zatímco si brigádně přivydělává jako řidič hromadné dopravy.
V Jihlavě jsou trolejbusy běžnou součástí městské dopravy a Petrovou srdeční záležitostí se stal vůz s evidenčním číslem 55, kterému nikdo neřekl jinak než Karkulka. Když červené vozidlo v roce 2015 z jihlavských ulic zmizelo a zamířilo do Brna, tehdejší školák si dal odvážný slib: jednou ho přiveze zpátky domů. „Pamatuju si, jak jsem v ní jezdil do školy, a dokonce jsem v ní díky rodičům slavil narozeniny,“ vysvětluje svou motivaci a přiznává, že jako malý kluk tenhle plán úplně nedomyslel.
Karkulka není jen tak ledasjaký trolejbus a snad každý, kdo v Jihlavě v kolem roku 2010 bydlel, přesně ví, o které vozidlo šlo. Když v roce 2002 vyjela do ulic, byla jedním z prvních moderních nízkopodlažních trolejbusů Škoda 21Tr ve městě.
Jenže zatímco ostatní vozy jezdí v krémové barvě s šedými a červenými pruhy, Karkulka v roce 2006 dostala celočervený kabát jako podklad pro reklamu. „Ten jí zůstal i po sundání reklamy a jezdila tak až do ukončení provozu v Jihlavě v roce 2015,“ vysvětluje mladý nadšenec, jak přišla ke své přezdívce.
Karkulku tehdy dopravní podnik prodal do Brna, Petr dospěl a odešel studovat, ale na oblíbený trolejbus nezapomněl. Když brněnský dopravní podnik začal vozy vyřazovat a šrotovat, přišla jeho chvíle. Mladík je totiž členem jihlavského občanského sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů, které je oprávněno provozovat drážní vozidla – a tedy i trolejbusy. Petr Karkulku s pomocí sdružení a brněnských kolegů odkoupil za osmdesát tisíc korun. „Kdo může říct, že má svůj vlastní trolejbus,“ glosuje neobvyklý nákup. Je si totiž dobře vědom, že jeho hobby se prostě trochu vymyká.
Místo nostalgie drsné vystřízlivění
Teprve po převozu zpět na Vysočinu se ukázalo, jak obrovské sousto si ukousl. Dvě desetiletí služby v náročném městském provozu a špatná antikorozní ochrana tohoto typu vozidel si vybraly svoji daň: pod plechy se skrývala totálně prorezlá konstrukce, bylo nutné sanovat prohnilé příčky i kompletně vyměnit veškeré oplechování karoserie.
Sdružení pro záchranu starých vozidel ovšem nemají kapacity pro takto radikální zásah, a tak Petr musel vyhledat pomoc u odborníků v chrudimské firmě KAR-mobil. „Zásadní práce jako vyvařování a oplechování dělají oni, něco zvládáme svépomocí s dobrovolníky,“ popisuje. V tuhle chvíli má trolejbus hotový pravý bok a práce se naplno přesunuly na druhou stranu. Když vše půjde podle plánu, mohl by se nový rudý lak zalesknout do konce roku.
Tenhle patnáctitunový sentiment však stojí mnohem víc, než si dovedl představit, náklady na opravu už přesáhly půl milionu korun. Část financí se podařilo pokrýt z dřívější úspěšné kampaně na Startovači, kde vybral sto tisíc korun, zbytek shání dál. „Není to tak, že jsem si koupil opičku a nemám na banánky, opravu dokončíme tak či tak, jen by to prostě trvalo mnohem déle,“ podotýká věcně student. Až bude hotovo, spolek chce trolejbus využívat pro nostalgické jízdy a zážitkové akce pro veřejnost. „Moc bych si přál, aby Karkulka dělala radost i ostatním lidem – stejně jako mně, když jsem byl kluk,“ uzavírá mladý zachránce.
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