Gentleman Žbirka: vše o slovenské legendě - život, fotky, videa

Foto: ČTK

Když v roce 1982 jako první Slovák zvítězil v československé anketě populárních zpěváků Zlatý slavík, byl to pro mnoho lidí šok. Tehdy nenápadný mladík s brýlemi porazil do té doby pravidelného vítěze Karla Gotta. Legendární slovenský zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Žbirka, autor písní jako Biely kvet, Atlantída, Nemoderný chalan, Katrin či Co bolí a také celoživotní obdivovatel slavných Beatles, zemřel ve věku 69 let. Připomeňte si život oblíbeného muzikanta.