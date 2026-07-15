Kolem letadla krouží celní hlídka a pilotovi v kokpitu zbývají vteřiny. Muž, který ještě před pár lety dostával od britského krále medaile za hrdinství, teď horečně otvírá dveře stroje. Do rozbouřených vln Středozemního moře hází jednu bednu nelegálních cigaret a zlata za druhou. Jan Zumbach se právě podruhé narodil.
Elitní polský stíhač Jan Zumbach, který během bitvy o Británii kosil německou Luftwaffe s postavičkou kačera Donalda na trupu, se ocitl na dně. Na rozdíl od svých československých a polských spolubojovníků, které doma čekaly komunistické lágry, se ale odmítl nechat zlomit. Když mu vzali válku, stvořil si vlastní. Stal se mezinárodním pašerákem diamantů a nejznámějším žoldákem v temném srdci Afriky.
„Během slunečného počasí, každý den v jedenáct hodin dopoledne, přelétávalo nad naším domem letadlo Polských leteckých závodů, třímotorový Fokker. Zíral jsem na něj, dokud mě nebolelo za krkem,“ vzpomínal na okamžiky, kdy propadl letectví, legendární stíhací pilot Jan Eugeniusz Ludwik Zumbach (* 1915) ve svých pamětech pojmenovaných Poslední boj.
Společný osud
Příběh Jana Zumbacha zrcadlí osudy desítek českých, slovenských a polských letců. Když v roce 1939 nacisté rozdrtili Polsko a okupovali zbytek Československa, tito muži odmítli kapitulovat. Zumbach, sice potomek švýcarských emigrantů s cenným helvetským pasem v kapse, ale srdcem stoprocentní Polák, utekl přes Rumunsko a Francii do Velké Británie.
Tam se stal jedním z pilířů legendární polské 303. stíhací perutě. Britové cizincům z východní Evropy zpočátku hluboce nedůvěřovali, naši i polští piloti museli potupně opakovat základní výcvik. Instruktoři na ně mluvili francouzsky a Zumbach ve svých pamětech vzpomínal, jak Britové plýtvali jejich časem při „dětinských cvičeních“, přestože mnozí z nich měli nalétáno stovky hodin v bojových podmínkách.
Když ale přišlo na lámání chleba v kritické fázi bitvy o Británii, byli to právě tito „podezřelí cizinci“, kdo zachránil Londýn před nejhorším. Polská třistatrojka se stala nejúspěšnější perutí celého konfliktu se 126 potvrzenými sestřely.
Sám Zumbach, přezdívaný „Donald“ kvůli kresbě kačera na svém spitfiru, jich měl na kontě dvanáct. Přežil těžké boje, a když na konci války v dubnu 1945 kvůli chybě v navigaci přistál za německou linií, prožil poslední týdny konfliktu za dráty. Smrti unikl jen díky tomu, že se Třetí říše již nezadržitelně hroutila.
Pašerák diamantů
V květnu 1945 utichly zbraně a pro letce z východního bloku začala jiná tragédie. Češi jako František Peřina nebo polští hrdinové se vraceli domů plní nadějí, ale komunistický převrat z nich obratem udělal nepřátele státu. Skončili v uranových dolech, v lágrech, nebo v lepším případě v exilu jako chudí barmani a pomocní dělníci.
Zapomenutí, nechtění.
Zumbach měl ale v kapse švýcarský pas, který mu zaručoval svobodu pohybu po celé Evropě. Jenže klidný civilní život pro něj byl utrpením. Spolu s dalšími veterány z RAF proto založil leteckou společnost Flyaway Ltd. Pod rouškou legálních charterových letů však vybudoval obří, dokonale organizovaný pašerácký syndikát.
Využíval chaosu poválečné, rozdělené Evropy. Pašoval švýcarské hodinky, cigarety, zlato a tehdy extrémně vzácný a drahý penicilin. Brzy se zapletl do obchodu s diamanty a tajné přepravy zbraní a letadel pro rodící se stát Izrael.
Život v podsvětí měl ale drsná pravidla. Když zjistil, že ho vlastní společník okrádá, začal se jeho byznys sypat. Definitivní ránu pašeráckému impériu zasadil falešný honorární konzul Portorika, který letcům kryl záda. Ukradl společnou pokladnu plnou peněz a uprchl do Latinské Ameriky. Zumbach ho sice týdny marně lovil v neprostupné džungli, ale peníze už nikdy neviděl.
„John Brown“: Psem války v africkém pekle
Zkrachovalý, ale stále hladový po akci, se usadil v roce 1955 v Paříži, kde provozoval noční klub Club Saint-Florentin.
Jenže alkohol a večírky mu chybějící adrenalin nahradit nedokázaly. V lednu 1962 proto přišla nabídka, která se neodmítá. Separatistický stát Katanga, který se pokoušel odtrhnout od Konga, hledal muže, který by z ničeho vybudoval armádní letectvo pro válku proti vládním jednotkám a silám OSN.
Po návratu do Evropy obchodoval s ojetými letadly, než se v roce 1967 nechal znovu najmout, tentokrát jako velitel letectva separatistického nigerijského státu Biafra, kde létal pod krycím jménem „John Brown“.
Zumbach tam operoval z města Enugu a podle svých zápisků se měl účastnit i útoku na letiště v Makurdi, při němž zahynul náčelník štábu nigerijské armády. Zhruba po roce se stáhl zpátky a usadil se definitivně v Paříži, kde napsal své úspěšné paměti a podnikal. V 70. letech se Zumbach opakovaně vracel do Polska, kde obchodoval se zbožím ze skladů Polské lidové armády, dokonce tam chtěl založit firmu.
To už ale nestihl: 3. ledna 1986 byl nalezen mrtvý ve svém pařížském bytě. Vyšetřování jeho úmrtí francouzské úřady uzavřely bez zveřejnění příčiny smrti. Podle svědectví přátel byli mnozí z nich přesvědčeni, že šlo o vraždu, žádné obvinění ale nikdy vzneseno nebylo.
Zumbach nakoupil staré vyřazené civilní stroje, namontoval na ně kulomety a osobně jako žoldák vedl desítky brutálních náletů v africké divočině. Když Katanga padla a tamní vůdci mu zapomněli zaplatit, vrátil se do Evropy jen proto, aby se v roce 1967 nechal najmout znovu – tentokrát do krvavé občanské války v Nigérii za povstalce z Biafry.
Pod krycím jménem „John Brown“ osobně pilotoval starý vrtulový bombardér Douglas B-26. Provedl s ním legendární nálet na vládní letiště v Makurdi, při němž jeho bomby zlikvidovaly náčelníka štábu nigerijské armády. V Africe se stal žijící legendou, chladnokrevným „psem války“, který šel tam, kde tekla krev, voněl střelný prach a cinkaly peníze.
Záhadný konec v Paříži
Muž, který přežil palbu německé Luftwaffe, zradu mezinárodních gangsterů i africkou protiletadlovou obranu, našel svůj konec v podezřelém tichu.
Dne 3. ledna 1986 byl tehdy zhruba sedmdesátiletý Jan Zumbach nalezen mrtvý ve svém pařížském bytě. Francouzská policie a justice případ bleskově a bez jakýchkoliv podrobností uzavřely s tím, že šlo o přirozené úmrtí, a odmítly zveřejnit podrobnou pitevní zprávu.
Jeho bývalí přátelé z RAF a kolegové z podsvětí však dodnes tvrdí jediné: Jan Zumbach věděl příliš mnoho o tajných obchodech se zbraněmi a byl zavražděn. Své poslední, největší tajemství si tak legendární letec s kačerem Donaldem na trupu vzal s sebou do hrobu.
Zdroje: British Poles, RAF BF, Westminster Extra, ww2gravestone.com, Imperial War Museum, robtryan.com, dzieje.pl
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