Přeskočit na obsah
Benative
14. 10. Agáta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Minuta v této poloze může odhalit problém se zápěstím. Lékaři Phalenův test používají desítky let

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Brnění prstů, ruka, která vás budí ze spaní, nebo pocit, že vám při běžných činnostech začínají vypadávat věci z ruky. Syndrom karpálního tunelu se často rozvíjí nenápadně a první obtíže lidé snadno přičtou únavě nebo přetížení. Existuje přitom jednoduchý manévr, který lékaři používají už desítky let. Jmenuje se Phalenův test a zabere nejvýše minutu.

Phalenův test
Phalenův test zvládnete během jediné minuty a bez jakýchkoli pomůcek, přesto může upozornit na potíže, které lidé často dlouho přičítají jen únavě nebo přetížení rukou.Foto: Shutterstock – Ganggas Randu
Reklama

Karpální tunel je úzký prostor v oblasti zápěstí, kterým prochází středový neboli mediánní nerv. Pokud je utlačován, mohou se objevit typické obtíže – mravenčení, pálení, necitlivost nebo bolest především v oblasti palce, ukazováku, prostředníku a části prsteníku. U pokročilejšího postižení může slábnout i ruka a zhoršovat se jemná motorika.

Stačí minuta

Phalenův test nese jméno amerického ortopeda George Phalena a jeho princip je jednoduchý. Před tělem přiložíte hřbety obou rukou k sobě, prsty směřují dolů a zápěstí necháte ohnutá. V této poloze setrváte maximálně 60 sekund.

Související

Za pozitivní výsledek se považuje především vyvolání typického brnění nebo necitlivosti v prstech zásobených mediánním nervem. Při ohnutí zápěstí totiž vzroste tlak v karpálním tunelu a podrážděný nerv může začít reagovat.

Test ale není diagnóza. Velká metaanalýza z roku 2023, která zahrnula 67 studií a téměř devět tisíc vyšetřených rukou, zjistila u Phalenova testu medián citlivosti 70 procent a specificity 80 procent. Jiná systematická práce publikovaná ve stejném roce došla k nižším hodnotám a její autoři upozornili, že na jediný provokační test se spoléhat nelze.

Reklama
Reklama

Typickým signálem je noční brnění

Ještě důležitější než domácí test je to, co se s rukou běžně děje. Pro karpální tunel jsou charakteristické zejména noční obtíže. Člověka může probudit brnění či bolest a úlevu často přinese protřepání ruky. Postupně se může přidat zhoršená citlivost nebo slabost.

Primář chirurgie Nemocnice AGEL Šternberk MUDr. Marek Polách doporučuje první příznaky nepodceňovat. „Pociťování brnění prstů a noční bolesti jsou první náznaky problému,“ upozornil s tím, že při přetrvávajících obtížích je vhodné neurologické vyšetření.

Související

Brnění prstů navíc nemusí automaticky znamenat právě karpální tunel. Neurochirurg MUDr. Tomáš Krejčí z Fakultní nemocnice Ostrava upozorňuje, že podobné problémy mohou souviset například také s krční páteří nebo jiným úžinovým syndromem.

Nejde jen o nemoc z kanceláře

Karpální tunel bývá často spojován s prací na počítači, skutečnost je ale složitější. Lépe doloženými rizikovými faktory jsou především velmi opakované pohyby ruky spojené s větší silou, manuální práce nebo působení vibrací.

Reklama
Reklama

Systematický přehled zahrnující více než milion pracovníků zjistil téměř dvojnásobné riziko při vysoké míře opakovaných pohybů a podobně zvýšené riziko u práce vyžadující velkou sílu ruky. Samotnou běžnou práci na počítači se naopak s rozvojem karpálního tunelu nepodařilo jednoznačně spojit.

Kdy už domácí test nestačí

Pokud vás ruka opakovaně brní, obtíže vás budí v noci, zhoršuje se citlivost nebo začínáte pozorovat slabost ruky, má větší smysl návštěva lékaře.

V české praxi se při podezření na syndrom karpálního tunelu často používá elektromyografie, která dokáže posoudit vedení nervem a závažnost jeho poškození. Diagnóza se ale vždy opírá také o charakter obtíží a klinické vyšetření.

VIDEO: Normálně hýbe jen hlavou. I tak vystudovala střih na filmové škole. Nebojím se ničeho, říká Morozová

Čerpám energii z lidí kolem sebe, líčí Kateřina Morozová, která se narodila se srostlými klouby a nefunkčními svaly. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: PubMed, PubMed, PubMed

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Germany's firewall against the far right begins to strain
Germany's firewall against the far right begins to strain
Germany's firewall against the far right begins to strain

Ukončíme protiruské sankce. Vítězná AfD začala zostra. Se spojencem z krajní levice

Alternativa pro Německo (AfD) a Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW) chtějí na středečním zasedání sasko-anhaltského sněmu přijmout výzvu k zastavení zbrojní a finanční pomoci Ukrajině a ke zrušení hospodářských sankcí vůči Rusku. AfD, kterou kontrarozvědka BfV loni označila za pravicově extremistickou, a BSW, považované za populisticky levicové, mají ve sněmu většinu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama