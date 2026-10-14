Brnění prstů, ruka, která vás budí ze spaní, nebo pocit, že vám při běžných činnostech začínají vypadávat věci z ruky. Syndrom karpálního tunelu se často rozvíjí nenápadně a první obtíže lidé snadno přičtou únavě nebo přetížení. Existuje přitom jednoduchý manévr, který lékaři používají už desítky let. Jmenuje se Phalenův test a zabere nejvýše minutu.
Karpální tunel je úzký prostor v oblasti zápěstí, kterým prochází středový neboli mediánní nerv. Pokud je utlačován, mohou se objevit typické obtíže – mravenčení, pálení, necitlivost nebo bolest především v oblasti palce, ukazováku, prostředníku a části prsteníku. U pokročilejšího postižení může slábnout i ruka a zhoršovat se jemná motorika.
Stačí minuta
Phalenův test nese jméno amerického ortopeda George Phalena a jeho princip je jednoduchý. Před tělem přiložíte hřbety obou rukou k sobě, prsty směřují dolů a zápěstí necháte ohnutá. V této poloze setrváte maximálně 60 sekund.
Za pozitivní výsledek se považuje především vyvolání typického brnění nebo necitlivosti v prstech zásobených mediánním nervem. Při ohnutí zápěstí totiž vzroste tlak v karpálním tunelu a podrážděný nerv může začít reagovat.
Test ale není diagnóza. Velká metaanalýza z roku 2023, která zahrnula 67 studií a téměř devět tisíc vyšetřených rukou, zjistila u Phalenova testu medián citlivosti 70 procent a specificity 80 procent. Jiná systematická práce publikovaná ve stejném roce došla k nižším hodnotám a její autoři upozornili, že na jediný provokační test se spoléhat nelze.
Typickým signálem je noční brnění
Ještě důležitější než domácí test je to, co se s rukou běžně děje. Pro karpální tunel jsou charakteristické zejména noční obtíže. Člověka může probudit brnění či bolest a úlevu často přinese protřepání ruky. Postupně se může přidat zhoršená citlivost nebo slabost.
Primář chirurgie Nemocnice AGEL Šternberk MUDr. Marek Polách doporučuje první příznaky nepodceňovat. „Pociťování brnění prstů a noční bolesti jsou první náznaky problému,“ upozornil s tím, že při přetrvávajících obtížích je vhodné neurologické vyšetření.
Brnění prstů navíc nemusí automaticky znamenat právě karpální tunel. Neurochirurg MUDr. Tomáš Krejčí z Fakultní nemocnice Ostrava upozorňuje, že podobné problémy mohou souviset například také s krční páteří nebo jiným úžinovým syndromem.
Nejde jen o nemoc z kanceláře
Karpální tunel bývá často spojován s prací na počítači, skutečnost je ale složitější. Lépe doloženými rizikovými faktory jsou především velmi opakované pohyby ruky spojené s větší silou, manuální práce nebo působení vibrací.
Systematický přehled zahrnující více než milion pracovníků zjistil téměř dvojnásobné riziko při vysoké míře opakovaných pohybů a podobně zvýšené riziko u práce vyžadující velkou sílu ruky. Samotnou běžnou práci na počítači se naopak s rozvojem karpálního tunelu nepodařilo jednoznačně spojit.
Kdy už domácí test nestačí
Pokud vás ruka opakovaně brní, obtíže vás budí v noci, zhoršuje se citlivost nebo začínáte pozorovat slabost ruky, má větší smysl návštěva lékaře.
V české praxi se při podezření na syndrom karpálního tunelu často používá elektromyografie, která dokáže posoudit vedení nervem a závažnost jeho poškození. Diagnóza se ale vždy opírá také o charakter obtíží a klinické vyšetření.
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