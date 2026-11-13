Začalo to touhou pořídit si kroužkovou zbroj a nadšením pro Pána prstenů. Dnes čeští bratři Jakub a Martin Zbránkovi ze skupiny Marobud rekonstruují život Vikingů z desátého století. Sami vyrábějí meče, štíty i oblečení, studují archeologické nálezy a zkoušejí, jaké bylo žít před více než tisíci lety. Kvůli historické věrnosti dokonce tráví noci ve sněhu při minus osmnácti stupních. Jak vypadala skutečná vikingská společnost a proč měla k filmovým představám daleko?
Začínali u kroužkových zbrojí a nadšení pro Pána prstenů. Dnes vyrábějí vlastní meče, zkoušejí spát ve sněhu při minus osmnácti stupních a studují, jak se před více než tisíci lety oblékali, bojovali a žili lidé na severu Evropy. Bratři ze skupiny Marobud patří k českým reenactorům, kteří se snaží přiblížit vikinskou dobu co nejvěrněji. Sami přiznávají, že o tehdejším světě znají sotva zlomek.
Když venku klesne teplota hluboko pod nulu, většina lidí hledá teplou postel a pořádnou peřinu. Jakub Zbránek ze skupiny Marobud naopak zkouší, jaké to je strávit noc ve sněhu. Bez moderního spacáku, funkčního prádla nebo péřové bundy. Jen ve vlněném a lněném oblečení.
„Baví mě překonávat tyhle výzvy. Ať už jde o vaření, spaní ve sněhu při minus osmnácti stupních, nebo zažívat běžný život raného středověku,“ říká Jakub. Každodenní nástrahy dávného života ho přitahují možná ještě víc než samotný boj.
Začalo to Tolkienem
Když s bratrem Martinem před lety začínali, měli rádi Pána prstenů. Tolkienovi Rohirové, obyvatelé Rohanu, jim připomínali Vikingy, jejichž kultura je také přitahovala. Rozhodli se proto vydat cestou raného středověku a začali si pořizovat první výstroj. Jako základ zvolili kroužkové košile, které pro ně představovaly dostupnější vstup do světa historického šermu než zbroje z pozdějších období.
Z původního koníčku se postupně stala větší vášeň. Dnes patří do skupiny Marobud, která rekonstruuje norskou společnost desátého století. Nezaměřuje se jen na bojovníky. Její členové představují také lovce, řemeslníky, chudší obyvatele nebo lidi, kteří se věnovali duchovnímu životu.
Meče si vyrobili sami
Na začátku si bratři většinu výbavy vyráběli vlastníma rukama. Kovali přilby, zbroje, štíty i meče. Jakub Zbránek se kovářství věnuje také profesně, pracuje jako mečíř a nožíř. Historická rekonstrukce mu tak umožňuje propojit řemeslo se zájmem o dávnou kulturu.
Pomohlo jim zázemí na rodinné chalupě, kde měli prostor pro kovářské práce i další výrobu. Postupně se naučili zhotovit téměř všechno, od štítů až po oblečení a doplňky. Při tom se drží archeologických nálezů. Někteří členové si dokonce vyberou konkrétní hrob a snaží se co nejpřesněji napodobit jeho výbavu.
Významnou pomoc jim od začátku poskytoval Tomáš Vlasatý. Ke skupině se přidal v jejích prvních letech, přinesl rozsáhlé znalosti i knihovnu obrazových materiálů a pomáhal ostatním rozlišovat, co historické nálezy skutečně dokládají. „V některých případech nás vedl za ručičku, abychom věděli, že to děláme dobře,“ vzpomíná jeden z bratrů.
Znají sotva zlomek
Rekonstrukce nikdy nemůže nabídnout úplný obraz minulosti. „Při nejlepší možné míře známe jedno procento tehdejšího celku a to se snažíme rekonstruovat,“ říká David Stříbrný, odborník na raný středověk a člen skupiny.
Archeologové nacházejí především předměty, které lidé uložili do hrobů. O běžném životě, každodenním oblečení nebo způsobu používání jednotlivých věcí často mnoho nevědí. Ani u hrobových nálezů si reenactoři nemohou být vždy jistí, zda předměty skutečně odpovídají tomu, co člověk používal za života.
Proto kombinují archeologické nálezy s písemnými prameny a odbornými interpretacemi. Potom přichází na řadu vlastní pokusy. Předměty vyrobí podle dochovaných předloh a zkoušejí, jak fungují v praxi. Tomuto postupu říkají experimentální archeologie. Nejde jim tedy jen o věrný vzhled, ale také o to, zda by se s danou výbavou dalo skutečně žít.
Vikingové bez rohů a filmových kostýmů
Kdo si představí Vikinga, často vidí zarostlého válečníka s přilbou ozdobenou rohy, koženou zbrojí a sekerou v ruce. Právě takový obraz ale podle členů Marobudu realitě příliš neodpovídá.
„Helma s rohy je jeden z největších mýtů. Je to populární představa už od osmnáctého nebo devatenáctého století,“ vysvětluje Stříbrný. Rohaté přilby sice existovaly, sloužily ale k rituálním účelům, nikoli k boji. Archeologové znají přibližně 120 přileb z období od devátého do dvanáctého století. Jejich konstrukce vypadala úplně jinak než helmy, které si oblíbili filmoví tvůrci.
Běžný muž nosil především tuniku, nejčastěji z vlny. Podle počasí si oblékl několik vrstev, vlněné kalhoty a kožené boty. Opasek doplňoval nožem či brašnou, na hlavě mohl mít čepici nebo kapuci. Oblečení muselo především umožňovat pohyb a chránit před chladem.
Zklamáním pro reenactory bývají slavné televizní a filmové adaptace. Seriál Vikingové podle nich obětuje historickou věrnost efektním kostýmům. Filmaři často vymýšlejí zbroje a přilby, které archeologické nálezy nepodporují. Mezi díla, která podle členů skupiny dokážou tehdejší svět vystihnout lépe, řadí například hraného Beowulfa nebo film Sever.
Filmové představy zkreslují také samotný způsob života Seveřanů. Vikingové nebyli pouze nájezdníci, kteří přepadávali kláštery. Většina tehdejších Seveřanů žila v zemědělských komunitách, věnovala se řemeslům, obchodu a plavbě. Díky svým lodím se dostávali do vzdálených částí světa.
„Nájezdy na anglosaské kláštery, které Vikingům způsobily špatnou pověst, představovaly spíše dílo několika jednotlivců nebo menších skupin. Rozhodně neodrážejí celou společnost,“ vysvětluje Stříbrný. Tehdejší společenství měla vlastní pravidla a zákony. V desátém století navíc do Skandinávie stále výrazněji pronikalo křesťanství. Právě lodě dávaly Seveřanům velkou výhodu. Umožňovaly jim rychle překonávat velké vzdálenosti a překvapovat obyvatele pobřežních oblastí. Později skandinávští panovníci mobilizovali mnohem větší vojska a podnikali rozsáhlé vojenské výpravy.
Kostým nikdy nebude hotový
Jakmile členové Marobudu získají nové informace, často upravují i výbavu, kterou už považovali za dokončenou. „Reenactoři někdy říkají, že jakmile máte kostým hotový, začínáte to dělat špatně,“ říká Martin Zbránek. Také on vyrůstal na Pánu prstenů a Narnii. Původní romantickou fascinaci ale postupně vystřídal hlubší zájem o historii. V civilním životě pracuje jako učitel, a tak pro něj hraje důležitou roli také předávání znalostí. Na historických akcích rád komunikuje s návštěvníky a vysvětluje jim dobové souvislosti.
Davida Stříbrného na starých Seveřanech fascinuje, jak dokázali žít v náročných přírodních podmínkách, jak zruční řemeslníci byli a jak propracovanou společnost vytvořili. Členové Marobudu se pravidelně scházejí na společných akcích. Některé pořádají jen pro sebe, jiné otevírají veřejnosti. S každou další rekonstrukcí přitom zjišťují, kolik toho o světě, který se snaží přiblížit, stále nevědí.
VIDEO: Ve vikinské vesnici
Zdroj: autorský článek