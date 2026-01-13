Minimálně ještě dnes to stíháte. Připravte si nový hit Čechů: zmrzlinu přímo ze sněhu

Pokud sledujete sociální sítě, nejspíš vám neuniklo, že se Českem jako lavina žene netradiční zimní hit – domácí zmrzlina připravená přímo ve sněhu. Ano, čtete správně. Stačí vám mráz, sůl, miska, pár běžných surovin a dobrota je na světě. A protože Česko konečně zažívá pořádnou „ladovskou zimu“ – dokonce i ve městech – je ideální chvíle tento zázrak vyzkoušet.
Virální trend oslovil nejen děti, ale celé rodiny. Proč? Protože zmrzlinu má rád skoro každý a také jde o zábavný experiment, který bez problémů zvládne každý druhý. Navíc mnohým připomíná dětství.
„Tohle mi připomnělo, jak mi takhle dělal zmrzlinu děda. Bože, jak mi chutnala,“ komentoval jedno z videí přípravy zmrzliny uživatel Instagramu Pavel. A ostatní se přidali. Třeba Iva napsala: „To mi vyprávěla babička, že takhle dělali zmrzku, když byla malá.“
Jak to funguje? Zcela jednoduše
Princip celého kouzla je překvapivě jednoduchý. Přidáním soli do sněhu se výrazně sníží jeho teplota – klidně až na −15 °C. Díky tomu začne směs v misce rychle tuhnout a během pár minut se promění v poctivou krémovou zmrzlinu.
Jen pozor – osolený sníh je opravdu hodně studený, takže do něj raději nesahejte holýma rukama.
Recepty, které teď frčí
Jednoduchá smetanová zmrzlina Marka Pavaly: Ideální na první pokus
300 ml plnotučného mléka
150 ml smetany (33 %)
125 g cukru
špetku soli
javorový sirup
čokoládu nasekanou na malé kousky
Vše smíchejte, nalijte do misky a už jen trpělivě míchejte na osoleném sněhu, dokud směs nezačne houstnout a tuhnout. Nakonec přidejte čokoládu a trochu javorového sirupu.
Krémová zmrzlina podle influencerky Zuzany: O něco „cukrářštější“ verze
3 žloutky vyšlehejte s 85 g cukru
Přidejte 250 ml mléka
Směs zahřejte spolu s 250 ml smetany ke šlehání a lžičkou mleté vanilky
Zahřívejte za stálého míchání takzvaně „na růži“ (nevařit!) – cca 6–7 minut
Nechte úplně vychladnout
Poté směs nalijte do misky a šlehejte ji na posoleném sněhu (min. 300 g soli). Počítejte s tím, že to může trvat i 15 minut nebo déle – podle venkovní teploty. Odměnou vám bude dokonale krémová zmrzlina.
„Loni jsme to nestihli, letos jsme se těšili – a je to skvělé! Obalte se trpělivostí, výsledek za to stojí,“ píše Zuzana. Její VIDEO najdete zde.
Praktické tipy i zábava
K postupům patří i praktické rady a jinak tomu není ani u tipů na tuto virální zmrzlinu. Čeho se tedy držet? Nedělejte zmrzlinu na trávníku – sůl se v půdě drží měsíce až roky a může zničit vegetaci. Ideální je dlažba nebo lavor. A co dál? Zmrzlinu můžete ochutit čímkoli: kakaem, marmeládou, ovocem nebo karamelem.
Ať už ji uděláte jednodušším, či spíše cukrářským způsobem a chuť necháte jednoduchou, či pořádně vyladěnou, jedno je jasné: Tento hit Čechy opravdu baví. „Naprosto senzační venkovní aktivita!“ píše Bára z Kanady, kde se prý zimy jen tak nezbaví. „Mňam! Jsem ráda, že se zmrzky šíří,“ přidává se Marie. A Karolína to shrnuje s humorem: „Vypadá to skvěle, jen nevím, co by si mysleli sousedi, kdybych to dělala před barákem.“
Tak co, stihnete to ještě dnes? Pokud je kolem vás sníh a mráz, není na co čekat. Tenhle zimní hit totiž zmizí stejně rychle, jako přišel.
Zdroje: BarboraBecvarova, Toprecepty
