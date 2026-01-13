Přeskočit na obsah
Benative
13. 1. Edita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Minimálně ještě dnes to stíháte. Připravte si nový hit Čechů: zmrzlinu přímo ze sněhu

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Pokud sledujete sociální sítě, nejspíš vám neuniklo, že se Českem jako lavina žene netradiční zimní hit – domácí zmrzlina připravená přímo ve sněhu. Ano, čtete správně. Stačí vám mráz, sůl, miska, pár běžných surovin a dobrota je na světě. A protože Česko konečně zažívá pořádnou „ladovskou zimu“ – dokonce i ve městech – je ideální chvíle tento zázrak vyzkoušet.

Pokud je kolem vás sníh a mráz, není na co čekat. Tenhle zimní hit totiž zmizí stejně rychle, jako přišel.
Pokud je kolem vás sníh a mráz, není na co čekat. Tenhle zimní hit totiž zmizí stejně rychle, jako přišel.Foto: Shutterstock
Reklama

Virální trend oslovil nejen děti, ale celé rodiny. Proč? Protože zmrzlinu má rád skoro každý a také jde o zábavný experiment, který bez problémů zvládne každý druhý. Navíc mnohým připomíná dětství.

„Tohle mi připomnělo, jak mi takhle dělal zmrzlinu děda. Bože, jak mi chutnala,“ komentoval jedno z videí přípravy zmrzliny uživatel Instagramu Pavel. A ostatní se přidali. Třeba Iva napsala: „To mi vyprávěla babička, že takhle dělali zmrzku, když byla malá.“

Jak to funguje? Zcela jednoduše

Princip celého kouzla je překvapivě jednoduchý. Přidáním soli do sněhu se výrazně sníží jeho teplota – klidně až na −15 °C. Díky tomu začne směs v misce rychle tuhnout a během pár minut se promění v poctivou krémovou zmrzlinu.

Jen pozor – osolený sníh je opravdu hodně studený, takže do něj raději nesahejte holýma rukama.

Reklama
Reklama

Recepty, které teď frčí

Jednoduchá smetanová zmrzlina Marka Pavaly: Ideální na první pokus

  • 300 ml plnotučného mléka

  • 150 ml smetany (33 %)

  • 125 g cukru

  • špetku soli

  • javorový sirup

  • čokoládu nasekanou na malé kousky

  • Vše smíchejte, nalijte do misky a už jen trpělivě míchejte na osoleném sněhu, dokud směs nezačne houstnout a tuhnout. Nakonec přidejte čokoládu a trochu javorového sirupu.

Krémová zmrzlina podle influencerky Zuzany: O něco „cukrářštější“ verze

  • 3 žloutky vyšlehejte s 85 g cukru

  • Přidejte 250 ml mléka

  • Směs zahřejte spolu s 250 ml smetany ke šlehání a lžičkou mleté vanilky

  • Zahřívejte za stálého míchání takzvaně „na růži“ (nevařit!) – cca 6–7 minut

  • Nechte úplně vychladnout

  • Poté směs nalijte do misky a šlehejte ji na posoleném sněhu (min. 300 g soli). Počítejte s tím, že to může trvat i 15 minut nebo déle – podle venkovní teploty. Odměnou vám bude dokonale krémová zmrzlina.

„Loni jsme to nestihli, letos jsme se těšili – a je to skvělé! Obalte se trpělivostí, výsledek za to stojí,“ píše Zuzana. Její VIDEO najdete zde.

Praktické tipy i zábava

K postupům patří i praktické rady a jinak tomu není ani u tipů na tuto virální zmrzlinu. Čeho se tedy držet? Nedělejte zmrzlinu na trávníku – sůl se v půdě drží měsíce až roky a může zničit vegetaci. Ideální je dlažba nebo lavor. A co dál? Zmrzlinu můžete ochutit čímkoli: kakaem, marmeládou, ovocem nebo karamelem.

Reklama
Reklama

Ať už ji uděláte jednodušším, či spíše cukrářským způsobem a chuť necháte jednoduchou, či pořádně vyladěnou, jedno je jasné: Tento hit Čechy opravdu baví. „Naprosto senzační venkovní aktivita!“ píše Bára z Kanady, kde se prý zimy jen tak nezbaví. „Mňam! Jsem ráda, že se zmrzky šíří,“ přidává se Marie. A Karolína to shrnuje s humorem: „Vypadá to skvěle, jen nevím, co by si mysleli sousedi, kdybych to dělala před barákem.“

Tak co, stihnete to ještě dnes? Pokud je kolem vás sníh a mráz, není na co čekat. Tenhle zimní hit totiž zmizí stejně rychle, jako přišel.

Zdroje: BarboraBecvarova, Toprecepty

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Ze zmrzlého vodopádu Valaste v Estonsku se utrhl masivní kus ledu.
Ze zmrzlého vodopádu Valaste v Estonsku se utrhl masivní kus ledu.
Ze zmrzlého vodopádu Valaste v Estonsku se utrhl masivní kus ledu.

VIDEO: Z vodopádu se zřítil masivní kus ledu. Turisté unikli o vlásek

Zamrzlý vodopád Valaste v Estonsku se stal dějištěm dramatických chvil. Právě ve chvíli, kdy na vyhlídkové plošině stáli turisté, mezi nimi i děti, se z masivu ledu utrhl velký kus a s rachotem se zřítil dolů. Incident se naštěstí obešel bez zranění – lidé stihli nebezpečné místo včas opustit.

Reklama
Reklama
Reklama