Minecraft jako ostrov svobody. Ve hře vznikla knihovna s texty zakázaných novinářů

Reportéři bez hranic spolu s designérským studiem Blockworks vytvořili v prostředí počítačové hry Minecraft knihovnu, která má pomoci v boji s cenzurou ve světě. Obsahuje na 200 textů zakázaných novinářů z celého světa. Hra ve většině zemí cenzuře nepodléhá, takže by mělo jít o bezpečné místo, na nějž si vlády nepolíčí.

Ikonická hra, v níž je svět složený z kostiček připomínajících lego, se proměnila v platformu svobody slova. Minecraft v sobě nyní ukrývá velkou knihovnu nazvanou Uncensored Library (v překladu Necenzurovaná knihovna), v níž jsou k přečtení texty novinářů, kteří jsou ve svých zemích cenzurováni. K dispozici jsou například texty novináře Džamála Chášukdžího, jehož v roce 2018 zavraždili saúdskoarabští agenti.

"Zvolili jsme Minecraft pro jeho dosah. Je dostupný v každé zemi a není cenzurovaný jako některé jiné hry, které čelí podezření z toho, že jsou politické," řekl zpravodajskému webu BBC Christian Mihr, ředitel německé sekce Reportérů bez hranic.

Nezisková organizace Reportéři bez hranic, která hájí svobodu médií, vybírala autory do knihovny tak, aby reprezentovali země, v nichž je svoboda slova potlačována. Hráči mohou texty přidávat, ty vložené však není možné měnit. Mihr ujišťuje, že všechny texty byly publikovány se svolením autora nebo jeho rodiny. "Nepřidali jsme do knihovny žádný obsah bez svolení autora, pokud je naživu," řekl.

V knihovně je mapa světa, kde jsou země barevně označeny podle míry svobody médií. Okolo jsou pak vlajky zemí, které pomáhají orientovat se v textech. Například v egyptské sekci je možné číst články zakázaného on-line deníku Mada Masr, informujícího o korupci vlády. V ruské části jsou zase přístupné články ze serveru Grani.ru, který je v Rusku blokován.

Slabinou je omezené publikum i hrozba vlád

Proti zásahu vlád je knihovna částečně chráněná tím, že pokud by se někdo pokusil hacknout hostující server, přenese se sbírka textů automaticky na jiný. Přesto někteří upozorňují na limity projektu. Vyučující IT z univerzity v Chicagu Nick Feamster se obává reakce vlád. "Je to zajímavý nápad, ale myslím, že má mezery. Vlády se o tom dozvědí, rozšíří se to po internetu. Projekt není stoprocentně odolný vůči nepříteli," myslí si.

Silnou stránkou je podle něj kombinace počítačové hry a cenzurovaných materiálů. Není možné cenzurovat jedno bez druhého. Slabinou je podle něj naopak to, že už se jedná o zúženou skupinu hráčů Minecraftu, i když jejich počet je úctyhodný - měsíčně titul hraje 145 milionů lidí po celém světě.

Na konstrukci knihovny se podílelo 24 členů ze 16 zemí světa. Výstavba trvala více než čtvrt roku a drží se neoklasického stylu. "Sloh má reprezentovat sílu a autoritu. Ale namísto autorit vlád nebo režimů představuje sílu svobody projevu," vysvětluje James Delaney, šéf studia Blockworks.