16. 4. Irena
Mimořádný úspěch ve Dvoře Králové. Safari park slaví narození vzácných hyenek

Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem potvrdil, že patří do světové špičky v chovu vzácných šelem. Na začátku dubna se tam narodila čtyři mláďata hyenky hřivnaté – nejmenšího druhu hyen, který se živí termity. Pro evropské zoologické zahrady jde o unikát.

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se na začátku dubna narodily čtyři vzácné hyenky hřivnaté.Foto: Safari Park ve Dvoře Králové, se souhlasem
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se na začátku dubna narodily čtyři vzácné hyenky hřivnaté. Dvorští chovatelé tím navázali na narození pěti hyenek loni v dubnu a tří předloni v březnu. Tehdy to byl první odchov v Česku a šlo o významný odchov i v celosvětovém měřítku.

Chovný pár získala dvorská zoo v květnu 2023 z Jihoafrické republiky (JAR) ve spolupráci se zlínskou zoo s cílem vytvořit v evropských zoo takzvanou pojistnou populaci hyenek. Ve světových zahradách, s výjimkou chovných center v JAR, byl předloňský odchov ve Dvoře Králové první po více než 30 letech. Ve zlínské zoo se první tři hyenky narodily loni v červnu.

Z narozených mláďat jsou dva samci a dvě samice. Pro chovnou samici jde o třetí vrh. „Mláďata jsou v péči matky. Jejich vývoj je, jak je pro hyenky typické, velmi rychlý. Dá se předpokládat, že za několik týdnů už začnou vycházet do venkovní expozice a budou je moci sledovat návštěvníci,“ řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.

Domovinou hyenek hřivnatých jsou polopouštní a pouštní oblasti jižní, střední a východní Afriky. Je nejmenší ze všech hyen, od kterých se odlišuje vzhledem i způsobem života. Hyenky se živí takřka výhradně termity. „Vytvoření vhodných chovných podmínek pro tato zvířata je proto mimořádně náročný úkol,“ uvedla zoo.

Hyenky mají dlouhý jazyk a velmi lepkavé sliny sloužící k chytání kořisti. Ke snadnému drcení hmyzu mají uzpůsobený i chrup. V lidské péči se dožívají 15 let a mohou vážit až 14 kilogramů, samci jsou větší než samice.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680 tisíc lidí.

Nejnovější
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem

ŽIVĚ Izrael přes ohlášené mírové rozhovory útočil v Libanonu, zničil strategický most

Dva izraelské údery dnes na jihu Libanonu zcela zničily most přes řeku Lítání u města Kásimíja, který byl posledním mostem spojujícím okresy Súr a Sajdá, píše agentura NNA. Izrael také udeřil na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku, při útoku zahynul jeden člověk. Libanonský prezident Joseph Aún podle agentury AFP zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.

WTA 500 - Stuttgart Open

Muchová předvedla skvělý obrat, Nosková totálně zničila Rusku

České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily na antuce ve Stuttgartu do čtvrtfinále. Muchová porazila v 2. kole po obratu 1:6, 6:3, 6:0 Belgičanku Elise Mertensovou, Nosková deklasovala 6:1, 6:1 žebříčkovou sousedku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska.

ilustrační foto.

ŽIVĚ Ukrajinská armáda šlape do útoků s roboty, podnikla jich už přes stovku

Ukrajinská armáda podnikla na frontě už více než 100 útoků prostřednictvím pozemních robotů, řekl agentuře AFP zdroj ze společnosti NC-13, která se specializuje na využití těchto bojových strojů a je součástí ukrajinské třetí samostatné útočné brigády. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden na síti X oznámil, že výhradně ukrajinské robotické systémy obsadily nepřátelskou pozici.

