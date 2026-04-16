Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem potvrdil, že patří do světové špičky v chovu vzácných šelem. Na začátku dubna se tam narodila čtyři mláďata hyenky hřivnaté – nejmenšího druhu hyen, který se živí termity. Pro evropské zoologické zahrady jde o unikát.
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se na začátku dubna narodily čtyři vzácné hyenky hřivnaté. Dvorští chovatelé tím navázali na narození pěti hyenek loni v dubnu a tří předloni v březnu. Tehdy to byl první odchov v Česku a šlo o významný odchov i v celosvětovém měřítku.
Chovný pár získala dvorská zoo v květnu 2023 z Jihoafrické republiky (JAR) ve spolupráci se zlínskou zoo s cílem vytvořit v evropských zoo takzvanou pojistnou populaci hyenek. Ve světových zahradách, s výjimkou chovných center v JAR, byl předloňský odchov ve Dvoře Králové první po více než 30 letech. Ve zlínské zoo se první tři hyenky narodily loni v červnu.
Z narozených mláďat jsou dva samci a dvě samice. Pro chovnou samici jde o třetí vrh. „Mláďata jsou v péči matky. Jejich vývoj je, jak je pro hyenky typické, velmi rychlý. Dá se předpokládat, že za několik týdnů už začnou vycházet do venkovní expozice a budou je moci sledovat návštěvníci,“ řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.
Domovinou hyenek hřivnatých jsou polopouštní a pouštní oblasti jižní, střední a východní Afriky. Je nejmenší ze všech hyen, od kterých se odlišuje vzhledem i způsobem života. Hyenky se živí takřka výhradně termity. „Vytvoření vhodných chovných podmínek pro tato zvířata je proto mimořádně náročný úkol,“ uvedla zoo.
Hyenky mají dlouhý jazyk a velmi lepkavé sliny sloužící k chytání kořisti. Ke snadnému drcení hmyzu mají uzpůsobený i chrup. V lidské péči se dožívají 15 let a mohou vážit až 14 kilogramů, samci jsou větší než samice.
Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680 tisíc lidí.
