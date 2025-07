Mimořádný objev. V Peru odhalili ztracené město, které vypráví dávný příběh

Archeologové v Peru odhalili 3500 let staré město Peñico, které pravděpodobně sloužilo jako důležitý obchodní uzel mezi komunitami na pobřeží Tichého oceánu, And a Amazonie. Leží poblíž slavné civilizace Caral, může tak být jejím pokračovatelem a objasnit, co se s touto nejstarší americkou civilizací stalo.

Starověké město Peñico se nachází v provincii Barranca v severním Peru, asi 200 km severně od Limy, ve výšce 600 metrů nad mořem. Bylo založeno v období mezi lety 1800 a 1500 př. n. l., tedy v době, kdy na jiných kontinentech vzkvétaly rané civilizace v Egyptě, Číně a Indii. Starobylé město však nebylo jen další osadou. "Nacházelo se na strategickém místě pro obchod a výměnu s komunitami z pobřeží, vysočiny i džungle," řekla archeoložka Ruth Shadyová, která výzkum v Peñicu vedla. Místo navíc leží poblíž nejstarší americké civilizace Caral, mohlo by tak na ni přímo navazovat a pomoci objasnit, co se s ní stalo poté, co byla zdecimována klimatickými změnami. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Ministerio de Cultura del Perú (@minculturape) Ačkoli civilizace Caral je jen málo známá, zanechala po sobě obrovské dědictví. Pochlubit se může 32 památkami, včetně velkých pyramidových struktur starých jako pyramidy v Egyptě, městských sídel či sofistikovaného zavlažovacího zemědělství. Existence takto vysoce strukturované společnosti vypovídá o silných a schopných vůdcích. Během osmiletého výzkumu vědci odhalili celkem 18 staveb, včetně ceremoniálních chrámů či obytných komplexů. Jedna budova vyniká svými sochařskými reliéfy, na stěnách jsou zobrazené vzory hudebních nástrojů zvané pututus, které se používaly k přenosu zvuku na velké vzdálenosti při důležitých událostech. Našla se i řada zajímavých artefaktů, nechyběly mezi nimi hliněné sochy nebo náhrdelníky z korálků a mušlí. V Peru byl objeven nový archeologický klenot, starověké město staré víc než 3 500 let. | Video: Agencia de Noticias Andina Peru tak potvrdilo svou pozici nevyčerpatelného zdroje archeologických pokladů. Zůstává totiž jedním z nejvýznamnějších center starověkých objevů, nachází se zde řada archeologických nalezišť, ať už jde o ruiny Inků Machu Picchu, či tajemné obrazce Nazca vyryté do pouště v jižním Peru, u kterých není dodnes jednoznačně prokázáno, z jakého důvodu byly vytvořeny.