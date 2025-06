Mimořádná investiční příležitost do patentované lékařské inovace

Nabídka investice přichází po spuštění plně automatizované průmyslové výroby patentovaných katetrů Riocath. Jen pro Česko a Slovensko.

Akciová společnost Riocath Global vlastní unikátní patent společně s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Jedná se o ryze českou společnost, postavenou na českých odbornících a lékařích. Katetry Riocath po dlouhé době představují revoluční zdravotnické prostředky, postavené na českém patentu a s potenciálem proslavit Českou republiku po celém světě (podobně jako například kontaktní čočky). Po 12ti letech výzkumu a vývoje unikátního českého patentu a produktů postavených na něm spustila společnost Riocath Global a.s. plně automatizovanou průmyslovou výrobu. Tím se projekt Riocath posouvá z fáze start-up firmy do fáze komerční standardní firmy. Spolu s tímto přelomovým okamžikem spouští mimořádnou investiční příležitost. Dlouhodobě se Riocath snaží neumožnit vstup zahraničního investora, který by vzápětí celé know-how vyvezl s jistotou budoucích zisků.

Investiční příležitost pro občany firmy z České a Slovenské republiky

"Investice do projektu Riocath se již počítají ve stovkách milionů korun a nyní, po certifikaci katetru a zavedení průmyslové výroby, je třeba rozvíjet produkty postavené na patentu Riocath též v dalších medicínských oborech. Proto se v této finální fázi největší akcionář, firma Riocath FNDB, a.s., rozhodla nabídnout k prodeji 70 kmenových akcií společnosti Riocath Global a.s., jež je vlastníkem patentu Riocath. Cena jedné akcie činí tři miliony korun a nabídka je určena pouze pro občany a firmy České a Slovenské republiky. Každý občan nebo firma si však může koupit na svoje rodné číslo nebo IČ pouze jeden kus akcie. Každý, kdo si při této příležitosti akcii koupí, má garantovaný zpětný odkup po dobu 3,5 roku (tedy 42 měsíců) za plnou cenu akcie s 10% navýšením ceny p. a. (tzn. 10 % za každý rok), co akcii majitel vlastnil. Takto získaná aktiva zajistí rozvoj jednotlivých produktů," představil výjimečnou nabídku MUDr. Svatopluk Němeček.

Investiční příležitosti v oblasti inovačních technologií vládnou světem ekonomiky, obzvláště pak ty ve světě medicíny. Atraktivitu takových investiční nabídek potvrzuje další člen Investiční a ekonomické rady Riocath Ing. Vladimír Pikora, PhD.: "Investice do inovací jsou v současném ekonomickém světě mimořádně oblíbené. Pokud se takovéto inovace prosadí do praxe, jsou často velmi výnosné. V případě inovací v medicínských oborech jde o ještě atraktivnější investice, neboť jsou celosvětově na vzestupu. V podstatě všechny společnosti v oblasti technologií a medicíny se snaží maximálně inovovat. Situace společnosti Riocath se v tomto neliší. Přichází s patentovaným inovativním řešením lékařského zákroku a snaží se získat kapitál pro vývoj dalších výrobků, postavených na českém patentu."

Týmu RIOCATH posílil bývalý ministr zdravotnictví i přední český ekonom

Se spuštěním první plně automatizované výrobní linky přicházejí do týmu Riocath nové osobnosti. Předsedou Investiční a ekonomické rady Riocath se stal někdejší ministr zdravotnictví a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. V této radě ho posílil finanční analytik a makroekonom Ing. Vladimír Pikora, PhD. Investiční a ekonomické rada Riocath má hlavní cíl získat další partnery pro projekt RIOCATH. Obdobným způsobem posiluje i Vědecká rada Riocath, které předsedá RNDr., PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., zástupce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a nově do ní vstupuje prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., jeden z nejvýznamnějších diabetologů a geriatrů české medicíny.

První plně automatizovaná výrobní linka zahájila provoz

Tyto zásadní změny probíhají se spuštěním robotické výrobní linky. "Společnost Riocath spustila průmyslovou výrobu na plně automatizované výrobní lince, která dokáže vyrobit více než 15 tisíc katetrů měsíčně," vysvětlil důležitý moment pro projekt Riocath Svatopluk Němeček a zároveň definoval další milník: "Navyšujeme počet lékařských pracovišť, kde se budou katetry Riocath testovat. Doposud testovaly katetry Riocath čtyři pracoviště, dvě v Praze a dvě ve středních Čechách. Dnes mohu prohlásit, že katetry Riocath vstoupí do dalších pěti nemocnic na Moravě."

Objevuje se i nový potenciál katetrů Riocath

Lékařská praxe zároveň odhaluje další významný potenciál Riocath katetrů, jednu z těchto možností představil profesor Milan Kvapil, který se dlouhodobě zabývá geriatrickými pacienty, tedy staršími pacienty, často s vícero nemocemi. "Unikátní vlastnosti katetru Riocath by mohli proměnit některé další specializované zákroky. Jedním z nich je odběr sterilní, ničím neinfikované moči pro mikrobiologické vyšetření u starších pacientů. Standardní katetrizace sterilní odběr neumožňuje, katetry Riocath by ale mohly umožnit výrazně šetrnější odběry při zachování sterility," představil další možné využití Riocath katetrů profesor Kvapil.

Ryze český patentovaný lékařský produkt s celosvětovým potenciálem

