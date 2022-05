“Miluju nové ženské, ty s vousy a penisy.” Komik Gervais pobouřil transkomunitu

Gervaisův speciál SuperNature měl premiéru 24. května na Netflixu a hned vyvolal kontroverzi na sociálních sítích, kde si lidé stěžují na vtipy zaměřené na transsexuály. Diváci vyhrožují, že zruší předplatné.

"Ach, ženy!" řekl herec, režisér a komik Gervais hned úvodních minutách nového speciálu. "Ne všechny ženy, jenom ty staromódní, ty, co mají dělohu, podělaný dinosauři. Ne, já miluju nové ženské, ty jsou famózní. Ty s vousy a penisy, ty jsou luxusní. A staromódní teď vyšilují: 'Oni chtějí chodit na naše záchody.' 'A proč by neměly?' 'Jsou pro dámy.' 'Jsou to dámy, podívejte se na jejich zájmena!’"

Gervais se v pořadu také vrátil ke skandálu Kevina Harta z roku 2018, kdy se probíraly jeho homofobní tweety z minulosti. Hart se po mediální bouři z moderování Oscarů nakonec stáhl. "Nemůžete předvídat, co bude v budoucnu urážlivé," upozornil Gervais. "Nejhorší, co dnes můžete říct, je, že ženy nemají penisy."

Komik ke konci upozornil, že komentáře o transkomunitě mají především pobavit a šokovat. "V reálném životě samozřejmě podporuji práva transsexuálů," vysvětlil. "Podporuji všechna lidská práva a transpráva jsou lidská práva. Žijte, jak nejlépe umíte. Buďte tím pohlavím, kterým se cítíte být."

Dotčení diváci mezitím sdílejí na sociálních sítích negativní reakce a prohlašují, že po odvysílání speciálu ruší své členství na Netflixu, upozorňuje web IndieWire.

"Ricky Gervais má na Netflixu novou stand-up show," napsala na Twitteru jedna transžena. "Po pěti minutách vtipkuje o transženách, které napadají a znásilňují lidi na veřejných záchodcích. Pro něj existujeme jen jako vtip, hrozba, něco méně než člověk."

