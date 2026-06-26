Přeskočit na obsah
Benative
26. 6. Adriana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Milujete syrovou cibuli? Vědci našli možnou souvislost s vaším zdravím

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Chutná vám syrová cibule, nebo se jí raději vyhýbáte? Možná to není jen otázka chuti. Nová rozsáhlá genetická studie naznačuje, že obliba cibule může souviset s nižším rizikem některých civilizačních onemocnění - včetně vysokého krevního tlaku a diabetu 2. typu.

Young,Woman,Chooses,Onions,In,The,Vegetable,Section,Of,A
Nová rozsáhlá genetická studie naznačuje, že obliba cibule může souviset s nižším rizikem některých civilizačních onemocnění - včetně vysokého krevního tlaku a diabetu 2. typu.Foto: Shutterstock – BearFotos
Reklama

Nejde o to, že by cibule sama o sobě byla „zázračná“. Klíč je jinde: ve způsobu, jakým naše genetika ovlivňuje vnímání chuti a vůně – a tím i naše stravovací návyky.

Vědci analyzovali genetická data téměř půl milionu lidí z britské biobanky UK Biobank. Zaměřili se na více než 1200 genetických variant v genech souvisejících s chutí a čichem. Cílem bylo zjistit, zda genetické rozdíly ovlivňují i potravinové preference.

Související

Vědci takto identifikovali stovky genetických variant spojených s preferencemi potravin. Patřily mezi ně geny pro čichové i chuťové receptory, které ovlivňují například vztah k česneku, grapefruitu nebo křenu. Zvláštní pozornost vzbudil gen OR2T6, který ovlivňuje vnímání typické cibulové vůně.

Překvapivá souvislost se zdravím

Podle analýzy měli nositelé této genetické varianty v průměru nižší systolický i diastolický krevní tlak. Zároveň u nich bylo přibližně o 14 procent nižší riziko rozvoje diabetu 2. typu. Zajímavé je, že se neprojevil vliv na tělesnou hmotnost, hladinu krevních tuků ani krevního cukru. Výsledky tak nelze jednoduše vysvětlit tím, že by šlo obecně o zdravěji žijící skupinu lidí.

Reklama
Reklama

„Cibule obsahuje quercetin a další látky s protizánětlivými a kardiovaskulárně příznivými účinky, což nabízí biologicky věrohodné vysvětlení našich zjištění,“ uvedla Danielle Reedová z Monell Chemical Senses Center, spoluautorka studie, která v červnu vyšla v odborném časopise BMC Medicine. Podíleli se na ní odborníci z Monell Chemical Senses Center, Queenslandské univerzity i dalších institucí.

Výzkum zároveň přináší nový pohled na dlouhodobý spor mezi odborníky na výživu. Není totiž snadné určit, zda jsou lidé zdravější díky konkrétní potravině, nebo zda jednoduše vedou zdravější životní styl. Lidé, kteří jedí více zeleniny, často také více sportují, méně kouří a mají vyšší příjmy. To může výsledky podobných studií zkreslovat.

Související

„Dlouhodobé randomizované klinické studie jsou ve výživě prakticky nerealizovatelné a výsledky observačních studií se často nepodaří potvrdit v rozsáhlých klinických testech. Proto jsme využili takzvanou mendelovskou randomizaci, tedy genetickou analýzu,“ vysvětluje Reedová.

Ta využívá skutečnosti, že geny získává člověk náhodně při narození. Na rozdíl od jídelníčku nebo životního stylu je nelze během života změnit. „Geny pro chuť a čich nám nabídly jedinečný nástroj, jak zkoumat vztah mezi stravou a zdravím. Nemusíme se přitom spoléhat na nepřesné vzpomínky lidí na to, co jedli, ani řešit, zda jejich jídelníček změnila nemoc,“ dodala.

Reklama
Reklama

Co z toho skutečně vyplývá?

Neznamená to však, že bychom všichni měli začít jíst ve velkém syrovou cibuli - samotná studie ještě nedokazuje, že konzumace cibule automaticky chrání před cukrovkou nebo vysokým tlakem. „Výsledky je potřeba ověřit ve větších a rozmanitějších skupinách lidí, než bude možné vyvozovat klinické závěry,“ upozorňují autoři.

Nová metoda by však mohla pomoci lépe porozumět vztahu mezi stravou a nemocemi než tradiční dotazníkové studie.

VIDEO: Novoroční předsevzetí? Podle výživového poradce Františka Knoblocha si jimi jde i uškodit

Novoroční předsevzetí ohledně zdraví? Podle výživového poradce Františka Knoblocha si jimi jde i uškodit. Důležité je proměnit je ve zvyk. | Video: Tým Spotlight

Zdroje: Springer Nature, News Medical, ScienceAlert

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Koncert London Symphony Orchestra na Smetanově Litomyšli.
Koncert London Symphony Orchestra na Smetanově Litomyšli.
Koncert London Symphony Orchestra na Smetanově Litomyšli.

Vrchol festivalu. Londýnští symfonici s Antoniem Pappanem rozpálili Litomyšl

Navzdory nezvykle horkému počasí se Londýnskému symfonickému orchestru podařilo s jeho šéfdirigentem Antoniem Pappanem publikum na festivalu Smetanova Litomyšl rozpálit do běla. Nadšené ovace vestoje nakonec trvaly tak dlouho, že těleso zahrálo ještě přídavek.

Cesta do Chorvatska
Cesta do Chorvatska
Cesta do Chorvatska

Zrádná cesta do Chorvatska: na oblíbené trase se skrývá nepříjemná past

Začátek prázdnin se rychle blíží. Značná část českých rodin opět zamíří k severnímu Jadranu hned první červencový týden, který svátek prodlouží o jeden den volna. Datová redakce Aktuálně.cz proto vytipovala nejvýhodnější trasy z Prahy a z Brna do hlavních chorvatských letovisek s co nejmenším rizikem uvíznutí v koloně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama