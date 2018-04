Miloš Forman měl pohřeb v neděli v USA. Jeho rodná Čáslav chystá na pátek vzpomínkový večer

Milí přátelé, v neděli 15.4. proběhlo poslední rozloučení s Milošem, dle jeho přání v úzkém kruhu nejbližších na našem místním hřbitově ve Warrenu. Všem moc děkuji za obrovské množství krásných vzkazů s projevenou účasti. Martina s rodinou * * * Dear Friends, Milos was laid to rest on Sunday, April 15th, according to his wishes at our local cemetery in Warren, CT. Those closest to him were in attendance. Warm thanks for the countless messages of love and sympathy. Martina and family