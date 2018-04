Miloš Forman měl pohřeb v neděli v USA. Jeho rodná Čáslav chystá na pátek vzpomínkový večer

před 12 minutami

Poslední rozloučení s Milošem Formanem se odehrálo v neděli v americkém městě Warren, kde umělec žil. Obřad proběhl v úzkém rodinném kruhu, oznámila dnes vdova po slavném filmaři Martina Formanová. Režisérovým přáním bylo údajně nechat se pochovat na svém americkém ranči, kde žil od konce 70. let.

"Milí přátelé, v neděli 15. dubna proběhlo poslední rozloučení s Milošem, dle jeho přání v úzkém kruhu nejbližších na našem místním hřbitově ve Warrenu," napsala Formanová na svém facebookovém účtu. "Všem moc děkuji za obrovské množství krásných vzkazů s projevenou účastí. Martina s rodinou," dodala. Vše proběhlo "přesně, jak si to Miloš přál", sdělila také.

Šestaosmdesátiletý český režisér Miloš Forman zemřel v pátek náhle po krátké nemoci v nemocnici v Danbury nedaleko svého amerického bydliště v městečku Warren ve státě Connecticut. "Jeho odchod byl klidný a po celou dobu byl obklopen rodinou a svými nejbližšími," sdělila jeho manželka Martina Formanová.

O úmrtí celosvětově uznávaného filmaře po celý víkend informovaly všechny významné světové agentury, deníky, zpravodajské servery i televizní a rozhlasové stanice. Nekrology se krátce po zveřejnění zprávy o Formanově úmrtí objevily jak v odborných periodikách, jako jsou Variety či Hollywood Reporter, tak v předních denících, jako jsou The New York Times, Independent či Die Welt.

Formanovi vzdala hold také řada světových osobností z filmové branže. Mezi nimi i Courtney Love, Antonio Banderas, Meg Tillyová nebo Danny DeVito.

Kino i ulice Formanova

Rodná Čáslav si připomene slavného režiséra nadcházející pátek vzpomínkovým večerem ve Formanově kině. Lidé mohou od soboty také psát do kondolenčních knih vystavených ve vstupu kina. V Čáslavi lze již deset let najít také Formanovu ulici oficiálně pojmenovanou po jeho otci. Česká legislativa totiž nedovoluje pojmenovávat ulici po žijící osobnosti.

Forman navštívil Čáslav naposledy právě před deseti lety. "Žil jsem tady jenom osm let, ale prvních osm let se vám zaryje do paměti. Nepamatuju si, co jsem dělal včera, ale pamatuju si přesně, co se v této ulici dělo," řekl tehdy režisér.

Formanovu tvorbu připomněly české televizní stanice vysíláním jeho snímků. Česká televize o víkendu zařadila do programu dokument Miloslava Šmídmajera o milnících Formanova života s názvem Co tě nezabije, dokumenty Zlatá šedesátá: Miloš Forman a Drž se toho snu. A také snímky Přelet nad kukačím hnízdem a Vlasy. Nova Cinema odvysílala v neděli snímek Lid versus Lary Flynt o vydavateli pornografických magazínů.

Francouzsko-německá televizní stanice ARTE taktéž věnovala nedělní večer vzpomínce na Formana a odvysílala Přelet nad kukaččím hnízdem a následně i dokument o tomto snímku.