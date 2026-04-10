Milion kilometrů za nimi, nejtěžších 160 před nimi. Průlet atmosférou bude pro Artemis ll kritický

ČTK,Redakce Magazín

Mise Artemis II v noci na sobotu ukončí svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletí závratnou rychlostí atmosférou, a pokud vše půjde podle plánu, dopadne do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega.

NASA Artemis Moonshot
Astronauty - velitele Wisemana, Kochovou, Glovera a Hansena - provází během návratu dobrá nálada.Foto: AP
Posledních zhruba 160 kilometrů letu představuje pro posádku potenciálně největší nebezpečí, připomíná server Space.com. Zhruba 120 kilometrů nad zemským povrchem vstoupí Orion do atmosféry, a to rychlostí 38 367 kilometrů za hodinu, píše web. Pokud se tato odhadovaná rychlost potvrdí, znamenalo by to, že Artemis II nepřekoná rychlostní rekord nastavený posádkou mise Apollo 10 v roce 1969.

Původně se počítalo s tím, že se kosmická loď bude nořit do atmosféry a zase z ní vystupovat, jako kámen skákající po vodě, aby postupně ztratila část své vysoké rychlosti. Od toho však americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ustoupil po návratu mise Artemis I v prosinci 2022, kdy Orion obletěl Měsíc bez posádky. Při návratu tehdy utrpěl značné škody tepelný štít plavidla, který chrání před spalující teplotou až 2760 stupňů Celsia způsobenou třením lodě a atmosféry.

Posádka Artemis II se proto pokusí proletět atmosférou pod strmějším úhlem, aby v ní strávila co nejkratší dobu a snížila se tak pravděpodobnost poškození. Orion v tuto kritickou část sestupu obklopí ohnivá koule a za okénky lodě bude problikávat plazma; zároveň bude na několik minut přerušena komunikace s řídicím střediskem.

Server LA Times podotkl, že odborníci přesně netuší, jak se tepelný štít při návratu zachová. Data bude sbírat řada letounů, které se budou snažit kosmickou loď sledovat, a to včetně business jetu NASA či průzkumného letounu amerického námořnictva.

Orion ve finále zbrzdí tři sady padáků. Otevírat se budou postupně. Ty hlavní o průměru přes 35 metrů se otevřou ve výšce asi 2800 metrů a při rychlosti 209 kilometrů za hodinu. Kosmická loď nakonec zpomalí na rychlost pod 32 kilometrů za hodinu, za které dosedne do oceánských vod u San Diega. To by mělo nastat dnes v 17:07 místního času, tedy v sobotu 11. dubna v 02:07 SELČ.

Z lodě plující na plovácích pak astronauty vyzvednou záchranné týmy NASA a vrtulníky amerického námořnictva. Návratovou fázi bude možné od sobotních 00:30 SELČ sledovat na stránkách úřadu, v 04:30 SELČ bude následovat tisková konference v Johnsonově vesmírném středisku v texaském Houstonu.

Mise Artemis II odstartovala z NASA Kennedy v 18:35 ET (22:35 UTC) a vynesla čtyři astronauty na cestu kolem Měsíce. Artemis II připraví cestu pro budoucí přistání na Měsíci a také pro další obrovský skok – astronauty na Marsu. | Video: NASA
