Mise Artemis II v noci na sobotu ukončí svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletí závratnou rychlostí atmosférou, a pokud vše půjde podle plánu, dopadne do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega.
Posledních zhruba 160 kilometrů letu představuje pro posádku potenciálně největší nebezpečí, připomíná server Space.com. Zhruba 120 kilometrů nad zemským povrchem vstoupí Orion do atmosféry, a to rychlostí 38 367 kilometrů za hodinu, píše web. Pokud se tato odhadovaná rychlost potvrdí, znamenalo by to, že Artemis II nepřekoná rychlostní rekord nastavený posádkou mise Apollo 10 v roce 1969.
Původně se počítalo s tím, že se kosmická loď bude nořit do atmosféry a zase z ní vystupovat, jako kámen skákající po vodě, aby postupně ztratila část své vysoké rychlosti. Od toho však americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ustoupil po návratu mise Artemis I v prosinci 2022, kdy Orion obletěl Měsíc bez posádky. Při návratu tehdy utrpěl značné škody tepelný štít plavidla, který chrání před spalující teplotou až 2760 stupňů Celsia způsobenou třením lodě a atmosféry.
Posádka Artemis II se proto pokusí proletět atmosférou pod strmějším úhlem, aby v ní strávila co nejkratší dobu a snížila se tak pravděpodobnost poškození. Orion v tuto kritickou část sestupu obklopí ohnivá koule a za okénky lodě bude problikávat plazma; zároveň bude na několik minut přerušena komunikace s řídicím střediskem.
Server LA Times podotkl, že odborníci přesně netuší, jak se tepelný štít při návratu zachová. Data bude sbírat řada letounů, které se budou snažit kosmickou loď sledovat, a to včetně business jetu NASA či průzkumného letounu amerického námořnictva.
Orion ve finále zbrzdí tři sady padáků. Otevírat se budou postupně. Ty hlavní o průměru přes 35 metrů se otevřou ve výšce asi 2800 metrů a při rychlosti 209 kilometrů za hodinu. Kosmická loď nakonec zpomalí na rychlost pod 32 kilometrů za hodinu, za které dosedne do oceánských vod u San Diega. To by mělo nastat dnes v 17:07 místního času, tedy v sobotu 11. dubna v 02:07 SELČ.
Z lodě plující na plovácích pak astronauty vyzvednou záchranné týmy NASA a vrtulníky amerického námořnictva. Návratovou fázi bude možné od sobotních 00:30 SELČ sledovat na stránkách úřadu, v 04:30 SELČ bude následovat tisková konference v Johnsonově vesmírném středisku v texaském Houstonu.
