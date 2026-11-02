Přeskočit na obsah
Benative
2. 11.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Miliardy tun materiálu ve vesmíru. Vědci zvažují obří sluneční clonu proti oteplování

Terezie Benoni
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Obří soustava reflexních membrán by mohla odrážet část slunečního záření zpět do vesmíru a zmírnit tak globální oteplování. Podle nové analýzy by její stavba nemusela zůstat jen ve světě sci-fi. V cestě ale stojí mimořádné technické, finanční i politické překážky.

Sluneční clona přestává být pouhou teorií na papíře.
Sluneční clona přestává být pouhou teorií na papíře. Foto: Shutterstock – muratart
Reklama

Co kdyby lidstvo místo boje s následky stále teplejšího klimatu zkusilo ubrat Zemi trochu slunečního světla? Ne tím, že by zakrylo Slunce nebo změnilo jeho záření, ale pomocí obrovské konstrukce ve vesmíru, která by odrážela část paprsků zpět do kosmu.

Myšlenka připomíná scénář z vědeckofantastického filmu. Vědci ji však berou stále vážněji. Časopis Nature upozornil na novou analýzu, podle níž se takzvaná planetární sluneční clona stane technicky uskutečnitelnou v horizontu několika desetiletí. Rozhodující roli by sehrál především vývoj raket, které dokážou dopravovat do vesmíru stále větší náklady za nižší cenu.

Související

Analýzu připravil Planetary Sunshade Institute, nezisková organizace z Los Angeles, ve spolupráci s odborníky na kosmické technologie. Její autoři posuzovali několik různých podob sluneční clony a jejich možné dopady na klima. Výzkumníci se snaží zjistit, zda takový zásah vůbec dokážeme uskutečnit a za jakých podmínek.

Miliony membrán mezi Zemí a Sluncem

Základní princip je poměrně jednoduchý. Obrovské množství tenkých reflexních membrán by se rozmístilo mezi Zemi a Slunce, poblíž takzvaného Lagrangeova bodu L1. Ten leží přibližně 1,5 milionu kilometrů od Země směrem ke Slunci.

Reklama
Reklama

V tomto místě se gravitační působení Země a Slunce kombinuje tak, že zde mohou kosmické objekty udržovat vhodnou polohu vůči oběma tělesům. Výzkumníci počítají s množstvím menších zařízení, která by společně vytvořila rozsáhlou soustavu reflexních ploch. Na zemský povrch by tak dopadalo méně energie a planeta by se postupně ochlazovala.

Jednotlivé membrány musí držet přesnou polohu a spolupracovat jako obrovský roj kosmických zařízení. Autoři technického návrhu počítají s tím, že by systém šlo v případě potřeby také odklonit a jeho účinek omezit.

Stačilo by odrazit jen malé množství

Představa, že by lidstvo zastínilo Zemi, může vyvolávat dojem, že Slunce zmizí za obrovskou černou plochou. Ve skutečnosti jde o mnohem jemnější zásah. Technické návrhy pracují s odrazem přibližně 0,5 až 2 procent dopadajícího slunečního záření. Potřebný rozsah závisí na tom, jak silné oteplování by chtěli vědci zmírnit.

Pro představu o velikosti projektu: jedna z technických studií publikovaných v časopise Advances in Space Research počítá se systémem samostatných jednotek o ploše přibližně milionu kilometrů čtverečních. To odpovídá zhruba rozloze Egypta.

Reklama
Reklama

Jiný konkrétní návrh ve stejné studii počítá při zastínění 1,7 procenta přibližně se 60 miliony kosmických plachetnic. Každá by nesla velmi tenkou reflexní membránu.

První provoz kolem roku 2040

Kdy by se něco podobného mohlo stát skutečností? Planetary Sunshade Institute odhaduje, že k zahájení realizace může dojít za 20 až 40 let. Závisí především na tom, zda se podaří vyvinout dostatečně výkonné nosné rakety a výrazně zvýšit četnost kosmických startů.

Nejprve přijdou menší demonstrační mise, které ověří vlastnosti membrán, jejich ovládání a schopnost udržet požadovanou polohu. Teprve poté bude následovat rozsáhlá výroba a doprava jednotlivých částí do vesmíru.

Autoři přitom upozorňují, že zásadní problém nepředstavuje jen samotná konstrukce. Lidstvo musí vybudovat infrastrukturu schopnou vyrábět obrovské množství zařízení a dopravovat je do cílové oblasti v dostatečném tempu.

Reklama
Reklama

Šest bilionů dolarů za zastínění planety

A právě doprava představuje jednu z největších překážek. Technická studie v Advances in Space Research vyčíslila náklady jednoho konkrétního návrhu přibližně na šest bilionů dolarů. Z toho zhruba bilion dolarů připadá na výrobu a dalších pět bilionů na dopravu materiálu do vesmíru.

Výpočet počítá s tím, že doprava bude v budoucnu výrazně levnější než dnes a že velké rakety budou schopné opakovaně létat s mimořádně těžkým nákladem. I za těchto předpokladů by šlo o jeden z nejrozsáhlejších logistických podniků v dějinách lidstva.

Jednou z možností, jak náklady snížit, je využití měsíčních surovin. Pokud by lidé dokázali na Měsíci těžit a zpracovávat materiál pro výrobu jednotlivých částí clony, nemuseli by všechno vynášet ze Země. To vyžaduje technologie a infrastrukturu, které zatím také nemáme.

Co když clona přestane fungovat?

Vedle technických a finančních problémů zůstává zásadní otázka: co by se stalo, kdyby takový systém selhal? Jednotlivé membrány by musely dlouhodobě odolávat kosmickému prostředí, včetně radiace a zásahů drobnými částicemi. Systém by potřeboval průběžnou kontrolu, opravy a výměnu poškozených částí.

Reklama
Reklama

Ještě větší obavy vyvolává možnost náhlého ukončení provozu. Pokud by lidstvo dlouhodobě spoléhalo na umělé ochlazování planety a clona by přestala plnit svou funkci, skleníkové plyny nahromaděné v atmosféře by dál zadržovaly teplo. Země by se tak mohla začít znovu oteplovat a to mnohem rychleji. Klimatické systémy, ekosystémy i společnosti by se musely vyrovnat s prudkou změnou podmínek.

Riziko se netýká jen samotné konstrukce. Zastínění ovlivní energetickou bilanci celé planety, a tím také srážky a další klimatické procesy. Klimatické modely naznačují, že zásahy do množství dopadajícího slunečního záření mohou některým regionům pomoci, jinde ale změnit srážkové poměry nežádoucím způsobem. Přesné regionální dopady zatím vědci nedokážou spolehlivě předpovědět.

Související

Kdo bude rozhodovat o slunečním světle?

Planetární sluneční clona není jen technickým projektem. Její účinky by se dotýkaly všech států bez ohledu na to, kdo by ji postavil nebo zaplatil. Kdo by rozhodoval o tom, jak silně Zemi zastínit? Kdo by určoval, zda má systém pokračovat, nebo zda je potřeba jeho účinek změnit? A kdo by nesl odpovědnost, pokud by zásah poškodil zemědělství nebo změnil srážkové poměry v některých částech světa?

Autoři technické studie proto považují mezinárodní spolupráci a pravidla pro správu takového systému za stejně důležité jako samotný vývoj technologií. Bez dohody o řízení a odpovědnosti by podobný zásah mohl vyvolat vážné mezinárodní spory.

Reklama
Reklama

Zásadní je také připomenout, co sluneční clona nedokáže. Neodstraní oxid uhličitý z atmosféry, nezastaví okyselování oceánů a nevyřeší další důsledky emisí skleníkových plynů. Pouze by omezila část energie, kterou Země přijímá od Slunce, a tím dočasně maskovala část oteplování. Výzkumníci ji představují jako možný doplňkový nástroj, nikoli jako náhradu klimatických opatření.

Poprvé vznikají podrobnější plány, které ukazují, jak by se dal takový projekt uskutečnit. Stále naléhavěji se nabízí otázka, zda bychom měli převzít odpovědnost za zásah, který by mohl změnit klima celé planety.

VIDEO: Na Vysočině chová 1800 hus

V Rohozné na Vysočině chová Josef Tříska každoročně kolem 1800 hus. Před svatým Martinem má každoročně nejvíc práce. Kolik hus každý rok sní on sám a jeho rodina? | Video: Jana Chmelíková

Zdroj: sciencedirect.com, planetarysunshade.org, nature.com

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Inovativní americké smyčcové kvarteto Brooklyn Rider tvoří houslisté Johnny Gandelsman a Colin Jacobsen, violista Nicholas Cords a violoncellista Michael Nicolas. Soubor je uznáván pro svůj odvážný přístup k repertoáru, zaměřený na současná díla a spolupráci mimo tradiční klasický žánr.
Inovativní americké smyčcové kvarteto Brooklyn Rider tvoří houslisté Johnny Gandelsman a Colin Jacobsen, violista Nicholas Cords a violoncellista Michael Nicolas. Soubor je uznáván pro svůj odvážný přístup k repertoáru, zaměřený na současná díla a spolupráci mimo tradiční klasický žánr.
Inovativní americké smyčcové kvarteto Brooklyn Rider tvoří houslisté Johnny Gandelsman a Colin Jacobsen, violista Nicholas Cords a violoncellista Michael Nicolas. Soubor je uznáván pro svůj odvážný přístup k repertoáru, zaměřený na současná díla a spolupráci mimo tradiční klasický žánr.

Začíná festival Prague Sounds. Vystoupí Brooklyn Rider či jazzová hvězda Joyová

Koncert newyorského smyčcového kvarteta Brooklyn Rider v galerii digitálního umění Signal Space hudbou Philipa Glasse zahájí v pondělí 30. ročník festivalu Prague Sounds. Uvede program Temples of Resonance, výběr smyčcových kvartetů Glasse, v multimediálním formátu připraveném speciálně pro Prague Sounds s vizuály od studia Lunchmeat. Festival do 22. listopadu nabídne v Praze 11 koncertů.

Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu
Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu
Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu

Policie na galerii Sněmovny zasáhla přiměřeně. Výzva k pokleknutí ale nutná nebyla

Při incidentu na galerii Sněmovny při jednání o zrušení mediálních poplatků postupovali zasahující policisté oprávněně a přiměřeně, a to i při použití donucovacích prostředků. Po prošetření zásahu to v pondělí v tiskové zprávě uvedla ochranná služba. Za nepřiměřený označila pokyn k pokleknutí demonstrantů, podle ní byl ale motivován snahou zajistit bezpečnost jak policistů, tak dalších přítomných.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama