Milánský mozaikový býk se dočkal opravy poté, co jej poškodili turisté neobvyklým rituálem

Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se dočkal opravy poté, co jej tisíce návštěvníků dlouhodobě opotřebovávaly neobvyklým rituálem. Restaurátoři obnovují zejména část znázorňující býčí varlata, kterou poškodily paty turistů.
Podle místní tradice přináší otočení na patě na tomto místě štěstí a zaručuje návrat do Milána. Právě proto turisté na místě opakovaně vykonávají stejný pohyb, což vedlo k výraznému opotřebení mozaiky, napsala agentura AFP.
Městské úřady uvedly, že růžové kamenné dílky znázorňující býkova varlata byly časem zcela vydřené a že turisté v mozaice vytvořili malý důlek. Samotná mozaika z 19. století představuje symbol města Turín, tehdejšího hlavního města Itálie, a je součástí podlahy slavné galerie poblíž milánského dómu.
Opravy mozaiky se chopil restaurátor Gianluca Galli. „Je to sice roztomilé gesto, ale pro umělecké dílo také dost škodlivé,“ popsal Galli tuto kuriózní tradici.
Restaurátor ručně vyřezal nové dílky kamene podle otisků původních částí. K jejich přilepení použije pryskyřici namísto původní vápenné a pískové malty, aby lépe odolaly podpatkům turistů.
Naposledy byl býk restaurován v roce 2017. „Šťastné místo galerie se časem opotřebovalo,“ uvedli v prohlášení dva milánští náměstci primátora, Emmanuel Conte a Marco Granelli. Nastal podle nich čas obnovit mozaiku do jejího původního vzhledu. „Galerie je živou památkou, která se může opotřebovat právě proto, že je milována a hojně navštěvována,“ prohlásili.
Restaurátor Galli uvedl, že je na svou práci hrdý a že by rád povzbudil mladé lidi, aby si tuto profesi vybrali. „Vím, že je to náročná práce, protože musíte cestovat z místa na místo... ale je to také práce, která je v Itálii považována za výsadu,“ řekl řemeslník.
