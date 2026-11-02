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Mikrospánek očí neexistuje. Kdy jde jen o únavu a kdy vypíná mozek?

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
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Pálení očí, rozmazané vidění nebo pocit těžkých víček. Příznaky, které se mohou objevit po dlouhém dni u počítače, si lidé někdy spojují s takzvaným mikrospánkem očí. Ve skutečnosti jde ale o dva odlišné problémy. Zatímco únava zraku souvisí především s dlouhodobou zrakovou zátěží, skutečný mikrospánek je krátký, mimovolní výpadek bdělosti, který může být nebezpečný zejména při řízení.

Mikrospánek
Moderní technologie nám usnadňují život, našemu zraku ale dávají pořádně zabrat, a právě proto je důležité vědět, kdy stačí změnit každodenní návyky a kdy už tělo vysílá varovný signál.Foto: Shutterstock – Ralf Geithe
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Telefon hned po probuzení, několik hodin u pracovního počítače a večer další čas před obrazovkou. Oči během dne vystavujeme dlouhodobé zátěži, která se může projevit pálením, řezáním nebo přechodně rozmazaným viděním. Někdy se přidává také pocit těžkých víček a potíže se soustředěním. Přestože mohou tyto příznaky připomínat ospalost, nemusí mít stejnou příčinu.

„Pojem mikrospánek očí se někdy používá pro situace, kdy máme pocit, že nám oči na chvíli vypovídají službu. Z odborného hlediska ale nic takového neexistuje. Skutečný mikrospánek souvisí s činností mozku a nedostatečnou bdělostí, zatímco únava očí bývá důsledkem dlouhodobé zrakové zátěže. Je důležité tyto dva stavy rozlišovat, protože vyžadují odlišný přístup,“ vysvětluje doktor Radan Zugar, primář Očního centra Praha.

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U monitoru zapomínáme mrkat

Jednou z nejčastějších příčin zrakového nepohodlí je dlouhodobá práce na blízko, zejména sledování digitálních obrazovek. Při soustředění na monitor nebo telefon obvykle méně mrkáme, a slzný film, který chrání povrch oka, se tak nemusí dostatečně obnovovat. Výsledkem může být pocit suchých očí, pálení, řezání, slzení nebo kolísavě rozmazané vidění.

„Pro obtíže spojené se suchým okem je typické, že se ostrost vidění během dne mění. Pacient může mít chvíli pocit, že vidí rozmazaně, ale po několika mrknutích se obraz opět vyjasní. Pokud se však potíže opakují nebo přetrvávají, nemusí být příčinou pouze únava. Může se na nich podílet také nevhodná dioptrická korekce nebo jiné oční onemocnění,“ upozorňuje Zugar.

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Zrakovou únavu může zhoršovat také nevhodné osvětlení, odlesky na monitoru, příliš malá velikost písma nebo suchý vzduch v klimatizovaných místnostech. Pokud se obtíže pravidelně vracejí, je vhodné absolvovat oční vyšetření.

Mozek usne s otevřenýma očima

Na rozdíl od zrakové únavy představuje skutečný mikrospánek krátkou, mimovolní epizodu spánku, při níž dochází k výpadku bdělosti a schopnosti odpovídajícím způsobem reagovat na okolí. Může trvat jen několik sekund a člověk si jej nemusí vůbec uvědomit. Někdy přitom mohou oči zůstat otevřené.

Riziko mikrospánku se zvyšuje zejména při nedostatku spánku, dlouhodobé únavě nebo narušení spánkového režimu. Typickou rizikovou situací může být ranní cesta do práce po krátké noci nebo dlouhá monotónní jízda automobilem. Krátkodobé povzbuzení kávou, otevřené okénko nebo hlasitá hudba přitom nedokážou spánek nahradit.

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Mikrospánek je nebezpečný za volantem, hlasitá hudba nebo stažené okénko na unavený mozek nefungují.Foto: Shutterstock – And-One

Pravidlo dvaceti sekund

Přestože únava očí a skutečný mikrospánek představují odlišné problémy, oběma může prospět úprava každodenních návyků. „Při práci s obrazovkou je potřeba pravidelně přerušovat dlouhodobé zaostřování na blízko. Pomoci může například pravidlo 20–20–20: každých dvacet minut se alespoň na dvacet sekund podívat na předmět vzdálený přibližně šest metrů. Důležité je také vědomě mrkat, správně nastavit monitor a omezit odlesky,“ doporučuje primář Zugar.

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Pro prevenci nadměrné denní ospalosti je zásadní dostatečný a pravidelný spánek. Výrazné rozdíly mezi pracovním a víkendovým režimem mohou návrat k časnému vstávání komplikovat.

Kdy už je potřeba vyhledat lékaře?

Občasná únava očí po náročném dni nemusí znamenat závažný zdravotní problém. Pokud se ale pálení, řezání, rozmazané vidění nebo bolesti hlavy pravidelně opakují, je vhodné zjistit jejich příčinu.

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„Pacienti někdy přisuzují zhoršené vidění pouze únavě a předpokládají, že po odpočinku samo odezní. Ne vždy je to ale tak jednoduché. Pokud se potíže opakují, přetrvávají nebo se zhoršují, je důležité absolvovat oční vyšetření. Náhlé výrazné zhoršení vidění nebo nově vzniklé dvojité vidění vyžaduje neodkladné lékařské posouzení,“ zdůrazňuje MUDr. Radan Zugar.

Také opakovaná výrazná denní spavost, zejména pokud přetrvává navzdory dostatečnému spánku, by měla být důvodem ke konzultaci s praktickým lékařem.

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Ať už jde o únavu očí, nebo skutečnou ospalost, důležité je nepodceňovat varovné příznaky. Zatímco očím mohou ulevit pravidelné přestávky a vhodné pracovní podmínky, mikrospánku lze předcházet především dostatečným odpočinkem a zdravým spánkovým režimem.

Zdroj: AOA, NIH, CDC

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