Michelinská restaurace přešla na veganské menu. Chce tak čelit klimatickým změnám

Jedním z nejslavnějších pokrmů podávaných v michelinském podniku Eleven Madison Park byla ještě donedávna pečená kachna na bílé ředkvi a švestkách. Teď se ale hosté budou muset s ikonickým jídlem rozloučit. Newyorská restaurace totiž po svém znovuotevření plánuje přejít na čistě veganské menu.

Lidé, kteří se těší, až po rozvolnění opatření proti šíření koronaviru zavítají do restaurace Eleven Madison Park, si budou muset zvykat na nové pořádky. Třemi michelinskými hvězdami oceněný podnik sídlící v srdci Manhattanu totiž hodlá jídelníček zúžit na pokrmy čistě rostlinného původu. Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN.

"Mám obrovskou radost, že se s vámi mohu podělit o velkou novinu. Rozhodli jsme se, že v naší restauraci nebudeme už dále využívat živočišné produkty. Každý chod na našem menu bude nyní postavený pouze na zelenině, ovoci, luštěninách, obilninách nebo houbách," napsal šéfkuchař a majitel restaurace Daniel Humm na webu podniku.

Jeho krok odráží sílící trend v gastronomickém průmyslu, kdy se stále více podnikatelů snaží přejít na udržitelnější ingredience a nepodporovat tak další zatěžování životního prostředí. Známá internetová kuchařka Epicurious například nedávno oznámila, že přestane přidávat recepty s hovězím masem, jehož produkce zvyšuje emise skleníkových plynů, které přispívají ke klimatickým změnám.

Časy, kdy bylo veganství synonymem pro přísnou dietu, jsou tedy patrně nenávratně pryč a sám Humm již dříve prohlásil, že ve veganských restauracích vidí budoucnost gastronomie. V rozhovoru pro americkou rozhlasovou stanici NPR upozornil, že množství, v jakém lidstvo spotřebovává maso, není udržitelné.

Přestože si šéfkuchař uvědomuje, jak riskantní krok si z byznysového pohledu dovolil, když proměnu restaurace na veganskou oznámil, je přesvědčený, že se mu jeho rozhodnutí vyplatí. "Musíme změnit způsob, jakým přemýšlíme o jídle v luxusní restauraci. Zážitková gastronomie by měla začít sloužit vyššímu poslání, nemělo by v ní jít jen o to, co máme na talíři, ale i o to, abychom prostřednictvím jídla prohloubili spojení s naší planetou," zdůraznil Humm.

