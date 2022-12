Michal Batelka: „Cestou je evoluce, ne revoluce“

Šéf personalistiky PENNY ČR, který má na starosti takřka 7 000 zaměstnanců. Co říká na současný trh práce?

Musíme se přizpůsobit množství informací, které se dnes na nás valí. Buď tempo dnešní doby udržíme nebo jsme skončili. Podívejte se na úspěšné značky minulosti jako například NOKIA. Nemůžeme si myslet, že lépe už naši práci dělat nejde, a že není třeba se měnit. Abychom byli jako firma úspěšní, musíme být také v některých oblastech průkopníky, sledovat a přijímat nové trendy i technologie. Retail jako takový je velmi rychlé podnikání, vše se děje a vyvíjí velmi rychle. I to byl jeden z důvodů, proč jsem si tuto oblast vybral. Jsem přesvědčen, že je nezbytné se neustále posouvat vpřed. Není to ovšem o tom dělat nějakou revoluci, ale jsem zastáncem neustálé evoluce a cesty vpřed.

Jak se podle vás změnilo vnímání prodavačů, tedy těch, na nichž PENNY stojí, ve společnosti? A mění se vůbec?

Pro nás jsou lidé na prodejnách základním stavebním kamenem, a to s respektem k dalším profesím. Bez nich bychom zkrátka nemohli fungovat a nikdo další by neměl práci. Jenom celek tvoří naši firmu, a jak fungujeme jako celek, tak jsme úspěšní. Role lidí na prodejnách se podle mého velmi změnila v době pandemie, kdy si lidé uvědomili, že mohou omezit řadu věcí, ale jídlo potřebují za všech okolností a někdo jim ho musí zajistit. Je zde řada obav, nejistot. Aktuálně je to velké zdražování, což opět obavy lidí posiluje. Tady vnímám smysl naší firmy, protože dokážeme nabídnout kvalitní produkty za nejvýhodnější ceny na trhu. Tím lidem pomáháme, protože pro ně jsou naše produkty, i přes současné dění, dostupné. A takových lidí, kteří budou mít finanční nouzi, bude přibývat. To je naše role směrem ven, což mění vnímání naší práce i pohled na naše lidi zvenčí.

Co nabízíte směrem dovnitř, tedy svým zaměstnancům?

Můžeme se podívat na naše hodnoty, které řídí naše chování ven i dovnitř firmy: " Jsme blízko, Jsme jedineční, Jsme cenově výhodní, Na kvalitě nám záleží, Děláme to jednoduše a Jsme zodpovědní." A to vše promítáme do naší firemní kultury. To, co lidem nabízíme, je jistota práce za férových podmínek, karierní růst, různorodou práci a blízkost k jejich domovu. Náš podíl na trhu roste a vždy se cítíme lépe ve firmě, které se daří než ve firmě, která je v ohrožení. To, co je pro mě důležité, a co oceňují i naši zaměstnanci, je to, že i přesto, že jsme velká firma, díky kolektivu 15 až 20 lidí na prodejně, nabízíme rodinný a lidský přístup. Co je pro mě velmi důležité, je také odpovědné chování vůči společnosti. Věřím, že jsme dobrým sousedem, a že máme řadu aktivit, které děláme v daných regionech nebo na celostátní úrovni, na které můžeme být hrdí, ať už je to podpora včel, Hýbeme se hezky česky, sázení stromů, společné úklidy, spolupráce se zoologickými zahradami, a tak dále. Myslím, že naši lidé mohou být hrdí na to, kde pracují.

Jaký by byl Váš slogan pro PENNY dnešní doby?

Líbí se mi ten, který máme: Pracujeme hezky česky. Vůbec bych ho neměnil.

Když mě budete přesvědčovat, abych šel pracovat do PENNY, co mi řeknete?

Jsme diskont. Jsme rychlí. Není čas, ztrácet čas. Děláme věci jednoduše, všechny procesy se snažíme, co nejvíce zjednodušit, a práce u nás je vždy různorodá. Navíc víte, díky férovým mzdám, co za co dostanete. U nás je také možné velmi rychle růst, když máte tu touhu. Můžete si vyzkoušet řadu činností. V některých firmách je zaměření na daných pozicích velmi úzké a specializované. Za mě je to dobrý odrazový můstek do další kariéry, protože čím více toho vyzkoušíme a poznáme, tím více zkušeností máme a umíme se snáze a rychleji rozhodovat. Je to jedna z věcí, na níž můžeme být pyšní, protože řada kolegyň a kolegů rostou společně s firmou. Začínali doslova od píky a dnes jsou na manažerských pozicích.

Co dnes u uchazečů o práci rozhoduje při volbě budoucího zaměstnavatele?

Rozhodující jsou v dnešní době především lidé, s nimiž pracujeme. Je potřeba mít nad sebou šéfa, který nám poradí, vyslechne nás, když potřebujeme, umí se nás zastat i nás podpořit, říká věci napřímo, i ty nepříjemné. Potřebuji okolo sebe stejně naladěné kolegyně a kolegy, s nimiž si vyhovíme a respektujeme se. Potřebujeme finanční jistotu. Stejně významné je to, že nám musí naše práce dávat smysl. Když člověk cítí, že mu jeho práce dává smysl a naplňuje ho, pak je spokojený, dělá svoji práci rád a dobře, a z toho plyne oboustranná spokojenost. Je to uzavřený kruh. A na nás je, abychom tyto podmínky vytvářeli. To, co firmu obohacuje a dává jí přidanou hodnotu jsou samotní lidé, kteří v ní pracují. Kořením každé společnosti je firemní kultura, kterou společně s lidmi, kteří pro ni pracují, vytváříme.

Ještě jste se nadechoval, že chcete něco dodat………

Ano, myslím, že je velmi důležitá ještě jedna věc! Umět se v práci zasmát a nebrat se tak vážně… (smích)

Michal BATELKA

Vystudoval humanitní studia na Univerzitě v Pardubicích. Pracoval ve společnostech TPCA, GE Money, O2 Česká republika a v posledních 6 letech vedl lidské zdroje ve Foxconn Czech Republic. Od září vede personální oddělení diskontního řetězce PENNY Česká republika.