Rozkoš bez cenzury: tyto herečky se nebály ukázat, jak vypadá ženské vyvrcholení

Foto:
Zentropa Entertainments / Zentro / Collection ChristopheL via AFP / Profimedia
Tereza Šolcová
před 2 hodinami
Ačkoliv by se mohlo zdát, že orgasmus je přirozenou součástí sexu, realita je pro ženy často jiná. Vědecké studie ukazují, že k vrcholu se ženy i v 21. století dostávají výrazně méně často než muži. Důvodem přitom není jen biologie, ale výchova, stereotypy a neznalost vlastního těla. U příležitosti Mezinárodního dne ženského orgasmu přinášíme galerii slavných filmových scén ženského vyvrcholení.