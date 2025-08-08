Magazín

Rozkoš bez cenzury: tyto herečky se nebály ukázat, jak vypadá ženské vyvrcholení

Podle dynamiky milostných scén ve filmu Specialista je herec Sylvester Stallone expert nejenom přes výbušniny...
Herečka Nathalie Seseña ve filmu Atomica z roku 1998, kde ztvárnila postavu Any - ženy, která při sexu se svým partnerem nic necítí. To vše změní jedno osudové setkání.
Antikrist, první snímek z Trierovy „trilogie deprese“, vynesl Charlotte Gainsbourgové na festivalu v Cannes cenu za nejlepší ženský herecký výkon.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že orgasmus je přirozenou součástí sexu, realita je pro ženy často jiná. Vědecké studie ukazují, že k vrcholu se ženy i v 21. století dostávají výrazně méně často než muži. Důvodem přitom není jen biologie, ale výchova, stereotypy a neznalost vlastního těla. U příležitosti Mezinárodního dne ženského orgasmu přinášíme galerii slavných filmových scén ženského vyvrcholení.
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem lifestyle orgasmus sex film kinematografie herečky herec intimita feminismus

