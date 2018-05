před 58 minutami

Multižánrový festival Mezi ploty proběhne tento víkend 26. a 27. května, v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze se představí 120 muzikantů, kapel a divadelních souborů. Mezi ploty chtějí návštěvníky nejenom kulturně bavit, ale také bourat bariéry mezi lidmi. Položili jsme proto muzikantům a účinkujícím následující otázku: "Heslo letošního festivalu je Ne ploty mezi lidmi, ale lidi Mezi ploty. Nepřipadá vám, že začínáme být rozdělení už přespříliš?" Přečtěte si, co odpověděli Tomáš Klus, Vojta Dyk, Kato z Prago Union nebo kapela No Name.