Už za pár dní zasáhne Měsíc pět tun kovu z rakety SpaceX. Horní stupeň rakety Falcon 9, který před více než rokem pomohl dopravit dvě lunární mise do vesmíru, narazí do měsíčního povrchu. Letět bude rychlostí kolem 8700 kilometrů za hodinu a podle vědců po sobě zanechá mohutný oblak prachu i nový kráter.
Ještě loni pomáhal dopravit k Měsíci dvě přistávací mise. Teď se horní stupeň rakety Falcon 9 vrací naposledy - tentokrát však jako kus vesmírného odpadu, který se zřítí na měsíční povrch.
Ke srážce má dojít už ve středu, 5. srpna, okolo 8:34 ráno evropského času poblíž kráteru Einstein na západním okraji Měsíce.
„Očekáváme, že se urychlovací stupeň vypaří, vznikne záblesk světla, pravděpodobně i oblak vyvrženého materiálu - prachu, regolitu a dalších částic - a samozřejmě se vytvoří nový kráter na měsíčním povrchu,“ vysvětlil Benjamin Fernando z Los Alamos National Laboratory, hlavní autor nové předběžné studie.
Přestože raketa narazí do Měsíce obrovskou rychlostí, odborníci očekávají, že kráter bude menší než po dopadu asteroidu. Důvod je prostý - horní stupeň Falconu 9 je z větší části dutý, a nese tak mnohem méně hmoty než přírodní vesmírná tělesa. I tak by ale podle vědců měl nový kráter měřit v průměru zhruba 20 až 30 metrů.
Unikátní experiment
Náraz by také měl vymrštit obrovský oblak prachu a hornin do výšky 75 až 100 kilometrů. Pokud se vědcům podaří analyzovat jeho složení, získají informace o tom, co se skrývá pod měsíčním povrchem.
Přestože do Měsíce pravidelně narážejí meteority, jejich přesnou velikost ani rychlost obvykle neznáme. Tentokrát je však situace jiná. „Tato událost nám poslouží jako kalibrační experiment. Budeme přesně znát hmotnost i rychlost tělesa, takže si můžeme ověřit metody, které používáme při studiu přirozených dopadů, u nichž tyto údaje předem neznáme,“ řekl Fernando.
„Jestliže dokážeme určit složení vyvrženého materiálu, dozvíme se něco o složení této části Měsíce,“ dodal Fernando.
Pomoc pro budoucí astronauty
Výsledky mohou být důležité i pro plánované návraty lidí na Měsíc. NASA chce v příštích letech znovu vyslat astronauty na jeho povrch, do budoucna počítá i s trvalou základnou.
„Takových událostí bude přibývat. Až bude na Měsíci více astronautů a infrastruktury, musíme vědět, jak velké riziko podobné dopady představují,“ upozornil Fernando.
Nebezpečný navíc nemusí být jen samotný náraz. „Je to ideální příležitost studovat nejen přímé riziko zásahu úlomky nebo oslnění zábleskem, ale i nepřímé riziko, kdy oblak vyvrženého materiálu může narušit fungování kosmických lodí na oběžné dráze Měsíce,“ dodává.
Uvidíme srážku ze Země?
Záblesk bude natolik slabý, že pouhým okem nebude vidět. Šanci budou mít hlavně astronomové s výkonnými dalekohledy, ale vědci vyzývají i amatéry, aby se pokusili dopad pozorovat.
„Možná uvidí záblesk světla. Možná oblak prachu. Čím větší dalekohled a lepší podmínky, tím větší šance něco zachytit,“ řekl Fernando.
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