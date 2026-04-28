Představte si, že odjedete na venkov do hluboce věřící komunity, abyste se tam věnovali charitě, a místo toho náhodou odhalíte nebezpečnou sektu. Zní to sice jako z laciného hororového filmu, dokumentaristka Christine Marieová ale přesně takový příběh prožila na vlastní kůži.
V oblasti Short Creek na pomezí Arizony a Utahu ve Spojených státech žijí komunity fundamentalistů, kteří se odštěpili od hlavního proudu mormonské církve. Jejich zvyklosti se v mnohém liší a řada pravidel je pro nezasvěcené nejspíš nepochopitelná.
Jejich životy ovládá přísná izolace a polygamie. Ženy se nesmí stříhat a nosí specifické účesy – věří totiž, že jejich vlasy mají posvátnou moc při budoucím vzkříšení. Členové společenství odevzdávají majetek církvi a žijí bez televize, internetu či běžných narozeninových oslav.
Chtěla pomáhat po povodních
Právě do tohoto prostředí dorazila v roce 2015 expertka na sekty Christine Marieová, která sama v minulosti přežila trauma v jiném kultu. Účel její cesty byl ryze dobročinný. Oblast Short Creek totiž krátce předtím zasáhla blesková povodeň a ona se tam chtěla věnovat humanitární pomoci. Spolu s ní přicestoval také její manžel Tolga Katas, který se živí jako audiovizuální tvůrce. Po nějaké době se rozhodli, že se do dané lokality přestěhují, aby místní komunitě mohli i nadále pomáhat.
Někdy v tomto okamžiku také začal Katas každodenní život ve Fundamentalistické církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů dokumentovat. Zpočátku mu přitom nešlo o žádnou investigativu, ale jednoduše zachycení prostředí, do kterého se běžně lidé nemají možnost dostat.
O filmování věděli jak členové církve, tak její nejvyšší představitel Samuel Bateman, který dokonce projevil aktivní zájem se do projektu zapojit. Díky tomu měl Katas přístup do komunity o mnoho jednodušší.
Venkovská idyla se měnila v horor
Manželé se do místní komunity zapojili a postupně si získali její důvěru. Od natáčení povrchního dění v církvi, slavností a shromáždění se proto postupně propracovali k více soukromým záběrům a byli svědky toho, jak ve skutečnosti vnitřní dynamika celé skupiny vypadá.
To, co dříve působilo jako sice trochu svérázní, ale milí hluboce věřící lidé, postupně získávalo temnější rozměry. Christine Marieová si všímala, jak se Bateman chová ke svým manželkám, jak vyplašeně působí ženy z komunity a mnoha dalších znepokojivých detailů.
Církev měla drsné kriminální pozadí
Na tomto místě je pro kontext důležité připomenout si minulost církve FLDS. V roce 2011 policie zatkla jejího tehdejšího vůdce Warrena Jeffse a následně ho obvinila z mnoha zločinů, včetně sexuálního zneužívání nezletilých. Soud jej uznal vinným a odsoudil ho k doživotnímu vězení. Následovalo období bezvládí, kterého se rozhodl využít právě Samuel Bateman, na jehož počest si dokonce část církve začala říkat samuelité.
Christine Marieová a Tolga Katas postupně zjišťovali, že se jednání Batemana od jeho předchůdce příliš neliší. Sám se pasoval do role spasitele a vyžadoval absolutní poslušnost. V rámci tradice měl dvaadvacet manželek, z nichž v době zatčení dvanáct bylo dospělých, deset nezletilých. Nejmladší z nich přitom bylo teprve devět let.
On sám nikdy nepracoval a žil pouze z darů svých stoupenců. Přesto si ale mohl dovolit mimo jiné dvě luxusní auta značky Bentley. Za přízeň své věrné odměňoval tím, že jim „půjčoval“ své manželky k intimnímu styku. Zašel ale ještě dál a plánoval se oženit dokonce s vlastní nezletilou dcerou. Dívku zachránilo pouze to, že se svěřila své matce, která se s ní následně odstěhovala.
Videozáznamy pomohly u soudu s Batemanem
Samuela Batemana nakonec potkal stejný osud jako jeho předchůdce Jeffse. Policie ho v srpnu roku 2022 zatkla poté, co si kolemjdoucí všiml, že převážel v přívěsu za autem tři nezletilé dívky, se kterými se nejspíš plánoval oženit.
Velké množství materiálu, který natočil Katas se svou manželkou, pak posloužilo při vyšetřování jako důkazy. V roce 2024 si Bateman vyslechl rozsudek padesáti let ve vězení.
V roce 2026 streamovací platforma Netflix uvedla dokumentární seriál Věř mi: Falešný prorok, ve kterém mohou diváci vidět záběry Tolgy Katase a Christine Marieové. V dokumentu také mluví o tom, čeho byli v průběhu natáčení svědky.
„Viděla jsem muže, který o sobě tvrdil, že je Bůh, zatímco v garáži schovával luxusní auta a v karavanech malé dívky. Ta hranice mezi charitou a naprostým zlem se nám rozplynula před očima,“ uvedla Christine Marieová pro Time.com po uvedení dokumentu.
VIDEO: Čím víc jsem činnost predátorů odkrývala, tím víc jsem byla překvapená, říká redaktorka Aktuálně.cz
Zdroje: Time.com, iDnes.cz, Netflixer.cz
