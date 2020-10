Menu za 150 korun? To skončí, na Západě za to dostanete sotva bagetu, říká hospodský

Už dvacet let na pražském Žižkově provozuje balkánskou restauraci Mon Ami. Za tu dobu chtěl 44letý Vedran Tvrtković pověsit pomyslnou hospodskou zástěru na hřebík snad tisíckrát. A přestože během jara kvůli koronaviru podnik opravdu na dva měsíce zavřel, nyní se rozhodl se zaměstnanci druhou vlnu zvládnout. "Bereme to jako výzvu, s personálem jsme na jedné lodi a společně bojujeme," říká.

Pražská restaurace Mon Ami na první pohled nijak nevybočuje ze žižkovského gastronomického standardu. Nad vchodovými dveřmi se tyčí dřevěná cedule s ručně psaným názvem ve francouzštině (Můj přítel), který však naznačuje, že rodinný podnik si zakládá na přátelské atmosféře.

Již 20 let ho provozuje sarajevský rodák Vedran Tvrtković, který v roce 1993 do Česka utekl společně s rodiči a mladší sestrou před válkou. "Chtěl jsem tu vytvořit místo, kde se lidi znají, dozvědí se něco o sobě, seznámí se mezi sebou," vysvětluje Vedran, z jehož řeči je pořád slyšet přízvuk. "No a to už tu žiju víc než půlku svého života," usmívá se.

Do smíchu mu ale nebylo během jarních opatření, kdy musel restauraci zavřít. "Bohužel jsme se po důkladné analýze situace způsobené pandemií koronaviru museli rozhodnut naši podnikatelskou činnost koncem dubna ukončit. Je to pro nás těžké rozhodnutí, vždyť jsme se před několika týdny těšili, jak uspořádáme velkou oslavu 20 let od otevření. V následujících dnech nás čeká vyklízení prostoru a odvoz majetku a zásob," oznámil na Facebooku hostům.

Vedran zpětně přiznává, že během jarních měsíců toho na ně zkrátka bylo moc. Řešil, jak zaplatí nájem, a jako hospodský neměl ani jasnou představu, co od koronaviru čekat. "Nakonec jsme se s majiteli dohodli, tenkrát jsem odmítal převzít celou situaci a odpovědnost na sebe," vzpomíná. Podnik znovu otevřel v půlce května, kdy restaurace, jejíž zahrádka ve vnitrobloku patří k nejvyhledávanějším na Žižkově, slavila 20. narozeniny.

"První dva týdny byl enormní zájem, lidi nás přišli podpořit a dávali i vyšší dýška, to bylo moc milé," vzpomíná Tvrtković. Tržby i tak klesly o čtvrtinu, chyběli hlavně turisté z okolních hotelů a penzionů.

Podzim bude daleko horší

Vedran připouští, že druhou vlnu koronavirové nákazy čekal. Rozhodl se proto svůj byznys "diverzifikovat", jak říká. "Rozhodnutí vlády nás zaskočilo, protože za tak krátkou dobu, téměř ze dne na den, jsme nemohli připravit žádný koncept," vzpomíná na dobu, kdy se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo po upravování zavíracích hodin nakonec zavřít restaurace a bary definitivně a ponechat jim pouze výdejní okénko.

"Už předtím jsme ale přemýšleli, jak najít i jinou cestu k zákazníkovi. Takže kromě vaření nabízíme i připravené balkánské speciality, které si pak mohou lidé doma v klidu uvařit," odkazuje na zamrazené balíčky čevabčiči a pljeskavice. "Zásobuje nás řeznictví Steinhauser, jsou z Moravy, máme s nimi dlouholeté přátelství, dbáme na to, aby suroviny byly na vyšší úrovni. Maso si mícháme sami, ale recept vám nedám," říká se smíchem u výdejního okénka, kam si lidé chodí vyzvednout jídlo.

"Pro nás je důležité tu hospodu udržet v běhu, nezavírat ji a udržet personál, pak už by se nám do toho vůbec nikomu nechtělo," odpovídá na dotaz, jestli se mu vyplatí provozovat podnik tímto způsobem. "Teď jen potřebujeme tenhle rok přežít a soustředit se na to, že se to začne vracet do normálu, snad už někdy na jaře. Ale místo dvou tří špatných měsíců jich teď budeme mít klidně šest."

Celkově je to pro gastronomii obří rána, myslí si, a nezachrání to ani pomoc od státu. "Dostali jsme se k té pětistovce denně až po třech měsících. Cash flow to pomohlo, ale se státní pomocí nepočítám, nicméně pokud se k něčemu dostaneme, budeme rádi. Pokud má ale někdo státní pomoc jako součást svého byznysplánu, tak by to měl rovnou zabalit," tvrdí.

Tvrtković je přesvědčený, že současná krize promění i způsob, jakým se Češi budou stravovat, ubude klasických restaurací, naopak se rozroste nabídka fastfoodových jídel a bister. "Náklady budou růst a už nebude běžné to, na co jsme byli zvyklí, že si do restaurace dojde několikrát týdně i student, dá si teplé jídlo a pár piv. To je minulost," myslí si.

"Pokud restaurace budou schopny nabídnout služby, tak se to promítne do ceny, ale vedle toho bude velmi bohatá alternativa fastfoodů. Nechci si stěžovat, ale najíst se v restauraci s obsluhou, dát si v ní teplé jídlo a polévku a zaplatit za to 150 korun, tak to nenajdete nikde v západní Evropě, tam je člověk rád, že za tyhle peníze dostane bagetu," dodává.

