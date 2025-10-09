Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Měníme představy o měření teploty

Endress + Hauser Czech s.r.o.
před 2 hodinami
Neinvazivní iTHERM SurfaceLine TM611 poskytuje přesnost a dobu odezvy srovnatelnou s invazivním měřením teploty.
Foto: Endress + Hauser Czech s.r.o.

Neinvazivní teploměr iTHERM SurfaceLine TM611 od společnosti Endress+Hauser lze použít ve všech odvětvích pro širokou škálu náročných průmyslových aplikací. Povrchově montovaný teploměr měří procesní teplotu bez rizika úniku média a přerušení procesu. Speciálně navržený tepelný spojovací element poskytuje ideální tepelný přenos mezi potrubím a senzorem a snižuje vlivy okolí, což vede k vynikajícímu měřicímu výkonu.

Foto: Endress + Hauser Czech s.r.o.

Zvýšená bezpečnost pro obsluhu, výrobní proces i životní prostředí

Neinvazivní teploměry měří procesní teplotu na povrchu potrubí bez nutnosti zásahu do potrubí. Tím se eliminuje riziko úniku, kontaminace výrobního procesu a narušení proudění. Kromě toho nedochází k opotřebení teploměrných jímekTM611 ani k vlivu vibrací vyvolaných víry, což snižuje riziko poruchy a prostojů výrobního procesu.

Foto: Endress + Hauser Czech s.r.o.

Zcela nová koncepce neinvazivního měření teploty

Neinvazivní teploměr Endress+Hauser iTHERM SurfaceLine TM611 je vybaven tepelně vodivým elementem s pokročilou geometrií speciálně navrženou pro konkrétní průměr potrubí. Tato konstrukce poskytuje velkou kontaktní plochu, která optimalizuje přenos tepla od potrubí do senzoru. Tuto výhodu dále umocňuje RTD/TC senzor s nízkou tepelnou kapacitou, který je těsně instalován do spojovacího elementu a eliminuje tak jakékoliv vzduchové mezery. Speciální teplonosný materiál nanesený na spojovací element kompenzuje jakékoli nedokonalosti potrubí. Tento důmyslný design produktu vede k přesným měřením bez nutnosti elektronické kompenzace, výpočtů nebo algoritmů, které jsou náchylné k chybám.

Významné úspory nákladů a času

Na rozdíl od tradičních invazivních metod nabízejí neinvazivní teploměry významné úspory času a nákladů v různých krocích od projektování až po pořízení, instalaci a provoz. Doby vývoje a návrhu se dramaticky zkracují eliminací potřeby výpočtů pevnosti termojímky a délky ponoru. Instalace se stává ekonomičtější díky sníženým nákladům na materiál pro jímky, návarky, úpravy potrubí a příruby. Tato nákladová efektivita se vztahuje i na služby, jako jsou zkoušky svarů a certifikace materiálů. Neinvazivní teploměry navíc minimalizují náklady na životní cyklus eliminací rizik, jako je prasknutí jímky, únik média a pravidelná kontrola.

Navrženo pro splnění všech požadavků

iTHERM SurfaceLine TM611 je vybaven všemi relevantními mezinárodními certifikacemi, včetně ochrany proti výbuchu podle ATEX, IECEx, CSA a NEPSI a funkční bezpečnosti (SIL). Kromě toho je iTHERM SurfaceLine TM611 k dispozici s celou řadou teplotních převodníků Endress+Hauser iTEMP, včetně všech běžných analogových a digitálních komunikačních protokolů, volitelného připojení Bluetooth® a pokročilé diagnostiky podle NAMUR NE107. Svorky z nerezové oceli zajišťují snadnou a bezpečnou instalaci, takže je ideální pro dodatečnou montáž nebo dočasná měření. Díky těmto vlastnostem je neinvazivní teploměr perfektním řešením pro monitorování energie a bezpečnosti, a také pro náročné aplikace, jako jsou vysoké rychlosti proudění nebo procesní tlaky, vysoce viskózní nebo korozivní média a aplikace včetně čistících ježků nebo malých průměrů potrubí.

Video: Endress + Hauser Czech s.r.o.

O společnosti Endress+Hauser

Foto: Endress + Hauser Czech s.r.o.

Skupina Endress+Hauser je světovým lídrem v oblasti měřicí a automatizační techniky pro procesní a laboratorní aplikace. Rodinná firma se sídlem v Reinachu ve Švýcarsku dosáhla v roce 2023 čistého obratu více než 3,7 miliardy eur s celkovým počtem zaměstnanců téměř 17 000. Přístroje, řešení a služby Endress+Hauser se osvědčily v mnoha odvětvích. Zákazníci je tak využívají k získávání cenných znalostí ze svých aplikací. To jim umožňuje zlepšovat své procesy a produkty, pracovat ekonomicky a zároveň chránit zdraví a životní prostředí. Endress+Hauser je spolehlivým partnerem po celém světě. Vlastní prodejní společnosti ve více než 50 zemích a zástupci v dalších 70 zemích zajišťují kompetentní podporu. Výrobní závody na čtyřech kontinentech vyrábějí rychle a flexibilně podle nejvyšších standardů kvality. Společnost Endress+Hauser byla založena v roce 1953 Georgem H. Endressem a Ludwigem Hauserem. Od té doby společnost neúnavně vyvíjí a využívá inovativní technologie a v současné době se také podílí na digitální transformaci jednotlivých průmyslových odvětví. Duševní vlastnictví skupiny chrání 8 900 patentů a přihlášek.

 
