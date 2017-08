Nejoriginálnější nanuky v Brně najdete v Praze. Rozpoutaly jsme nanukové šílenství, říkají autorky

před 21 hodinami

Klára Eliášová a Soňa Borodáčová se před třemi lety v Brně pustily do výchovy nanukových gurmánů. Přišly nejen s neotřelými příchutěmi, ale také s neobvyklým názvem. Své ledové pochoutky prodávají totiž v Praze - kulturním prostoru architektonické iniciativy 4AM v ulici Husova.

Brněnské podniky se v posledních dvou letech pravidelně objevují v rubrikách gastronomických průvodců. A svou mírou k tomu přispívají i domácí nanuky Kláry Eliášové a Soni Borodáčové z brněnského kulturního prostoru Praha v Husově ulici.

Kdo jsou tvůrkyně Nanuků Praha? Klára Eliášová (32) Historička architektury a členka občanského sdružení 4AM/ Fórum pro

architekturu a média.

architekturu a média. V současnosti pracuje ve vile Tugendhat a na výzkumném projektu týkajícím se průmyslových měst 20. století.

Od roku 2015 vyrábí nanuky pro kavárnu a kulturní prostor

PRAHA.

PRAHA. Za svůj život už snědla tisíce zmrzlin a pořád jí to nepřestalo chutnat. Soňa Borodáčová (26) Produkční a dramaturgyně v kulturním prostoru Praha / Fórum pro

architekturu a média.

architekturu a média. Ke Kláře a nanukům se připojila na jaře tohoto roku pod dlouhodobé ochutnávací spolupráci.

Zajímá se o architekturu, nové média, umění a dobré jídlo.

Od klasických nanuků se liší nejen čistě přírodními ingrediencemi, ale také neobvyklými kombinacemi. Ochutnat se tak dá meruňkový nanuk s příchutí čaje Earl Grey, melounový s koprem, cantaloupe meloun s tequillou i třešňový s belgickým višňovým pivem.

Dvaatřicetiletá historička architektury Klára Eliášová přišla na nápad vyrábět nanuky poté, co propadla ledovému mlsání na studijním pobytu v Itálii. O gastronomii a zvláště zmrzlinovou kulturu se ale zajímala dlouhodobě. První pokusy vytvářela doma ve svém volném čase, pak přišla možnost zařadit je do nabídky nově vznikající kavárny.

"Ten prostor má krásné nádvoří, pro zmrzku jako dělané. Dobrý nanuk jste si v té době nikde dát nemohla, moc se o nich v České republice ještě nemluvilo. Tak jsem si řekla, proč to nezkusit, uvidíme, jak se to chytne. V začátku mě ani nenapadlo, že by se z toho během následujících let stalo nanukové šílenství," řekla.

Nad příchutěmi rozjímají i týdny

Soňa Borodáčová, která je hlavní produkční celého kulturního prostoru architektonické iniciativy 4AM, se k výrobě přidala až posléze. Její hlavní nanukovou úlohou bylo do té doby především ochutnávání. Zatímco před třemi lety jim stačilo zhruba dvanáct formiček a jeden menší mrazák, dneska skoro nemají úložné prostory, kde by mohla stovka nanuků v klidu tuhnout.

Recepty a kombinace hledají i vymýšlejí samy. Někdy nad nimi rozjímají i celé týdny. "Dost často ale vznikají tak, že jdeme na trh a přemýšlíme, na co máme chuť. Závisí to taky na tom, jaké dobré ovoce se nám podaří sehnat. Přizpůsobujeme se aktuální nabídce a pak koumáme, co se k danému ovoci hodí," popsala Eliášová.

Nápady čerpá dvojice žen všude. "Kombinace chutí fungují u nanuků podobně jako třeba u marmelád, dortů nebo jiných sladkostí," vysvětlila. Rády se inspirují i svými oblíbenými jídly z dětství, jako je klasický zákusek špička nebo krupicová kaše. Právě přenášení chutí typických pro jiná jídla na nanuky baví zakladatelku nejvíc. Na to je ale čas především mimo hlavní letní sezonu. "Přes léto to frčí, takže není tolik času zkoušet komplikovanější věci," přiznává Eliášová.

S nápady na příchutě přichází čím dál častěji i jejich známí a zákazníci. "Mnohdy je využijeme jako házeče nápadů," sdělila. Mezi ty nejdivnější zatím patří lák z kyselých okurek nebo marihuana, v nabídce se ale zatím neobjevily. "Jen málokdy nám návrhy přijdou natolik šílené, že by se s nimi nedalo něco vymyslet. Moc nejdeme po slaných chutích, protože mně osobně to nějak extrémně neláká, navíc mi přijde, že to často ani nechutná moc dobře," vysvětlila.

"Experimenty nás baví, ale je důležité, aby nám z toho vždycky vyšel dobrý nanuk," dodala.

Rozhoduje počasí a akce v Praze

Prodej jejich nanuků je závislý i na počasí a akcích v Praze. Tedy v kavárně Praha. "Některé příchutě jsou však velmi populární, třeba mák s kandovanou pomerančovou kůrou a čokoládou. V první várce jsme jich tehdy udělaly snad 150 nebo 200 a byly pryč za pár dnů," uvedla jejich autorka.

Sama má ráda především ovocné chutě českého léta. "Baví mě, že si během tří měsíců můžete vyzkoušet obrovské množství druhů ovoce," řekla historička a dodala, že nepohrdne ani nanuky obalovanými v čokoládě, posypanými zkaramelizovanými oříšky.

Supermarkety je zatím neoslovují. "Obchody se moc neozývají, ale občas zavolají z kaváren, že by od nás chtěli dodávat nanuky, anebo je lidi poptávají na svoje soukromé akce, jako jsou svatby nebo narozeniny," uvedla.

Dnes vecer male nanukove nestesti. Ale zitra uz budem zase nachystani, nebojte! #apocalypsenow #prahavbrne Příspěvek sdílený PRAHA (@prahavbrne), Čen 15, 2017 v 10:24 PDT

Že by se objevily v mrazácích supermarketů, tak zatím nehrozí. Eliášová však přiznává, že konkurence ji bedlivě sleduje. Například na Instagramu jejich výtvory celkem často oceňuje srdíčkem správce účtu nanuku Mrož. "Je fajn, že velký průmyslový hráč na trhu má přehled o tom, co se děje," řekla potěšeně.

Ještě je spousta jiných lákavých chutí



Neuvažují zatím ani o velké celorepublikové distribuci, a to zejména kvůli velikosti provozního zázemí v kavárně Praha. Možnost dalšího růstu však kamarádky do budoucna ani nezavrhují.

Navíc výroba jejich ledového osvěžení zabere docela dost času. "Nanuky z drobného letního ovoce - jahod, malin, borůvek, nejsou extrémně náročné. Ale pak jsou nanuky, ve kterých vrstvíte několik různých chutí, přidáváte sušenky nebo oříšky a děláte je proto mnohem déle. Všechno si chceme dělat samy, nekupujeme sušenky, ale pečeme je," popsala Eliášová.

I když mají občas i náročnější momenty, výroba kolikrát i v deset večer je ještě nepřestala bavit. "Je ještě tolik lákavých příchutí, které jsme nezkusily. Se Soňou se u vymýšlení často tak nasmějeme, takže v tuhle chvíli nevidím důvod, proč bychom to měly přestat dělat," přiznala.

4AM Fórum pro architekturu a média 4AM Fórum pro architekturu a média je občanské sdružení a otevřená platforma experimentálních přístupů a různorodých aktivit týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a umění nových médií.

V tomto mezioborovém rámci jsou za účasti odborné i široké veřejnosti formou otevřených diskuzí, mezinárodních workshopů, přednášek, výstav a akcí ve veřejném prostoru artikulovány a kriticky zkoumány aktuální kulturně-společenské fenomény a související problémy a otázky.

Nyní realizuje ve spolupráci s Moravskou galerií kulturní prostor s variabilní kavárnou PRAHA na Husově ulici v Brně.

Druhým dechem dodala, že vlastní podnikání v kavárně není vždy legrace. "Je třeba si uvědomit, že následující roky po otevření vám tak trochu mizí váš osobní život a volný čas. Není to tak, jak si spousta lidí myslí - že otevřít si kavárnu je koníček, ve kterém člověk stráví jen pár hodin denně," sdělila upřímně.

A proč se vlastně brněnský prostor i kavárna jmenují Praha? "Nazvat svou značku Nanuky Praha je ve finále strašný nesmysl, ale přišlo nám to vtipné, tak v tom pokračujeme. Samozřejmě jsme mockrát přemýšlely nad tím, že to není úplně taktický název. Ale funguje to, snad i proto, že si ho lidé zapamatují," vysvětlila historička.

Za jejich úspěchem tak podle ní stojí nejen vtipný název, ale hlavně také atmosféra samotného prostoru a neotřelý a různorodý program, jejž nabízí. "A snad i ty nanuky tomu pomáhají," dodala se smíchem.