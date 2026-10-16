Měli za to, že jen pomáhá hubnout. Vědci u známého léku objevili překvapivou souvislost s rakovinou

Léky na hubnutí už dávno nevzbuzují pozornost jen tím, kolik kilogramů díky nim lidé ztratí. Vědci nyní zkoumají, zda mohou ovlivnit také mnohem závažnější onemocnění. Experimenty na myších i rozsáhlé analýzy zdravotních záznamů žen naznačují překvapivou souvislost s rakovinou prsu. Výsledky otevírají otázku, zda za možným ochranným účinkem stojí samotné hubnutí, nebo ještě jiný mechanismus.
Lék, který pomáhá lidem s obezitou výrazně zhubnout, by mohl v budoucnu sehrát roli také v boji proti některým nádorovým onemocněním. Naznačuje to výzkum amerických vědců, kteří sledovali účinky tirzepatidu, účinné látky přípravků Mounjaro a Zepbound. Při pokusech na myších zjistili, že léčivo nejen výrazně snížilo jejich hmotnost, ale zároveň zpomalilo růst nádorů mléčné žlázy.
„Obezita představuje významný rizikový faktor rakoviny prsu. Přestože jde o velmi předběžné výsledky, naše studie na myších naznačují, že nové léky proti obezitě by mohly pomoci snížit riziko rakoviny prsu související s obezitou a zlepšit výsledky její případné léčby,“ uvedla Amanda Kucinskasová z Michiganské univerzity.
Souvislost mezi tělesnou hmotností a rakovinou prsu přitom vědci znají už řadu let. Zejména po menopauze mají ženy s obezitou vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění.
Tuková tkáň totiž neslouží pouze jako zásobárna energie. Podílí se také na hormonálních procesech a může ovlivňovat hladinu estrogenu, který podporuje růst některých nádorů. Obezita navíc souvisí s chronickým zánětem a metabolickými změnami.
Výsledek, který překvapil
Američtí výzkumníci chtěli zjistit, zda výrazné snížení hmotnosti pomocí moderního léku dokáže zasáhnout i do vývoje nádoru. Do experimentu proto zařadili 16 myší, u kterých nejprve vyvolali obezitu stravou s vysokým obsahem tuku. Následně je rozdělili do dvou skupin. Jedna dostávala injekce tirzepatidu, druhá placebo. Léčba trvala 16 týdnů a vědci dvakrát týdně měřili objem nádorů.
Výsledky překvapily především rozsahem změn. Myši užívající tirzepatid ztratily přibližně pětinu tělesné hmotnosti, zejména na úkor tukové tkáně. Jejich nádory zároveň dosahovaly menšího objemu než u kontrolní skupiny.
Výzkumníci navíc zaznamenali statisticky významnou souvislost mezi velikostí nádoru, celkovou tělesnou hmotností, množstvím tukové tkáně a tukem nahromaděným v játrech. Zatím však nedokázali určit, zda nádorový růst zpomalilo samotné hubnutí, nebo zda tirzepatid ovlivňuje také biologické procesy přímo spojené s rakovinou.
„Ačkoli jsou tyto výsledky velmi předběžné, naznačují, že nový lék proti obezitě by mohl příznivě ovlivnit také výsledky léčby rakoviny prsu,“ doplnila Kucinskasová.
Výzkum mezitím pokročil i za hranice laboratorních experimentů. V červnu letošního roku představili odborníci z Pensylvánské univerzity analýzu zdravotních údajů více než 111 tisíc žen ve věku 45 až 80 let. U žen, které užívaly léky působící na receptor GLP-1, zjistili po statistickém zohlednění vybraných rozdílů přibližně o 30 procent nižší pravděpodobnost diagnózy rakoviny prsu než u srovnávací skupiny.
Takový výsledek ovšem neznamená, že léky rakovině skutečně zabránily. Observační studie totiž nedokáže spolehlivě oddělit účinek léčiva od dalších okolností, které mohou riziko onemocnění ovlivňovat.
„Naše studie byla observační a definitivně nepotvrzuje souvislost mezi užíváním léků GLP-1 a nižším výskytem rakoviny prsu. Přispívá však k rostoucímu množství důkazů, podle nichž stojí za to zkoumat tyto léky jako možné prostředky prevence rakoviny,“ vysvětlila radioložka Elizabeth McDonaldová z Pensylvánské univerzity.
Vědci proto pokračují ve zkoumání mechanismů, které mohou souvislost vysvětlit. Další experimenty sledují například změny tukových buněk v okolí nádoru. Právě rozlišení účinku hubnutí od případného přímého působení léku představuje jednu z nejdůležitějších otázek.
Tirzepatid tak podle odborníků zatím nelze považovat za prostředek prevence ani léčby rakoviny prsu. Dosavadní výsledky ale naznačují, že léky vyvinuté původně pro metabolická onemocnění mohou mít širší zdravotní význam, než vědci ještě před několika lety předpokládali.
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Zdroj: Endocrine Society, Journal of the Endocrine Society, Penn Medicine, National Cancer Institute
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