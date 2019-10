Harry a Meghan přiznali, že jim bulvár ničí život. Vévodové se stáhnou do ústraní

Vévodkyně ze Sussexu v televizním dokumentu přiznala, se příliš nesžívá s rolí v královské rodině a těžce nese tlak po narození Archieho. Harry již dříve varoval, že bulvární hon na Meghan je podobný tomu na jeho matku. Rodina se proto stáhne do ústraní.

"Když jsem poprvé potkala svého současného manžela, přátelé měli radost, protože jsem byla šťastná. Ale kamarádi z Británie mě varovali: 'Jsme si jistí, že je skvělý. Ale neměla bys do toho jít, britský bulvár ti zničí život,'" sdělila vévodkyně novináři Tomovi Bradbyovi v dokumentu televizní stanice ITV.

Na varování svých přátel Meghan reagovala naivně. "Řekla jsem jim, že to nedává smysl, protože nebývám v bulváru. Nechápala jsem to, bylo to komplikované," uvedla.

Bradby, který je přítelem Harryho a Williama již dvacet let, strávil s vévody desetidenní pobyt v Africe, o kterém natočil dokument s názvem Harry a Meghan: Africká cesta. Dokument využil i k tomu, aby s nimi probral dopad mediálního zájmu na jejich osobní život. Právě na konci afrického turné vévodové oznámili, že zažalují britský bulvár za zasahování do soukromí.

Zatímco Meghan podala žalobu na deník The Mail On Sunday za zveřejnění jejího osobního dopisu otci Thomasovi Markleovi, Harry žaluje majitele deníků The Sun a The Daily Mirror za to, že se jim nabourali do telefonu.

Hon na Meghan připomíná ten na Dianu

V dokumentu princ Harry uvedl, že se nehodlá nechat vtáhnout určitými médii do hry, jež zabila jeho matku. Přiznal také, že stále cítí nesmírný mediální tlak, kterému musí denně čelit. Zmínil, že současný hon na Meghan mu připomíná, v jaké situaci byla jeho matka, princezna Diana.

"Mám rodinu, kterou musím ochránit, takže vším, čím prošla (Diana) a co se jí stalo, je neskutečně živé každý den. A nejsem paranoidní, jenom nechci opakovat minulost. Kdyby se někomu dělo něco podobného, zachoval by se stejně," řekl Harry s tím, že si s Meghan musí zachovat tvář.

Vévodkyně se v emočně vypjatém rozhovoru s novinářem Bradbyem svěřila také s tím, jak těžké bylo čelit tlaku po narození syna Archieho. A jaké to je "žít za kulisami filmu" o královské rodině.

"Věděla jsem, že to nebude jednoduché, ale myslela jsem si, že to alespoň bude fér. S tím je těžké se smířit," sdělila Meghan. Dodala, že si lidé nedokážou představit, jak těžké je ve skutečnosti být sledovanou členkou královské rodiny.

Meghan se nikdo neptá, jak jí je

Vévodkyně ze Sussexu také novináři poděkovala za to, že se zajímá o její pocity, protože moc lidí se jí nezeptalo, jestli je v pohodě.

Princ se v dokumentu rozpovídal i o údajných rozporech se svým bratrem, princem Williamem, o kterých spekulovala média na jaře poté, co si rodiny rozhodly rozdělit pracovní kanceláře.

"Součástí této role, této práce a této rodiny je být pod tlakem, při kterém se prostě stanou určité věci. Ale jsme bratři a vždycky jimi budeme. Jsme teď každý někde jinde a nevídáme se tak často jako dřív, protože jsme zaneprázdnění. Ale mám ho moc rád a spousta věcí prostě vzniká z ničeho. Jako bratři máte dobré dny, ale máte taky špatné dny," citoval Harryho britský web The Guardian.

Vévodové ze Sussexu se proto po náročném turné rozhodli na čas stáhnout do ústraní a užívat si společného rodinného života v Británii i ve Spojených státech. Od poloviny listopadu nebudou absolvovat žádné královské povinnosti.

Jak dlouho bude jejich pauza trvat, zatím není jasné a princ Harry uvedl, že jejich původně zamýšlený delší pobyt v některém z afrických států prozatím není na pořadu dne.

Podívejte se na africké turné Harryho a Meghan: