Meghan se snaží vyrovnat Kate. Tlak na ni je velký, říká odborník na královské rody

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu očekávají každým týdnem narození svého prvního potomka. Dítě prince Harryho s největší pravděpodobností na britský královský trůn nikdy nedosáhne, přesto je jeho narození bedlivě sledováno, stejně jako to bylo v případech dětí vévodkyně Kate a prince Williama. Kamil Rodan ze Slezského zemského muzea v Opavě se historií panovnických dvorů a zvyků zabývá již více než patnáct let. V rozhovoru pro Aktuálně.cz odhaluje svoje tipy na jméno nového člena britské královské rodiny a rozebírá i postavení vévodkyně Meghan.

Dítě vévodů ze Sussexu by se mělo narodit v průběhu dubna. Lidé již několik měsíců uzavírají sázky na to, zda se vévodkyni Meghan narodí děvče, nebo chlapec. Jaké pohlaví tipujete vy?

Těžko říct, vždycky je to padesát na padesát, ale spíš se přikláním k holčičce.

Diskutuje se také o jménu novorozeného člena královské rodiny. Sází se na Alici, Viktorii nebo Dianu pro holčičku a na Philipa, Edwarda nebo Jamese pro chlapečka. Jaké jméno dostane podle vás dítě prince Harryho?

Buď to bude moderní jméno zcela mimo okruh královské rodiny, anebo se mladí rodiče přidrží tradice a vyberou si jméno z nedávné historie, které patřilo některé z novodobých britských královen. Tipoval bych Alexandru, tohle jméno se ještě neobjevilo, a navíc to byla velmi populární královna, manželka Eduarda VII. (syn královny Viktorie, pozn. red.).

Také by to mohla být Alice, což byla matka prince Philipa. Pokud by to byl kluk, mohl by to být David nebo Albert. Na druhou stranu David je jedno ze jmen Eduarda VIII., který pro svůj vztah s herečkou Wallis Simpsonovou v královské rodině moc oblíbený nebyl. Takže bych tipoval spíš Alberta.

Podle spekulací britského tisku měla 37letá Meghan rodit v nemocnici Frimley Park v Surrey, nakonec to ale vypadá na již ověřenou londýnskou kliniku Lindo Wing. Myslíte si, že může jít o rozhodnutí královské rodiny, aby se vévodkyně přiklonila k londýnské porodnici?

Spíš je to asi dáno tím, že v Lindo Wing je speciální apartmá, pracuje tam vyškolený tým, který je diskrétní, takže žádné informace nikdy ven nepronikly. Diskutuje se také o tom, že se vévodkyně Meghan touží vyrovnat korunnímu páru vévodů z Cambridge. Je tedy možné, že kopíruje nastolený styl.

Další často spekulovanou záležitostí jsou kmotři královských potomků. Princ William zřejmě nebude kmotrem dítěte svého bratra Harryho. Čím je to podle vás dáno?

Zřejmě to tak skutečně dopadne. Očekával jsem, že se princ Harry stane kmotrem alespoň jednoho dítěte prince Williama, ale nestalo se tak. Bývalo zvykem, že kmotrem následníka trůnu byl následník trůnu z jiné země nebo v případě panovníků nějaký vládnoucí monarcha. V Británii to byl povětšinou někdo z příbuzných královské rodiny. Ale nová nastupující generace zbořila všechny tradice a mezi kmotry se tak neobjevují téměř žádní příslušníci prominentních šlechtických kruhů. Současná generace se chce více otevřít veřejnosti a nastolit občanskou monarchii - ovšem nevím, jestli je to dobré.

Proč o tom pochybujete?

Všichni sice říkáme, že chceme, aby se chovali normálně, ale proč bychom pak obdivovali panovnickou rodinu, která by byla úplně obyčejná? Všichni toužíme po tom, dívat se na velkolepé svatby, křtiny a korunovace. Každopádně si myslím, že kmotrem se stane někdo z jejich britských přátel nebo spolužáků, někdo mimo šlechtu. Nebude mezi nimi žádná slavná osobnost, aby se v tisku nepropíralo, že jsou snobi.

Nedávno jste na své pražské přednášce o narození a křtech v panovnických rodinách mluvil o tom, že se z tradičních zvyků dodržovaných obvykle při narození královských potomků dodržuje pouze samotný akt křtu. Co se podle vás ještě v britské královské rodině do budoucna udrží?

Těžko říct, jak se bude postupovat u potomků Harryho. Protokolární záležitosti, jako je oznámení královského potomka na bráně Buckinghamského paláce a podobně, se dodržují hlavně v přímé linii. Tím, že se Williamovi narodili tři potomci, je Harry odsunut v nástupnictví natolik, že by se musela stát nějaká katastrofa, aby kdy usedl na královský trůn. Vévodové ze Sussexu se časem stanou provinční šlechtou, takže se narození jejich potomků nebude na protokolární úrovni tolik prožívat, ale veřejnost to samozřejmě bude stále velmi zajímat.

Možná se dodrží ohlášení narození potomka na bráně paláce, ale mnohem populárnější bude oznámení na sociálních sítích, jako je Facebook a Twitter. Když mluvíme o narození a křtu, překvapilo mě například, že se královna neúčastnila loňského křtu třetího dítěte Williama a Kate. U potomka Meghan a Harryho pak zřejmě bude dodrženo pouze použití křestních šatů, které jsou kopií oděvu ze křtu nejstarší dcery královny Viktorie z roku 1841.

Nejmladší syn prince Williama a vévodkyně Kate má tři jména. Kolik jmen podle vás bude mít potomek vévodů ze Sussexu, pokud už není v přímé linii nástupnictví?

Myslím si, že bude mít minimálně tři jména. Jedno po kmotrovi, jedno zvolené a jedno ještě přidají. Počet jmen se odvíjí od rodinné tradice a společenského postavení konkrétního člověka. Do roku 1901 se také z vůle královny Viktorie dodržovala tradice, podle které dostaly všechny dívky do vínku jméno Viktorie, zatímco chlapcům přináleželo po královninu manželovi jméno Albert.

Když se například narodil v Británii v dřívějších dobách následník trůnu, obvykle bylo do role kmotra delegováno některé z dětí královny Viktorie, jehož jméno se promítlo také do jména novorozence. Čím dál bylo ale dítě v nástupnické linii, tím méně jmen mělo. Nicméně tři až čtyři jména se stále drží. Současná královna Alžběta II. se jmenuje Alžběta Alexandra Mary, podle tří britských královen. Zajímavostí je, že ze jmen současné královny i ostatních členek britské královské rodiny zmizela s ohledem na dříve vynucovaný zvyk právě Viktorie.

Překvapilo vás, jak dobře britská královská rodina přijala někdejší americkou herečku Meghan Markleovou?

Nevím, jestli se dá říct, že ji přijala dobře a se vším všudy. Ostatně svatební obřad byl pro členy královské rodiny značně nestandardní. Ze záběrů na královnu a ostatní členy rodiny bylo nejprve patrné příjemné naladění, které se v průběhu obřadu změnilo v údiv a nakonec děs. Měla to být tradiční královská svatba, na gesta reverendů a americký styl prostě nebyli zvyklí. Taky se proslýchalo, že Alžběta II. kvůli porušování pravidel již párkrát zasáhla proti nové člence britské královské rodiny. Myslím si, že královna prostě toleruje a respektuje rozhodnutí svého vnuka, zvláště srdečný vztah ale asi nemají, to potvrzuje i vztah mezi vévodkyněmi.

Britská královská rodina na začátku března vydala pravidla chování pro své fanoušky na sociálních sítích. Manželé Clooneyovi, přátelé vévodů ze Sussexu, zase nedávno apelovali na to, aby lidé nechali Meghan a Harryho na pokoji, aby to nedopadlo podobně jako s Dianou. Vidíte také podobnost popularity Meghan a Diany?

Ano, je to podobný případ jako s Dianou. Ta si taky myslela, že jí média budou nápomocna k prosazování požadavků a vytváření mediálního obrazu. Nicméně jakmile se do spolupráce s médii pustíte, už není cesty zpět. Jako celebrita musíte s bulvárem spolupracovat a předhazovat jim nové a nové příběhy, jinak vás semele a vytvoří si příběhy vlastní. Diana nežila v době sociálních sítí, to je něco nového. Na internetu jsou lidi anonymní a ztrácí bariéry, takže si myslí, že mohou říct, cokoliv chtějí.

Na druhou stranu rodina má účty na sociálních sítích, a kdyby tam být nechtěla, nechtěla zveřejňovat fotky a zprávy, profily by neměla. Nevhodné komentáře se dají mazat a lidi blokovat, ale tlaku to nezabrání. Navíc - podívejte se na Harryho skandály před pár lety. Ty publicitě vyloženě nahrávaly.

Myslíte si, že vévodkyně Meghan dokáže ustát tlak médií lépe než princezna Diana?

Těžko říct, showbyznys je úplně jiný než královská rodina. Jako herečka si dokázala sama určit, co bude dělat. V rámci královské rodiny ale fungují určitá pravidla, se kterými má částečně problém. Je to mnohem kritičtější prostředí, vždycky bude srovnávána s Kate a samozřejmě každý přešlap, který by jinak prošel bez povšimnutí, bude zveličován. Příkladem budiž neodlepená cenovka na botách či šatech, což se může stát každému. U členky britské královské rodiny z toho však byla mediální kauza.

Vévodkyně si zřejmě stále neuvědomuje, v jakém prostředí se pohybuje a že je neustále na očích. Jinak by neodletěla do New Yorku udělat si těhotenský večírek, který vyšel na více než deset milionů. Řekla, že to šlo z jejích soukromých zdrojů, ale to tak rychle vydělala tolik peněz?

Každý neuvážený čin bude problematický a jednotlivé "hříchy" se budou sčítat. U Diany bylo při jejím příchodu do královské rodiny také zprvu všechno špatné. Vzala si černé šaty na londýnskou radnici, přestože se černá nosí v rámci královské rodiny výhradně na pohřby. Vyčítali jí obrovský výstřih, klopení očí, červenání se. Nikdo ji nepochválil, a tak si vytvořila pocit, že jí nikdo nepomáhá a že ji nikdo nemá rád.

Oči veřejnosti jsou všude, těžko říct, jestli to Meghan ustojí. Stát se členkou královské rodiny je krásná představa, ale prvotní jas, krása a štěstí brzy pominou a pak přijde tlak. Meghan si bude muset najít svůj styl a nekopírovat Kate ani Dianu.

