Dvanáctiletá Micaela Colettiová ležela večer 9. října 1963 v posteli, když uslyšela ránu připomínající hrom. O pár okamžiků později ji obří vlna vyrvala z domu a odnesla údolím stovky metrů daleko. Micaela přežila. Téměř dva tisíce dalších lidí nikoliv. Odkud se dvousetmetrová masa vody vzala? A proč obyvatelé severoitalského Longarone až do posledních chvil netušili, že se na ně řítí katastrofa?
Micaele Colettiové bylo v době katastrofy dvanáct let. Večer 9. října 1963 ležela v posteli, když se její otec vrátil z práce a vzápětí znovu odešel. Krátce nato uslyšela ránu, kterou považovala za hrom. Babička přišla zavřít okno před domnělou bouřkou. Pak zhaslo světlo. „Moje postel nabrala obrovskou rychlost,“ vzpomínala Colettiová v rozhovoru pro italský Messaggero di sant’Antonio.
Prudký proud vody ji odnesl stovky metrů od domu a zasypal bahnem. Nad povrchem jí zůstaly jen ruka a chodidlo; právě díky nim ji záchranáři nakonec našli. O rodiče, babičku a sestru však Micaela přišla. Tělo otce se podařilo poznat podle dokladů, které měl u sebe. Matku, babičku ani sestru už nikdo nenašel.
Během několika vteřin tehdy zmizelo město Longarone i okolní vesnice. Ze svahu hory Monte Toc se utrhl kus země velký jako celé město a rychlostí přes sto kilometrů v hodině se zřítil do přehradní nádrže Vajont. Z vody se okamžitě vzedmula vlna vysoká přes 200 metrů. Přelétla hráz a smetla vše, co jí stálo v cestě. Podle italské civilní ochrany zemřelo 1 917 lidí. Přibližně čtyři sta obětí se nikdy nenašlo.
Varování přišlo ještě před katastrofou
Pár hodin předtím, než masivní vlna zpustošila horské údolí, už přitom existovaly konkrétní známky toho, že se svah nad přehradou dává do pohybu. Jen krátce před desátou hodinou večerní požádal telefonista energetické společnosti SADE svou kolegyni Marii Caprarovou, aby ho spojila s továrnou Mec Marmi. Chtěl její pracovníky upozornit, že by během noci mohlo dojít k sesuvu půdy a následnému uvolnění vody z přehradní nádrže Vajont.
Caprarová se podle své pozdější výpovědi kolegy zeptala, zda nebezpečí hrozí také obyvatelům severoitalského města Longarone. „Upřesnila jsem, že mám malou dceru,“ uvedla. Muž ji však ujistil, že městu nic nehrozí.
Katastrofě zároveň předcházely i roky varování. Stavbu hráze dokončila společnost SADE už v září 1959. Při následném napouštění nádrže se začalo ukazovat, jak nestabilní svah přilehlé hory Monte Toc skutečně je. Společnost měla k dispozici odborná varování, včetně zprávy geologů Franca Giudiciho a Edoarda Semenzy z roku 1960. Ti upozornili, že voda může uvést do pohybu rozsáhlou masu horniny. Tuto zprávu však společnost kontrolním orgánům nepředala.
Svah hory nad nádrží se onoho osudového večera skutečně dal do pohybu. Pracovník pověřený sledováním sesuvu Felice Filippin později vypověděl, že se v zemi objevovaly nové pukliny i na místech, která ještě při předchozí obhlídce vypadala neporušeně. Obyvatelé několika domů nejblíže nádrži dostali pokyn odejít. Evakuace se však nevztahovala na žádnou z okolních osad.
Téhož dne napsal vedoucí pracovník SADE Alberico Biadene svému kolegovi, že se pohyb svahu zrychluje. Zmínil trhliny v půdě, propady silnice i naklánějící se stromy. V ručně dopsaném závěru dopisu zaznamenal zprávu o dalším zrychlení sesuvu.
O několik hodin později se obavy naplnily.
Zůstaly trosky, bahno a prázdná místa ve třídách
Pro ty, kteří přežili, začalo nelehké období. Učitel Luigi Dall’Armi později vzpomínal, jak se po katastrofě obnovovala školní výuka. Děti se vrátily do provizorních tříd. „Jenže mnoho dětí a dospívajících už tam nebylo,“ poznamenal Dall’Armi. Ty, které zůstaly, se pak podle něj potýkaly se strachem a traumatem.
Z kdysi živých vesnic a měst zůstaly jen trosky a bahno. Přežilo sotva pár desítek lidí, ostatní pohltila masa vody a kamení. Na hřbitově ve Fortogně dnes stojí řady stejných bílých mramorových kamenů. Po katastrofě tu vztyčili 1464 křížů, jméno neslo jen sedm set z nich. Při přestavbě dokončené v roce 2004 původní podobu hřbitova nahradily pamětní kameny se jmény obětí. Některé připomínají lidi, jejichž těla se nikdy nenašla.
Přeživší Micaela Colettiová změnu kritizovala: po čtyřicet let nosila květiny k otcově fotografii na místo, které znala. Po přestavbě se tam podle svých slov těžko orientovala.
Přestože se postupně ukazovalo, že katastrofě předcházela řada varování a pochybení, bezprostředně po tragédii převládala oficiální verze o nepředvídatelné přírodní pohromě. Teprve soudní procesy potvrdily, že sesuv a následná ničivá vlna byly předvídatelné a že za smrt obyvatel údolí nesli odpovědnost lidé.
Konečný rozsudek padl v roce 1971. Bývalý vedoucí pracovník SADE Alberico Biadene dostal pět let vězení, z nichž tři mu byly prominuty. Francesco Sensidoni byl odsouzen na tři roky a osm měsíců, přičemž tři roky mu soud rovněž prominul. Řada dalších obžalovaných byla osvobozena. Mario Pancini, který vedl práce na přehradě, spáchal sebevraždu den před začátkem procesu.
Betonová hráz, která měla být symbolem technického pokroku, přitom katastrofu přežila téměř bez úhony a nad údolím stojí dodnes. Stala se tak mementem tragédie, při níž neselhala stavba samotná, ale lidé, kteří ignorovali varování před tím, co se může stát.
VIDEO: Ruská armáda zaútočila šesti bombami na přehradu Pečeněžské nádrže v Charkovské oblasti. Duben 2026.
Zdroj: Fondazione Vajont, Dipartimento della Protezione Civile – La frana del Vajont, Messaggero di Sant’Antonio, Novecento.org – Le memorie del Vajont
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